Horoskop magických kamenů: Který kámen přísluší vašemu znamení a pomůže na těle

Barevnými kameny se lidé zdobí už od pradávna, nedělají to ale jen kvůli tomu, že takový doplněk pěkně vypadá, ale především protože věří, že přinášejí nejrůznější energie. Ty pak ale působí na každé znamení jinak, je tedy důležité, umět si vybrat ten správný kámen. Náš horoskop vám prozradí, který vašemu tělu prospívá a proč!

Už v dávných dobách lidé věřili, že mají nejrůznější kamínky magickou moc. Že umí přičarovat lásku, uzdravit nemoci, rozmnožit peníze a mnoho dalšího. Mnozí tomu vlastně věří dodnes. Proto, i když třeba tvrdíte, že si náramek ze vzácných kamenů kupujete na ozdobu, zcela jistě myslíte alespoň trochu na to, co když je to pravda a tenhle kámen vám splní ty nejtajnější sny nebo pomůže od trápení, které vás už dlouho sužuje.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani často trpí na problémy týkající se kostí, nehtů, bolesti zubů, ale i hlavy, zad a nohou. Není to s nimi žádný med. Jsou také pořádní hypochondři, takže je k návštěvě lékaře nemusíte dlouze vybízet. Rádi zkoušejí nejrůznější druhy léčby, proto rádi vyzkouší, jak působí magické kameny právě na ně. Hodí se k nim diamant, achát, červený jaspis nebo horský křišťál. Pokud trpí chudokrevností, měli by vyzkoušet hematit.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci často trpí nespavostí, proto by si měli pořídit do ložnice růženín. Navíc mívají problémy s páteří, kostmi a klouby, čemuž špatný spánek dost napomáhá. Minerálem, který by jim mohl tyto zdravotní obtíže vyřešit, je smaragd, akvamarín, tygří oko nebo oblíbený jantar. Při vysokém tlaku by měli sáhnout po karneolu, při revmatizmu zvolit růženín a při potížích se zuby jim uleví křišťál.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci se potýkají s problémy s průduškami, se kterými jim dle hvězd dokáže pomoci chalcedon. Pokud se však jejich problém vztahuje spíše na hlasivky, využít by měli sílu tygřího oka, křišťálu nebo růženínu. Blíženci hledající lásku by se měli zaměřit na energii od červeného korálu. Sedícím u počítače uleví citrín, který pohlcuje škodlivé záření a těm s revmatismem uleví tamarín.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Nejvíce lidí, kteří mají problémy s ledvinami, se narodilo ve znamení Raka. U nich je tedy více než nutné problémům s močovým ústrojím předcházet. Nejen zdravý životní styl, správný pitný režim, ale i kameny jako avanturín, zelený jaspis, jadeit nebo opál jim s tímto problémem pomohou. Raci by měli dát na svou intuici a nevybírat si kameny podle účinku, ale podle toho, jakou energii jim dají do dlaně.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

U Lvů to vypadá dle hvězd na problémy se zuby a klouby. Také mívají problémy se zažíváním, proto musí jíst zdravá, a ne příliš tučná jídla, což se jim většinou nedaří. Milují totiž vše smažené a sladké, často proto trpí obezitou. Vhodný je pro občasný půst na pročištění krve a lymfatického systému, který si systematicky zanášejí. Jako kameny jsou pro ně doporučovány karneol, malachit a hematit. Pokud trpí zvýšeným psychickým napětím, zklidní je obsidián.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny jsou psychicky labilním znamením, které je neustále v křeči, nervózní a trpí citlivou pokožkou. Panny by měly používat čistě přírodní produkty a dávat si pozor na cokoliv chemického. V kombinaci s jejich kůží by to mohlo vyvolat velkou alergickou reakci nebo spustit ekzém. Pomůže jim leopardí jaspis, fialový achát, jadeit nebo růžový korál. Ten v nich navíc probudí lásku.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy mívají často kardiovaskulární nemoci. Proto by měly na životosprávu a životní styl dbát více než jiná znamení. K infarktům, mrtvicím či dalším problémům se srdcem mají dědičné sklony. Není u nich nutné panikařit, stačí si pořídit doplněk z rubínu, granátu nebo diamantu a uleví se jim. Při průjmech, zvracení nebo problémech s vazy jim poslouží tygří oko a pyrit. Při hmyzím štípnutí jim od svědění či bolesti pomůže citrín.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři jsou často nachlazení a trpí na nejrůznější infekce. Musí si dávat pozor, s kým se stýkají a často si mýt i dezinfikovat ruce. Každý vir na ně skočí. Měli by si tedy posílit imunitu. S tím jim pomůže křišťál. S alergiemi a zažíváním zase akvamarín a fluorit. Pro Štíry je také jako stvořený ametyst, ten jim pomáhá při bolestech hlavy a kožních problémech. Často jsou přepracovaní. Na to je zase vhodný sodalit.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci by se měli zaměřit na své srdce, cévy a krevní oběh. Také je často bolí dutiny a ani jejich hlasivky nejsou dvakrát ve formě. Zima je pro ně nejhorším obdobím. Jsou stále nachlazení a nemocní. Se všemi těmito neduhy jim pomůže kombinace akvamarínu, chryzokolu, sokolího oka a modrého tyrkysu. Safír jim zase uleví od bolestí páteře a modrý topaz od zánětu nervů.

Kameny působí na každé znamení jinak, je tedy důležité, umět si vybrat ten správný Zdroj: Shutterstock

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorohům se nevyhýbají kožní problémy, které představují nepěkné ekzémy, svědivé vyrážky, ale i nepříjemné plísně. S těmito nepříjemnostmi jim pomůže saténový jaspis, ametyst a tyrkys. Pro otevření srdce je zase jasnou volbou adulár. Při depresích a splínech by se měli nabíjet energií z křišťálu a turmalínu. Pro sebepoznání je skvělá černá perla a pro odstranění infekcí záhněda.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Slinivce a játrům by měli věnovat zvýšenou pozornost Vodnáři. Tyto nemoci by se jim totiž do budoucna mohly vymstít. Navíc si neumí srovnat myšlenky, názory ani priority a jsou tak snadným terčem psychicky odolnějších lovců. Nabrat sebevědomí, posílit slinivku a dostat se do duševní pohody mohou kamenem, který se jmenuje sodalit. Když ho navíc ještě doplníte o chryzokol nebo topaz, jeho síla se bude násobit. Lazurit Vodnářům posiluje sebevědomí a křemen zase koncentraci.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby jsou velmi citlivé v oblasti očí. Často nosí brýle a trpí nejrůznějšími zákaly. Musí si tedy o zrak velmi pečovat. Při prvním sluníčku vytáhnout kvalitní sluneční brýle a vyvarovat se častému koukání do počítače. K tomu, aby své oči posílily je nutné nosit šperk z karneolu, jantaru nebo safíru. Kromě toho mají velmi často polámané a slabé nehty. Ty jim posílí po růženínu a opálu.

