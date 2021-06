Numerologický horoskop: Jaké číslo je osudové a nosí štěstí právě vašemu znamení

Každému člověku na světě přiřkly hvězdy nějaké osudové číslo. Někdo ho za celý život nepozná a nenalezne, jiný ho za své šťastné číslo považuje celý život a podřizuje mu nejrůznější události. Jsou lidé, kteří si svá životní čísla nechávají klidně i vytetovat na těla. Zajímá vás, jaké číslo je dle vesmíru to vaše osudové?

Zdroj: www.idnes.cz, www.dama.cz

Nepromyšlené činy by vám mohly klidně ublížit. Nepouštějte se do všech aktivit, které vám nabízí život. Řiďte se dle svého osudového čísla, které vám v životě ukáže ten správný směr. Věděli jste, že právě toto je vaše životní číslo? Co vám přináší, a naopak v čem brání? Vše se dozvíte z našeho horoskopu!

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Osudové číslo Berana je 1. Energie vás požene vpřed, ale na druhou stranu budete v příštích týdnech také přecitlivělí. Budete se cítit osaměle, nešťastně a v neposlední řadě budete hledat spřízněnou duši. Najdete ji a je jedno, jestli to bude v rámci rodiny, přátel nebo lásky. Prostě vám pomůže se sebrat a užívat si přicházející letní čas a rozvolňování opatření spojených s koronavirem.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Osudové číslo Býka je 4. Toto číslo vám ukazuje, že byste měla přibrzdit a začít také trochu odpočívat. Není totiž nic nezvyklého, že pracujete více než dvanáct hodin denně, což není vůbec ku vašemu prospěchu. Raději začněte relaxovat, nebo vám to organismus vrátí i s úroky. Jistě nechcete skončit v nemocnici s diagnózou vyčerpání organismu. Alespoň zase dostanete nové nápady, které budete moci realizovat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Osudové číslo Blížence je 10. Jste kreativní a dobré nápady vám rozhodně nechybí. Bohužel se ale nesoustředíte a neumíte dotahovat věci do konce. Měli byste se nad tím zamyslet a být důslednější a trpělivější. Také získávejte nové kontakty a navazujte vztahy, mohlo by se vám to do života velmi hodit. Máte totiž velkou šanci narazit na někoho, kdo vám v pracovním směru změní život.

Řiďte se dle svého osudového čísla, které vám v životě ukáže ten správný směr Zdroj: Pixabay

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Osudové číslo Raka je 2. Rozšiřujte své dovednosti a získávejte nové zkušenosti. Komunikace a sdílení informací je vaší velkou dovedností, proto byste to měli rozhodně zúročit. Jen pozor, aby nezůstalo jen u přehánění nebo u planých slibů. Je důležité dovést věci ke zdárnému cíli. Takže nic nevzdávejte předem, vyplatí se vám to. Dvojka z vás dělá životního optimistu, se kterým je zábava.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Osudové číslo Lva je 5. Vyhněte se rychlým soudům, ne každá situace je taková, jak se zdá. Raději si vždy zjistěte souvislosti, než vypustíte z pusy něco, co by vás později mohlo mrzet. Začněte se také zajímat o lásku. Najdete si protějšek, který vás bude obdivovat a inspirovat. Nenechte se však oklamat a nevěřte všemu. Není vždy vše tak, jak to vypadá. Dejte si raději pozor!

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Osudové číslo Panny je 3. Trojka vám brání v rozletu, proto se musíte hodně snažit, abyste si prosadili svou nebo bral někdo vážně vaše nápady a názory. Buďte ale trpěliví a úspěch se nakonec dostaví. Také se snažte přesvědčit o své pravdě ostatní, ale samozřejmě pravdivými a pádnými argumenty. Nebude to nic snadného, ale nakonec se vám to podaří.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Osudové číslo Váhy je 6. Toto číslo ovlivňuje váš samostatný úsudek, proto často podléháte tlaku ostatních a věříte jim informace, které byste neměli. Buďte pyšní na své názory a úsudek. Máte dost často pravdu a také jste natolik inteligentní, že by váš názor stál za zveřejnění. Začněte si tedy věřit a staňte se průbojnějšími, vyplatí se vám to. Budete úspěšnější i v pracovní kariéře.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Osudové číslo Štíra je 8. Završíte pracovní kariéru a tím i jednu velkou životní etapu. Nyní je čas začít myslet na rodinu a ženy, jejichž osudovým číslem je osmička, na plození dětí. Je ten správný čas. Muži by zase měli sešlápnout brzdu a dopřát ženě to, co si opravdu přeje. Tím je dítě, společný čas, láska a porozumění. Jinak by se také mohlo stát, že o rodinu přijdete.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Osudové číslo Střelce je 11. Zaměřte se na své rozdělané věci, protože je konečně ten správný čas, dát je do kupy. To platí jak v pracovní, tak v osobní oblasti. Chce to si kolem sebe udělat pořádek, protřídit dokumenty, zlikvidovat resty, ale ideálně i probrat přátele. Ne každý je totiž takový, jaký se jeví. Nepouštějte si do života nové lidi, nepřinese vám to nic dobrého.

Zajímá vás, jaké číslo je dle vesmíru to vaše osudové? Zdroj: Pixabay

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Osudové číslo Kozoroha je 7. Pocítíte touhy se rozvíjet a naplno se projevit. Vše, co vás omezuje a brání vám být kreativnějším a svobodnějším člověkem, pošlete k vodě. A je to dobře. Tihle energetičtí upíři vás stejně jen vysávají a nic dobrého vám nepřinesou. Máte našlápnuto k zisku, ale vše raději prokonzultujte s odborníkem, abyste nepřišli zkrátka. Jedině tak se vyhnete přehmatům.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Osudové číslo Vodnáře je 12. Budete plni elánu a energie, vaše touha po dobrodružství bude velká a vyplatí se vám trochu zariskovat. Jděte do nebezpečných akcí, vyplatí se vám to. Vždy se ale chovejte v mezích zákona, jinak zle skončíte. Není třeba podvádět, abyste se stali slavnými a úspěšnými. Vyděláte i slušné peníze, které vás zabezpečí na dlouhou dobu dopředu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Osudové číslo Ryby je 13. Pro někoho je třináctka nešťastné číslo, ale pro Ryby je vysloveně šťastná. Jste neustále pozitivní, optimističtí a také přátelsky naladěni, což ocení všichni, s nimiž přijdete do kontaktu. Vaše krása je také velkou devízou, protože díky ní často něco získáte. Navíc jste i chytrý člověk. Jste prostě ideální partner do pohody i nepohody. Jedinou vaší slabinou jsou děti. Žádné nechcete.