Je vám přes padesát a tloustnete, i když skoro nejíte? Hormony! Jak je srovnat

Po celý život tělo ovlivňují hormony. Po padesátce jsou tyto změnu u žen nejmarkantěnjší a hormonální změny se přímo odrážejí na tloustnutí i při snaze redukce váhy. Jak zkrotit hormony a netloustnout?

Zdroje: www.vitalia.cz, www.idnes.cz

Hormonální změny nás provázejí celý život

Během života se naše tělo mění a nemusíme hned tvrdit, že se všechno zhoršuje, nicméně je jasné, že není nic při starém. Důvodem velkých změn po padesátce jsou především hormony, a právě díky nim se i mění spalování, ukládání tuků, a proto také hubnutí už nebývá tak snadné. Přístup k redukci váhy je prostě nutné změnit přiměřeně k věku. Abychom lépe pochopili, která jídla je vhodné konzumovat, musíme napřed pochopit funkci hormonů v našem těle.

Jídlem ovlivníte i hladinu hormonů. Zdroj: Profimedia

Jak hormony ovlivňují tloustnutí?

Vše se točí okolo ghrelinu, leptinu, kortizolu, melatoninu a noradrenalinu. Určitě jste některé názvy už slyšeli, nyní byste ve vlastním zájmu měli i vědět, jak ovlivňují vaše tělo. Také jste se mohli setkat s tvrzením, že k hubnutí je třeba nejen správně jíst, ale hlavně dobře spát a méně se stresovat. Doporučení tohoto typu lidé často neberou vážně, a dokonce se domnívají, že spánek a stres není vlastně v jejich rukou. Opak je pravdou. Oboje můžeme rozhodně ovlivnit, když ne zcela změnit, ale chce to vědomě změnit návyky, a to je právě ta těžší část.

Změny spánkového režimu mohou být náročné, ale jsou možné. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Stres a nedostatek spánku souvisí i s hormony

Proč je spánek a stres alfou i omegou hubnutí po padesátce? Procesy a hormony v organismu se mění pomalu už po čtyřicítce a za dalších deset let již dominují tomu, jak naše tělo funguje a hlavně nehubne. Může za to řada změn a jednou z nich je zvýšená produkce ghrelinu, je to hormon hladu, který přímo souvisí s tím, že toužíme jíst, a to častěji než dřív i víc, než je vhodné pro naši figuru.

Protože ghrelin nás nutí jíst také proto, že selhává redukce hladu, respektive pocit sytosti, který vyvolává jiný hormon. Je jím leptin, který má řadu jiných funkcí v organismu. Souvisí s příjmem potravy a poruchami s ní spojenými, ale také s pohlavním dospíváním i reprodukcí.

Kortizol je hormon, který se začíná do těla vyplavovat v zátěžových situacích. Takovými jsou stres, velká tělesná námaha, ale také hladovění, proto je víc než jasné, že právě kortizol s hubnutím rozhodně souvisí, protože se hubnutí týká právě třech zmíněných oblastí. Pokud nastane situace, kdy je organismus ve stresu, duševním i fyzickém, kortizol způsobí chuť na sladká a kalorická jídla. Nyní už je jasné, že vyhýbání se stresu a hladovění nejsou jen řeči, ale fakt, který přímo ovlivňuje stav organismu i pokusy o hubnutí. Kortizol se uvolňuje také, pokud má tělo nedostatek melatoninu, což je spánkový hormon. Nedostatek spánku je proto opět vykoupen chutí na sladké.

Ženy procházejí nejzásadnějšími hormonálními změnami po padesátce. Zdroj: mimagephotography / Shutterstock.com

Běžné potraviny, které korigují hormony

Ryby, sýry, artyčoky a další zelenina jsou vhodné pro zlepšení citlivosti na leptin. Pocit nenasycení je dán tím, že organismus není dostatečně citlivý, respektive otupěl vůči leptinu.

Hladinu kortizolu v těle snižuje nejen menší vystavení stresu, ale také borůvky, citron, losos, ořechy, avokádo, špenát a malé množství červeného vína.

Dobrý a dostatečně dlouhý spánek společně s rajčaty, luštěninami, banány, ořechy a vejci upravují hladinu melatoninu.

Dalšími potravinami, které jsou po padesátce vhodné, jsou bílkoviny z masa, vejec, ryb, mléčných produktů a luštěnin, ale také stojí za to jíst pravidelně avokádo, zelenou zeleninu, ananas, banány, pomeranče, grepy či mandle.

Zatímco proteiny mají zasytit a umírnit ghrelin, zmíněné ovoce a zelenina regulují i hladinu noradrenalinu, který pomáhá uvolnit tuk z tukových zásob a také se vyplavuje při krátkodobé fyzické zátěži, jakou je například dobíhání autobusu či výšlap schodů.