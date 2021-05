Horoskop duševního zdraví: Jaké rostliny vám doma podle horoskopu prospívají?

Udělejte si doma přírodní oázu, která vyžene z vaší domácnosti úzkost, depresi či stres. Možná trpíte nespavostí, co když vám mohou pomoci květiny stojící na okně v ložnici? Díky tomuto horoskopu se dozvíte, jaká rostlina je důležitá pro vaši duševní harmonii a pohodu.

Choďte na procházky, dívejte se kolem sebe a uvidíte, jak je jarní příroda krásná. Pozorujte rostliny a kochejte se jejich čarovnými účinky. Například některé květiny umí s fyzickou i psychickou stránkou člověka velké věci. Která rostlina je pro klid a pohodu vaší duše i těla ta pravá?

Beran (21. března - 19. dubna)

Berani by měli mít doma známou rostlinu, která má velmi výrazné protizánětlivé a čistící vlastnosti. Nejde o nikoho jiného než Aloe Vera. Také umí odstraňovat škodliviny ve vzduchu a snižuje stres a úzkost. Kromě těchto blahodárných účinků v květináči skvěle vypadá, proto je stylovým živým doplňkem do každého interiéru.

Toulcovka má elegantní bílé květy, která dodají vašemu domovu styl

Býk (20. dubna - 20. května)

Věděli jste, že podle NASA je toulcovka nebo také lopatkovec účinný bojovník se škodlivinami a toxiny ze vzduchu. Pořiďte si jí tedy domů a zbavte se plísní, chemikálií a podráždění očí či pokožky. Toulcovka má elegantní bílé květy, která dodají vašemu domovu styl.

Blíženci (21. května - 21. června)

Jedna pokojovka má dosti vtipný název, který zní Tchynin jazyk. Tato květina zlepšuje ovzduší v místnosti a také kvalitu spánku. Pokud nemůžete spát, pořiďte si ji do ložnice. Nepotřebuje téměř žádnou péči a málokdy nevydrží. Je tedy ideální, pokud s rostlinami doma teprve začínáte.

Rak (22. června - 22. července)

Voňavá levandule je to pravé pro Raky. Ta se používá na různé způsoby. Vyrábí se z ní oleje, spreje, mýdla i limonáda. Skvělým bytovým doplňkem, ale i zdravotním pomocníkem je i jako živá bylinka. Olej z ní se používá při uklidňování rozrušených dětí a také snižuje stres a úzkost. Většinou se pěstuje venku, ale proč si ji nedat do květináče.

Lev (23. července - 22. srpna)

Lvi strašně rádi vaří, není tedy divu, že je jejich osudovou rostlinou rozmarýn. Bylinka s dokonalou chutí i vůní. Používá se v kuchyni na dochucení receptů, ale také snižuje hladinu stresu a vůně rozmarýnu snižuje úzkost. Ideální rostlina do všech domácností, jejím pěstováním totiž zabijete dvě mouchy jednou ranou.

Jasmín pozitivně působí na kvalitu spánku

Panna (23. srpna - 22. září)

Vůně jasmínu je neskutečně podmanivá a intenzivní. Jasmín prostě voní božsky! Působí na lidskou psychiku přímo relaxačně a pomáhá tělu ulevit od úzkostí. Jasmín také pozitivně působí na kvalitu spánku. Je skvělý i v podobě čaje, který voní i skvěle chutná.

Váhy (23. září–22. října)

Váhy nutně potřebují domů břečťan, ten odstraňuje z domácnosti škodliviny a toxiny z ovzduší. Pokud trpíte alergiemi nebo jste astmatici, je pro vás břečťan také jasnou volbou. V jeho přítomnosti se také dobře spí a zdají se erotické sny, které vám někdy mohou připadat jako živé. Nechte ho pnout po balkoně nebo okně, bude to dokonalá podívaná.

Štír (23. října - 21. listopadu)

Možná tomu nebudete chtít věřit, ale chryzantéma v domácnosti zlepšuje obyvatelům krátkodobou paměť a zahání stavy úzkosti. V její přítomnosti se nebudete cítit rozrušeně. Čaj z této květiny uvolňuje mysl a rozhýbává metabolismus, proto se po něm hubne. Chryzantémy jsou navíc v květináči velmi vkusné a pěkné. Stůl, parapet nebo poličku vždy rozzáří.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince)

Pokud jste studenti, dejte si do pokoje mátu. Zvyšuje bdělost a zlepšuje náladu i sebevědomí. Mentol, který máta obsahuje, uvolňuje svaly. Ideální je do koupele, pokud jste měli hektický den plný stresu, a samozřejmě i do osvěžujícího drinku.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Doprostřed obývacího pokoje by si Kozorozi měli postavit fíkus, který je vytrhne ze stereotypního života a přinese do bytu radost a život. Velké listy fíkusu navíc chytají nečistoty a fungují jako filtry. Je také snadný na pěstování a udělá v každém bytě velkou parádu.

Rozjasněte svou domácnost za pomoci orchidejí

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Rozjasněte svou domácnost za pomoci orchidejí. Jsou krásné, stylové, elegantní, ale vyžadují také lásku a péči. Svými květy se vám však náležitě odmění. Pokud se jím však věnovat nechcete, poznají to a už vám nikdy nevykvetou. To by byla škoda, zlepšují totiž náladu, podporují dobrý vkus a navozují pocit domova.

Ryby (19. února - 20. března)

Pořiďte si petrklíče či narcisy v květináči, protože právě pro vás jsou jako stvořeny jarní květiny v barvě slunce. Snažte se, ať vám symboly jara vydrží co nejdéle, protože do té doby budete fit, zdraví a v pohodě. Když vám květina pojde, pocítíte to na své náladě, úsměv zmizí jako kouzelným proutkem.

