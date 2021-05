Jaký jste řidič či řidička podle horoskopu?

Možná si o sobě myslíte, že jste skvělý řidič, ale hvězdy mají na tuto vaši dovednost jiný názor nebo se naopak podceňujete a bojíte za volant sednout. Třeba jde o zbytečnou paniku a stačí jen trocha sebevědomí a tréninku! Jak je to tedy ve skutečnosti, a co o vašem řidičském umění vypovídá znamení zvěrokruhu?

Znamení, ve kterém jste se narodili, ovlivňuje mimo jiné i vaše řidičské umění. Není tedy od věci si přečíst, co si o něm myslí hvězdy. Někdy totiž mohou mít úplně opačný názor, než máte vy. Třeba se při řízení vozu zbytečně podceňujete nebo se naopak neprávem považujete za krále silnic. Jak jste na tom podle hvězd s řízením právě vy?

Beran (21. března - 19. dubna)

Lidé ve znamení Berana jsou naprosto příkladní řidiči, kterým se říká vzorňáci. Nikdy nepřekračují rychlost, udržují bezpečnou vzdálenost a nikdy neriskují. Nemají žádný škraloup v evidenci a když je zastaví policisté, s díky je vždy propustí bez pokuty.

Býk (20. dubna - 20. května)

Býci jsou v autě pomalí jako šneci. Pokud tedy někam chvátáte, nikdy nejezděte s Býkem nebo budete litovat. Když je někde padesátka, ridič v tomto znamení jede raději třicet, aby nikoho neohrozil. Na dálnici nikdy nejezdí, protože přes stovku by nejel.

Blíženci (21. května - 20. června)

Blíženci jsou takzvaní vybržďovači. Neustále brzdí a ohrožují auta za sebou. Bohužel to však dělají znenadání, proto jsou často účastníky dopravních nehod. Nedělají to samozřejmě schválně, ale i tak je to velmi nepříjemná vlastnost. S Blížencem v autě rozhodně nepijte žádný nápoj nebo vám skončí v klíně.

Rak (21. června - 22. července)

Raci jsou velcí závodníci. Řídí denně, rádi, skvěle, ale hlavně rychle. Často jim chodí pokuty za rychlost, takže jejich bodový stav není také úplně ideální. Také z výplaty jim toho moc nezbyde. Pokud tedy očekáváte dárky či finanční příspěvek od Raka, raději na to rovnou zapomeňte.

Lev (23. července - 22. srpna)

Lvi se cítí jako králové silnic, ale jejich řidičský um tomu rozhodně neodpovídá. Jezdí sice neohroženě, ale strašně. Neumí značky, přednosti ani nedodržují rychlost. Autoškolu měla většina z nich zaplacenou a je to znát. Vlastní silné a drahé auto, které většinou dostali od rodičů.

Panna (23. srpna - 22. září)

Panny řízení naprosto nenávidí. Za volant je dostanete jen v krajní situaci, což znamená, když jde někomu doslova o život. Jinak raději pojedou hodinu MHD, než aby si sedly do auta a řídily. Když už na to dojde, nečekejte zázraky, jejich trhavý styl jízdy je dosti komický.

Váhy (23. září–22. října)

Váhy si ujíždí na velkých a silných autech. Milují ten pocit, že jim patří silnice. Na jejich obhajobu nutno říct, že se však chovají v silničním provozu ukázněně a nikoho neohrožují. Když to ale jen trochu jde, šlápnou na plyn a ujíždějí vstříc novým dobrodružstvím.

Štír (23. října - 21. listopadu)

Štíři jsou přesvědčni, že dodržují všechna silniční pravidla na sto procent. Netolerují však žádné přestupky ani ostatním řidičům. Pokud Štír uvidí, že se někdo chová na silnici bezohledně, chce si to s ním vyřídit za každou cenu. To se pak stane z mírumilovného řidiče pirát silnic.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince)

Lidé narozeni ve znamení Střelce při řízení neskutečně nadávají. Jsou sprostí a neváhají si stáhnout okýnko, pokřikovat na auta i kolemjdoucí a dělat pořádnou ostudu. Pokud tedy máte jet někam na výlet se Střelcem, raději si to dobře rozmyslete. Nestojí vám to za to.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Kozorozi většinou ani nemají řidičák. Jsou to typy lidí, které zajímá příroda a auta jsou podle nich zlo ničící životní prostředí. Pokud tedy Kozoroh něco řídí, je to kolo. Jinak většinou chodí pěšky. Autem neradi jezdí i jako spolucestující, a když to jen trochu jde, nabídku na svezení odmítají.

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Vodnáři poslouchají při řízení hlasitou hudbu, která je uklidňuje. Čím tvrdší a uřvanější píseň to je, tím lépe se jim řídí. Pokud tedy uznáváte tichou a melodickou hudbu, nikdy si do auta nesedejte s Vodnářem, přišli byste o sluch. Vodnář také miluje voňavé stromečky na zrcátku, ty v něm totiž evokují domov.

Ryby (19. února - 20. března)

Ryby nemají vůbec žádný orientační smysl, proto je pro ně jízda bez navigace naprostou noční můrou. Mohou se tisíckrát předem podívat do mapy, ale stejně nepochopí, kam mají jet a jsou tudíž strašně vystresované. S navigací však patří mezi kvalitní a předpisy dodržující řidiče.