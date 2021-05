Horoskop lásky na květen: Které znamení konečně potká partnera svého života?

O květnu se říká, že je to měsíc lásky, proto se pojďme podívat na jednotlivá znamení zvěrokruhu, zda právě je čeká seznámení s osudovým protějškem. Někdo ucítí motýly v břiše a jinému zase bohužel zbydou oči pro pláč. Láska není nakloněna každému. Podívejte se tedy, jak jste na tom právě vy!

Květen vstupuje do své druhé poloviny a vy pomalu začínáte pochybovat, že potkáte v měsíci lásky spřízněnou duši. Podívejte se, co říkají o vás a lásce hvězdy. Někoho čeká osudové setkání, jiného nepříjemný rozchod. Pamatujte však, že pro jedno kvítí slunce nesvítí a každý rozchod jednou přebolí. Díky našemu horoskopu lásky na květen se navíc můžete připravit na to, co vás čeká!

Beran (21. 3. – 20. 4.)

I když nedáváte touhu po lásce okatě najevo, jste jasní romantici, kteří touží po lásce na celý život. Hvězdy vám letošní jaro slibují, že pokud si půjdete tvrdě za svým a nevzdáte se, mělo by se vám v lásce dařit. Vaše sny by se tak mohly brzy proměnit ve skutečnost. Pokud je vaším největším tajným přáním právě láska, vesmír vám ji nadělí. Jen prostě následujte bez bázně světýlko, které vás neustále vede dál.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Vaše srdce je plné lásky a vy si přejete ji rozdávat všem lidem okolo sebe. Pamatujte však na to, že ne každý je na ni zvědavý. Sice možná chcete dělat svému protějšku za každých okolností radost a vlastně byste mu nejraději snesli modré z nebe, někdy ho to ale už může přímo obtěžovat. Najděte v sobě stabilitu a trochu dělejte nezájem, uvidíte, jak se vám zase začne v partnerském životě dařit.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blížence čeká krásná, romantická a něžná láska s optimistickou vyhlídkou do budoucnosti. Možná byste měli trochu začít ovládat svou nesmělost, protože to je to jediné, co vás od osudové lásky zdržuje. Není třeba být neustále tak opatrný a nedůvěřivý. Jděte na to přirozeně, nebojte se a nebudete litovat. Pokud toužíte po rodině, je toto rozhodnutí to nejlepší, co můžete udělat. Vaše láska by vám totiž mohla přinést vytoužené miminko.

Rak má velkou šanci, že brzy potká někoho nového, s kým by se mohlo jednat o osudovou lásku Zdroj: Pixabay

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Ve svém současném vztahu se cítíte spoutaní, nešťastní a utiskovaní. Zkrátka nevíte, co si s tím počít. Je čas na rozchod. Bude to sice bolet, vypláčete si oči, ale nakonec se vám uleví. Navíc máte velkou šanci, že brzy potkáte někoho nového, s kým by se mohlo jednat o osudovou lásku.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Váš milostný život se naprosto změní. Ze Lva samotáře se stane zamilovaný král, který bude sršet energií, optimismem a dobrou náladou. Není nic snazšího, než se zamilovat na sto procent a to se vám právě tento květen podaří. Nemusíte se ani moc snažit, láska si vás najde sama. Takže vyčkejte, a až přijde, nezapomeňte o ni důsledně pečovat. Jak rychle totiž přišla, může také odejít.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Budete váhat mezi dvěma protějšky a nakonec by se mohlo stát, že o vás nebude stát ani jeden. Nerozhodujte se tedy příliš dlouho a vyberte dle toho, s kým se cítíte lépe a kdo má podle vás větší smysl pro humor. Rádi se totiž smějete a ne každý má pro váš humor a legrácky pochopení. Je tedy ideální vybírat partnera dle tohoto kritéria.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Pokud jste nezadaní, nic se na tom bohužel nezmění. Nečeká vás láska, souznění ani euforie. Vše prostě bude stejné, jako je nyní. Nezoufejte ale, užívejte si samotu a využijte toho, že vás nikdo neomezuje. Zajděte si na nákupy, věnujte se svému zevnějšku, přečtěte si pěknou knihu a v neposlední řadě se obohaťte nějakou novou zkušeností. Co takhle skok padákem nebo třeba spaní pod širákem?

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Najít vám na jaře partnera nebude příliš snadné. Máte určité nároky, ze kterých nechcete slevit. Pokud se ale chcete opravdu zamilovat, není důležité, kolik má váš vyvolený protějšek na kartě nebo zda vlastní nejnovější BMW. Dívejte se raději na to, zda si s ním rozumíte, zasmějete se a jaký by byl případný rodič. Pak máte na úspěch v lásce šanci.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci se o svém protějšku dozví něco, co je dosti vyděsí a nebudou si s nemilou informací umět poradit. Nebuďte na to sami! Svěřte se blízkým přátelům, kteří vám poradí. Věřte, že dobře a že byste se měli jejich radou řídit, jinak byste mohli litovat. Takový rozchod může být někdy vysvobozením a pro vás to tak zrovna je tento květen.

Kozoroha by letos mohla potkat další velká láska Zdroj: Pixabay

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Konflikty, neshody, bouře ve vztahu. To ukazuje vesmír v květnu u znamení Kozoroha. Buď se tedy obrňte trpělivostí, vše si vyslechněte a snažte se vztah ještě zachránit, což by se vám při troše dobré vůle mohlo podařit, nebo se na to vykašlete a vyjděte vstříc novým dobrodružstvím. Letos by vás mohla klidně potkat další velká láska.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Pokud máte nějakého sympatického kolegu nebo kolegyni, kteří jsou nezadaní, jděte do toho! Evidentně máte šanci najít životní lásku. Pamatujte však na to, že vztahy na pracovišti jsou komplikované a dobře zvažte, zda vám dotyčný za trochu omezování se stojí. Nejprve o své lásce raději nikomu neříkejte a jděte s pravdou ven, teprve až to bude mezi vámi vážné.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Potkáte lásku na první pohled, do které se bezhlavě zamilujete. Teprve po čase pochopíte, že vše není tak zalité sluncem, jak se na začátku mohlo zdát. Nezoufejte ale a na svém vztahu pracujte. Nejde o nic tak dramatického, abyste to společnou snahou nemohli překonat. Pokud to zvládnete, bude se opravdu jednat o osudovou lásku.

