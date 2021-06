Římané určovali osud házením kamínků do kruhu. Kam by dopadl ten Váš?

Už staří Římané věřili síle horoskopů, proto jimi žili a řídili se podle nich. Mysleli si, že jsou půda a kamení živé, proto namalovali na zemi kruh a kameny do něj házeli. Podle toho, kam kámen dopadl, věštili budoucnost. Jak by dopadlo podle této metody vaše znamení?

Věštění budoucnosti podle starých Římanů bylo velmi originální a zajímavé. Spoléhali se totiž na sílu půdy a kamenů. Nakreslili si kruh, do kterého kameny vrhali a podle toho, kam dopadly, nebo dokonce jaké tvary zobrazovaly, určovali, jak se bude osud dotyčného vyvíjet. Co říkali o vašem znamení zvěrokruhu?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Dostanete se do stagnace, budete trpět nejrůznějšími omezeními, které nebudou způsobeny vnějšími vlivy, ale vaším nitrem. Možná by to chtělo se nad sebou zamyslet a přehodnotit svůj životní styl. Není nic snazšího, než začít zdravě žít, otevřít mysl a začít si užívat život. Pak vás sice ve vašich plánech také budou čekat překážky, ale mnohem lépe si s nimi poradíte.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Nepočítejte s tím, že vás v červnu čekají nějaké výhody či privilegia, na která jste možná byli zvyklí. Budete muset vynaložit velkou námahu a úsilí, abyste dosáhli toho, co chcete. Jde jak o osobní rovinu, tak o pracovní a s tím i spojené finanční problémy. Raději se připravte i na ztrátu blízké osoby, která by vás mohla v následujících týdnech či měsících potkat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Celý tento měsíc se u vás ponese v duchu náhod, signálů a jemných upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost. Ukážou vám totiž správný směr, kterým byste se měli v průběhu svého života vydat. Zaměřte se především na svůj vztah, který už je nějakou tu dobu na bodu mrazu. Začněte s partnerem komunikovat, najděte si společné zájmy a uvidíte, že se vše zlepší.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Pokud jste se poučili z minulých chyb, nemáte se čeho bát. Pokud jste jim však nevěnovali pozornost, je důležité si nyní dávat pozor nebo byste mohli špatně skončit. Pokud máte partnera, neklaďte na něj vysoké nároky nebo byste také mohli zůstat sami. Není ten správný čas si na něm zvyšovat své ego. Držte se raději v ústranní a nechte čas přirozeně plynout.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

S největší pravděpodobností budete měnit zaměstnání nebo bydliště. Možné je, že oboje. Změna to rozhodně nebude vůbec snadná, proto se na ni připravte a obrňte se trpělivostí. Ne nadarmo se říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. V průběhu této akce vás totiž čeká několik nepříjemných překvapení, se kterými si budete muset umět poradit. Pokud se hádáte s rodinou, určitě se usmiřte, je nejvyšší čas.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Vyrazte na cesty, po všemožných zákazech a omezeních je ten správný čas. Pokud nic nemáte naplánované, rychle to napravte, sbalte kufr a hurá na letiště. Mohlo by se jednat o vaši životní cestu, kde potkáte osudovou lásku. Vsaďte na upřímnost, nepřetvařujte se a ukažte své pravé já. Bude to mít pozitivní dopad na vaše vztahy a to jak pracovní, tak osobní.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váš cíl, o který už dlouho usilujete, je na dosah. Nevzdávejte to tedy, a i když to bude náročné, bude to stát za to. V červnu se bude konat událost, na které je důležité, abyste byli, i když se vám nebude chtít. Mohlo by to totiž změnit váš život. Je však jen na vás, zda v pozitivním nebo negativním směru. Buď budete nesmírně šťastni nebo budete plakat do polštáře.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

V červnu se budete chovat sobecky a myslet jen sami na sebe. Není to vůbec na škodu, protože jste doteď neustále mysleli na ostatní, což vás psychicky i fyzicky ničilo. Hoďte nohy na stůl a jednejte bez ohledu na ostatní. Přece i vy si zasloužíte být šťastní. Dosáhnete tak životního souladu, harmonie, urovnáte vztahy s partnerem a ještě navíc si polepšíte i v pracovním životě.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Tento měsíc vám předurčuje nová setkání se zajímavými lidmi. A to jak z hlediska pracovního, tak osobního. Pusťte si nové lidi do života a nebojte se, rozhodně vám rozšíří obzory a přinesou spoustu legrace i nových zážitků. Vždyť byl váš dosavadní život tak trochu nuda, nemyslíte? Ani v práci se do ničeho nepouštějte sami a mějte za zády tým lidí, na které se můžete spolehnout.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Buďte opatrní na své finance. Není nic horšího, než přijít o životní úspory, což by se vám mohlo stát. Nechte peníze na účtu a nepřijímejte nabídky na nejrůznější investice ani hazard. Setkali byste se pouze s intrikami, podvody a zákeřnými lidmi, kteří se chtějí na váš úkor obohatit. Nejvíce získáte pečlivou, tvrdou a čestnou prací. Uvidíte, že ta vám přinese víc než pokoutný kšeft.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Snažte se posílit svou prestiž a ukázat, že jste lepším člověkem, než si většina lidí kolem vás myslí. Buďte hodní a příjemní na lidi kolem sebe a uvidíte, že se vám vaše dobrota vyplatí. V hloubi duše jste také rozenými baviči a vítanými společníky, tak bavte okolí tím, co umíte. Sílou slova! Všichni vás budou rádi poslouchat a vašimi názory se dokonce nechají inspirovat.