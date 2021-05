Horoskop počasí:Beraní milují slunce, raci jsou šťastní v dešti. Jak to máte Vy?

Právě teď je u nás počasí jako na houpačce. Jeden den je sluníčko a teploty přes dvacet stupňů, druhý prší a v noci mrzne. Jaké počasí dělá dobře vaší psychice? Cítíte se šťastní, když prší nebo když teploměr ukazuje tropické hodnoty?

Počasí velmi ovlivňuje naši psychiku. Někdo miluje déšť, když si může s knížkou zalézt ke krbu a číst, jiného mokro, vlhko a bubnující kapky zase naopak přivádí k šílenství. Stejně je to i se sluncem. Určitá znamení si libují v tropech a na slunci by se mohla vyhřívat celý den, jiná horko nesnáší a sedí doma u větráku. Jak to máte právě vy se dozvíte v našem horoskopu!

Berani milují sluníčko a jeho paprsky. Několikrát ročně jezdí za exotikou k moři Zdroj: shutterstock

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani milují sluníčko a jeho paprsky. Několikrát ročně jezdí za exotikou k moři, protože bez tepla prostě nemůžou být. Jejich pokožka je snědá, tudíž se dobře opaluje a nutno podotknout, že Beranům opálení sluší. Nikdy nezvěte toto znamení na dovolenou na horách, vysmálo by se vám. Raději zaplaťte zájezd za sluníčkem!

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci jsou milovníci jara. Jejich nejoblíbenějším obdobím je to, když všechno kvete, voní a přechází barvami. I jarní teploty jim vyhovují. Nemají totiž rádi ani léto, ani zimu. Teploty kolem dvaceti stupňů jsou pro ně ideální a cítí se v nich dobře a nabití energií. Nevadí jim ani vlahý jarní deštík, po kterém příroda voní hezky čistotou.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci jsou zimními tvory. S prvním sněhem odjedou na hory, kde brázdí svahy od rána do večera. Jsou to přesně ti, kdo jezdí na sjezdovce, i když jsou na ní vydřené kusy trávy nebo roztátý sníh. Blížence často vidíte na kopci v bufetu se svařákem v ruce, kde si užívají pohled na zasněžené kopce a kochají se.

Raci milují vůni hlíny, deště a tlejícího listí. Jejich oblíbeným obdobím je tedy podzim Zdroj: Dudarev Mikhail / Shutterstock.com

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci milují vůni hlíny, deště a tlejícího listí. Jejich oblíbeným obdobím je tedy podzim, který většina dalších znamení bytostně nesnáší. Raci si libují ve větru, dešti a plískanicích. Nikdy s vámi nepojedou na dovolenou do Egypta, kde je spousta písku, sluníčka a vysoké teploty. Tahle změna by jejich organismu neprospěla ani trochu.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi milují vyhřívání na sluníčku. Čím vyšší teploty, tím jsou Lvi šťastnější a spokojenější. Jsou totiž dosti líní, tudíž je pro ně ideální léto, prázdniny, domeček s bazénem a lehátko na sluníčku. Také vyhledávají tropické destinace, kde mohou nabrat sluneční paprsky do zásoby a z nich pak čerpají celou zimu.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny se rozhodně neměly narodit u nás v mírném pásmu. Je jim tu neustále zima. Pokud teploty neatakují třicítky, tak nosí toto znamení klidně bundy nebo svetry. Když však v létě padají teplotní rekordy a většina Čechů zběsile nakupuje ventilátory, Panny září spokojeností. V těchto chvílích konečně odhazují mikiny a oblékají plavky.



Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy to mají každý rok jinak. Jeden milují léto a horké počasí, druhý zase na teplo nadávají a jsou nadšeny ze sněhových vloček a mrazu. Nikdy u nich tedy nevíte, čím se jim zavděčíte. Jsou takové i povahově. Dosti nevyrovnané. Jednou jim uděláte radost květinou, jindy vás za ní pošlou do háje. Často mění své zájmy, zvyky i názory. Život s nimi není vůbec snadný.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři jsou teplomilným znamením. Nevadí jim ani vysoké teploty. Rádi jezdí na chatu, kde se kochají přírodou, trhají třešně a snaží se žít v sepjetí s přírodou. Pokud svítí sluníčko, srší optimismem, když prší, jsou ponuří a tajemní. Jejich život je s počasím těsně spjatý a teploty ovlivňují také jejich pracovní nasazení. Nejvýkonnější jsou v červenci a srpnu.

Střelci milují procházky zasněženou krajinou, která na ně má vysloveně uklidňující účinky Zdroj: Shutterstock

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci milují Vánoce, a když jsou navíc bílé, jsou nejšťastnější na světě. Staví sněhuláky, válí se ve sněhu a vydrží venku klidně celý den. Také milují procházky zasněženou krajinou, která na ně má vysloveně uklidňující účinky. Když však na jaře sníh roztaje, začnou propadat depresím a v létě s nimi už není k vydržení.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi milují všechny druhy počasí. Když prší, sednou si ke krbu a čtou si, když svítí sluníčko, vytáhnou deku na trávník a opalují se. Na jaře zase chodí pozorovat probouzející se přírodu a na podzim vyrábí se svými dětmi zvířátka z kaštanů a sbírají padající listí na zahradě. Kozorozi jsou prostě nenároční a jsou šťastní za každého počasí.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři milují déšť. Když prší, Vodnáři jsou ve svém živlu. Nevadí jim v dešti běhat venku a vyhýbat se kapkám. Deštník u nich nehledejte! Déšť je totiž naplňuje, osvobozuje a dělá jejich tělu i mysli dobře. Pokud tedy vidíte za obrovského slejváku běhat někoho vysmátého venku, je to zpravidla Vodnář, který si užívá krásný den.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby mají rády přechod mezi jarem a létem. Ani zimu, ani teplo. Teploty kolem pětadvaceti stupňů jsou pro ně to pravé. Rády sedí na zahrádkách a popíjí vychlazený drink a pozorují okolí. Mají spoustu přátel, se kterými často vyráží na výlety, pro ty je totiž právě toto počasí také ideální. V létě je pak najdete většinu času naložené ve vodě. Je jim jedno, jestli to bude moře, bazén nebo třeba rybník.

Zdroj: www.prozeny.cz, horoskopy.blesk.cz