Horoskop drahokamů: Který kámen Vám přinese štěstí a který byste nosit neměli?

Již staří Inkové znali sílu a moc drahých kamenů a řídili se jí. Věděli, že přináší smůlu nebo štěstí a že ukazují naši povahu. Přiřadili tedy ke každému znamení jeden drahokam, který ho provázel celým životem a byl zodpovědný za jeho vlastnosti. Jaký kámen je ten váš?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Životním kamenem Berana je tyrkys. Čekají vás náročné chvíle, se kterými vám pomůže pouze víra a pevná vůle. Musíte se obrnit trpělivostí a rozhodně se nespoléhat na to, že se vše vyřeší za vás. Ke všemu se postavte čelem a uvidíte, jak vám hned pokvete pšenka. Nesmíte být lítostiví chudáci, tyrkys vám dodá energii, díky níž všechno zvládnete. Naroste vám díky tomu také sebevědomí.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Životním kamenem Býka je onyx. Díky tomuto drahokamu se vám rýsuje šťastné období. Na co sáhnete, to by se vám mělo dařit a s tím byste měli mít úspěch. Vaše nápady ocení i široká veřejnost. Svou energií všechny nadchnete a zahanbíte své nepřátele. Není třeba tlačit na pilu, vše vám půjde tak nějak samo. Stačí dobrá myšlenka, šikovné ruce a tah na branku. Toto všechno však vy máte.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Životním kamenem Blížence je diamant. Čeká vás velmi důležité životní rozhodnutí. Pokud jste žena, půjde o rozhodnutí v profesním životě, pokud muž, jde o osobní rovinu. Každopádně se velmi dobře rozmyslete, než na otázku, kterou dostanete, odpovíte. Neukvapujte se, uvažujte, napište si všechna pro a proti. Podle odpovědi se totiž bude odvíjet váš následující život.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Životním kamenem Raka je rubín. Štěstěna by měla stát na vaší straně a ukázat vám, že náhody existují a že se vám mohou náležitě odměnit. Taková jedna šťastná náhoda totiž čeká i na vás. Můžete teď dělat cokoliv a vše vám půjde od ruky. Na první úspěchy nebudete muset dlouho čekat a bude se vám dařit i po finanční stránce. Penízky se jen pohrnou a vy je budete moci investovat a vydělat ještě víc.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Životním kamenem Lva je safír. Čeká vás pohoda, klídek, relax. Není kam spěchat, nic vám neuteče. Užívejte si přítomnost. Máte jasno, co od života chcete, nemáte se tedy za čím honit. Stejně je u vás důležité hlavně načasování. Máte také štěstí ve vztazích i přátelství, potkáváte lidi, kteří vám v životě zůstávají na dlouhou dobu. Navíc na vás čeká nová láska, která by mohla být ta pravá.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Životním kamenem Panny je chalcedon. Teď jste prožívali šťastné a na zážitky bohaté období, které vás dostalo na vrchol. Nyní se však budete muset snažit, abyste na něm zůstali. Pokud jen trochu polevíte, spadnete dolů a zpět se jen tak nedostanete. Zatněte tedy zuby, snažte se a vykřešte ze sebe pod tlakem to nejlepší. Víte, že to umíte a pokud se zadaří, budete mít zase na dlouhou dobu vystaráno.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Životním kamenem Váhy je selen. Čeká vás pořádná změna, ale rozhodně to nebude změna k horšímu. Pokud ji chytnete za pačesy a náležitě využijete, můžete z ní jedině těžit. Zkuste ji brát jako výzvu, která vám do života přinese nové lidi, vztahy, ale i rozšíří obzory. Je na čase se zase o něco obohatit. Možná vám to teď tak nepřijde, ale do budoucna přijdete na to, že změna přišla právě včas.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Životním kamenem Štíra je smaragd. Tento kámen vám do života přinese starosti, které budete muset vyřešit. Nebude to ale úplně snadné a bude vás to stát značné úsilí a také sílu. Umíte však zatnout zuby a držet, což se vám bude jistě hodit. Neberte své starosti na lehkou váhu a neodsouvejte je, či nedoufejte, že se vyřeší samy. Ani omylem, budete si prostě muset máknout, aby vše bylo jako dřív.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Životním kamenem Střelce je topas. Dozvíte se něco, co vám ublíží, zničí vaše naděje a budete z toho smutní. Pokud si myslíte, že je to lež a někdo to na vás narafičil, tak věřte, že je to realita a vy se s ní budete muset smířit. Postupem času zjistíte, že tato informace byla třeba, aby se vám rozsvítilo a dali jste si pět a pět dohromady. Nakonec vám může přinést i užitek.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Životním kamenem Kozoroha je jadeit. Zůstaňte nohama na zemi a přestaňte snít, jinak pěkně tvrdě narazíte. Neidealizujte si něco, co tak není. Jste známí tím, že si malujete věci na růžovo, což není v tomto případě ideální řešení. Osud nepředěláte a pokud nenecháte věcem volný průběh a nebudete myslet realisticky, špatně dopadnete.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Životním kamenem Vodnáře je karneol. Příští měsíc vám nabídne několik šancí, jak si v životě polepšit. Není nic snazšího, než zapomenout na stereotyp a začít se pořádně snažit. Nikdo vám cestičku nevyšlape, a když to uděláte sami, uvidíte, jak si budete sebe samého vážit a váš život konečně dostane úplně nový rozměr. Navíc vás pak nic nevyvede z rovnováhy.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Životním kamenem Ryby je opál. Díky němu máte naprosto jasno, kam to chcete v životě dotáhnout a taky pro to uděláte všechno. Vaše kariéra je na prvním místě a nenecháte se ničím zbytečně rozptylovat. Stoprocentně odvedená práce vám přináší to pravé uspokojení a nesnášíte, když někdo něco odflákne. Jste rozený šéf a máte talent na motivování lidí.

