Co se stane s tělem, když žena přestane brát hormonální antikoncepci

Pokud se rozhodnete vysadit hormonální antikoncepci, počítejte s určitými změnami, které vás v prvních dnech mohou rozhodit. Tělo se totiž snaží dostat do svého normálního módu. Na co se připravit?

1. Partnerské problémy

Asi nejvíce diskutované téma napříč internetem je změna pohledu na partnera. Ženy se svěřují, že jim muž přestal vonět nebo se jim už nelíbí. Bohužel, hormonální antikoncepce (zkráceně HAK) má takovou moc, že opravdu dokáže ovlivnit výběr partnera.

Po jejím vysazení se může stát, že žena začne preferovat jiné muže, než svého dosavadního partnera. Obecně je dokázáno, že ženy, které HAK neužívají, preferují spíše maskulinní typy po celou dobu cyklu. Oproti tomu ženy užívající hormonální antikoncepci preferují spíše typy femininní. „To, že umělé hormony ženám zkreslují jejich preference a žena si podvědomě vybírá pro sebe nevhodného partnera, je pravdivé, ale nemusí to vždy nutně znamenat rozchod či rozvod páru. Atraktivita je pouze jedním z mechanismů výběru partnera. Pokud jsou dva spolu spokojeni, nemusí HAK do vztahu nijak zasahovat," píše ve své práci Vliv hormonální antikoncepce na partnerský vztah Barbora Maňásková. (Zdroj: dspace5.zcu.cz)

2. Nepravidelný cyklus

Je dobré zmínit, že každá žena je jiná a také její fyziologické reakce na vysazení HAK se mohou lišit. Lékaři ale upozorňují, že pokud žena užívala antikoncepci dlouhé roky, může počítat s tím, že jejímu menstruačnímu cyklu může trvat několik měsíců, než se ustálí.

Hormonální antikoncepce je velmi vítaným společníkem při kontrolovaném početí. Po jejím vysazení se ale naše tělo musí znovu adaptovat. Zdroj: profimedia.cz

Pokud tedy plánujete miminko, nebuďte z toho ve stresu. Alarmující je, pokud se cyklus nevrátí do normálu do pěti měsíců. Poté raději navštivte svého gynekologa.

3. PMS a problémová menstruace

Často ženy začnou brát HAK, aby zmírnily bolestivou menstruaci nebo nesnesitelné migrény doprovázející premenstruační syndrom (PMS). Je možné, že se vám problémy vrátí, někdy i v silnější podobě. Existují však bylinky, které nepříjemné pocity probíhající týden před začátkem menstruace potlačí. Patří mezi ně kontryhel, který v podobě každodenního popíjení čaje srovnává cyklus a zmírňuje PMS i bolestivou menstruaci. Podobně uklidňující účinek má třezalka tečkovaná, mateří kašička, výtažek z jetele, řebříček nebo ploštičník. (Zdroj: www.bezhladoveni.cz)

Počítejte s tím, že také budete trpět častějšími změnami nálad nebo se vám zvýší citlivost prsou. Svědčí to o tom, že si tělo tvoří vlastní estrogen.

4. Kolísání váhy

Než se hormony dostanou do normální hladiny, je možné, že vám bude kolísat váha. Může za to především zadržování vody v důsledku nadýmání a PMS. V průběhu času by se však vše mělo dostat do normálu. Stravujte se zdravě s dostatkem zeleniny a ovoce a nezapomínejte také na pravidelné cvičení.

5. Výrazná ovulace

Antikoncepce prakticky pozastavuje ovulaci. Po jejím vysazení může být první uvolňování vajíčka mírně nepříjemné. Můžete cítit tlak na jedné straně pánve. Není to však nic zdraví škodlivého. Stačí si na chvíli lehnout, nahřát si polštářek a relaxovat, než křeče zmizí.

6. Změna libida

Po vysazení hormonální antikoncepce na vás budou plně útočit hormony v rámci ženského cyklu. Počítejte s tím, že se z vás mohou stát dračice vyžadující mnohem častější intimní chvilky. Pokud chcete stále zabránit početí, nastudujte si jiné typy nehormonální antikoncepce.

7. Návrat akné a ochlupení

To, co děsilo ženy v pubertě, se může vrátit jako bumerang. Ano, řeč je o akné. Zaměřte se tedy na pravidelnou péči o pleť. Zvážit také můžete návštěvu kosmetičky či dermatologa. Ti by vám měli navrhnout nehormonální řešení problému s akné. Se zvýšenou tvorbou androgenních hormonů také souvisí růst ochlupení. Holicí strojek tak pravděpodobně budete muset vytáhnout častěji. (Zdroj: www.webmd.com)

BONUS - rady bylinkářky - co pomáhá?

Bylinkářka Mgr. Jarmila Podhorná upozorňuje, že antikoncepce může způsobit zaplísnění organismu, s čímž jde ruku v ruce nepravidelná menstruace. Doporučuje proto tinktury z pupenů břízy, pýru, dubu či jasanu. Pomůže také užívání česneku nebo penízovky. Pokud potřebujete stimulovat ženský hormon, kupte si ptačí jeřáb, lékořici, anděliku, maliník nebo měsíček. (Zdroj: www.byliny-nadeje.cz)