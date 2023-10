Málokterá pochutina je považována za tak uklidňující jídlo, jako je zrovna čokoláda. Věděli jste ale, že čokoláda funguje jako výrazný pomocník při snižování cholesterolu?

Spousta lidí po ní sahá, když má za sebou těžký den a to jak psychicky, tak fyzicky. Pro spoustu žen se stala alespoň malou útěchou v určitých dnech v měsíci a v neposlední řadě je to skvělý, lahodný a hlavně rychlý zdroj energie. Také umí velmi výrazně a pozitivně ovlivnit zdraví. Má to však malý háček. Mezi čokoládami musíte správně vybírat.

Čokoláda je tak trochu kontroverzní potravina. Dospělí i děti ji milují. Ve správném množství a složení dokáže pro lidský organismus vykonat mnoho dobrého, stejně tak umí i škodit. Jaké zdravotní benefity čokoláda přináší? Podívejte se na na video na YouTube kanálu Providence Swedish:

Prověřené věkem

O blahodárných účincích lahodného pokrmu věděli již staří Inkové. Ti ji sice nekonzumovali v podobě, jakou známe my, ale v podobě poměrně hořkého kakaového nápoje. Dodával jim neutuchající příval energie, odstraňoval pocit hladu a zlepšoval fyzickou kondici. Dnes se dává těmto dávným postřehům za pravdu. Četné vědecké studie dokázaly, že lahodná dobrůtka s kakaovou vůní má na lidský organismus blahodárné účinky. Výrazně ovlivňuje činnost nervové soustavy a hladinu cholesterolu v krvi. Podle průzkumů pravidelné užívání čokolády dokáže zmírnit projevy neurodegenerativních onemocnění a výrazně zlepšuje kognitivní funkce. Jen si to představte, mlsat lahodnou čokoládu a být díky tomu chytřejší? To zní naprosto fantasticky.

close info 123rf zoom_in Benefitů čokolády si užívali již staří Inkové.

Strašák cholesterol

Vysoký cholesterol je jednou z nejvýraznějších civilizačních chorob posledních let. Je velmi nebezpečný a často jde ruku v ruce s ostatními onemocněními, jako je vysoký tlak, nadváha a kardiovaskulární onemocnění. Je způsoben špatnou životosprávou, špatnými stravovacími návyky, ale můžete jej i zdědit. Ať už je příčina jakákoliv, je dobré se snažit jej držet v rozumné hladině. Je potřeba si uvědomit, že cholesterol není jen strašák. Jedná se o steroidní látku, která je přítomna v každé buňce lidského těla a plní tam důležité funkce. Potíž nastává v momentě, kdy se začne zvedat hladina lipoproteinů s nízkou hustotou, jsou známé jako LDL cholesterol a usazovat se na stěnách cév. Druhá složka cholesterolu – HDL, tedy lipoproteiny s vysokou hustotou, zase umí ty s nízkou krotit. Záměrem je, aby obě složky byly v v rovnováze a mohly se vzájemně pozitivně ovlivňovat. A právě čokoláda, jak vědecké studie prokázaly, si umí s cholesterolem velmi dobře poradit a tím snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění.

close info 123rf zoom_in Mlsání čokolády nemusí nutně znamenat přibírání na váze. Volte tu správnou, prospěje vašemu zdraví.

Vybírejte správně

Čokoláda je tedy takřka zdravotní zázrak. Stačí si dopřát pár kostiček denně a budete aktivně pracovat na svém zdraví. Má to však malý háček. Je potřeba vědět, po které čokoládě sáhnout, až půjdete do obchodu. Zapomeňte na přeslazené produkty mléčné čokolády, které jsou napěchované cukrem a ztuženým tukem. Zaměřte se na čokoládu 70% a víc. Ideální je volit tu v bio kvalitě. Dnes je na výběr nepřeberné množství kvalitních čokolád a příchutí, které zdraví opravdu prospějí. Nebojte se je vyzkoušet a třeba si i malinko připlatit, vaše zdraví vám poděkuje.

