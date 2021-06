Horoskop stromů: Který strom je vás osudový a načerpáte z něj nejvíce síly?

Existuje nepřeberné množství stromů a my jim většinou nevěnujeme pozornost. Je to ale škoda! Každý ze stromů má totiž své kouzelné vlastnosti, kterými může obohatit váš život. Některé je třeba objímat, jiné nabízí dokonale chutné plody, ale existují i takové, které vám nedělají dobře. Podívejte se na náš horoskop, jak jste na tom s energií ze stromů právě vy!

Ne nadarmo se o lípě říká, že je národním stromem a o jabloni, že je stromem lásky. Zkuste zjistit proč! I to, že se na prvního máje líbáme pod rozkvetlou třešní má svůj význam. Každý strom totiž jednotlivým znamením přináší do života něco jiného. Který dodává životní energii právě vám?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Osudovým stromem pro Berany je buk. Dodává mu sílu, pevné zdraví a velké sebevědomí. Pokud se cítíte unaveni, buk obejměte a načerpejte z jeho kůry energii. Nikdy však nesahejte na topol, jeho energie vám není blízká a přinesl by vám do života jen zklamání a obtíže.

Býk (21. 4. – 21. 5)

K Býkům patří duby. Dodá vašemu unavenému organismu energii a jiskru. Také přinese jistotu a rozhodnost. Podporuje i kreativně založené lidi. Pokud nemůžete být v kontaktu právě s ním, stačí, když budete při sobě nosit žaludy. Zapomeňte na strom, jako je jabloň. Pro někoho je třeba symbolem lásky, ale pro vás znamená shnilá jablka.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci milují smrky. Pokud jim chybí vnitřní klid, vytrvalost a vyrovnanost, ať si udělají čaj z čerstvého jehličí. Ten dodává energii a chuť do života. Blížencům však nesvědčí modřín. Tento jediný jehličnan, který opadává, je pro ně tak cizokrajný, že jim do života přináší chaos. Oni však mají rádi řád.

Rak (22. 6. – 22. 27.)

Osudový strom pro Raky je borovice. Tento strom je doporučován na léčbu revmatických bolestí, dýchacích obtížích a kuřáckého kašle. Už naši předci považovali borovici za strom moudrosti. Zato taková lípa v nich vzbuzuje žárlivost, napětí a agresi. Pro někoho symbol svobody, pro Raky začátek konce.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi milují třešňové rozkvetlé stromy. Ty přitahují pozornost stejně jako toto znamení. Lidé, kteří se obklopují sady třešní, s nimi žijí v symbióze. Lvi se ale nikdy nesmí obklopovat švestkami, ty z nich dělají paranoiky a neurotiky. Neměli by jíst ani plody ze švestky, nedělají dobře jejich zažívání.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Osudovým stromem pro Panny je náš národní strom. Je to lípa, strom lásky. Říká se, že v jeho přítomnosti se utvrdí každá láska a pokud chce žena dítě, měla by si květ lípy schovat pod polštář. Lípa přináší do života klid. Panny by se měly vyvarovat kontaktu s jasmínem. Jeho omamná vůně na ně působí jako afrodiziakum a Panny se pak neumí chovat.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy milují ořechy. Nejen pro skvělou chuť, ale strom jako takový je přitahuje. Navíc se používá při různých zdravotních obtížích, zmírňuje stres a napětí. Nenávidí však šeřík. Jeho vůně Váhy dráždí a vzbuzuje v nich zvířecí instinkty. Do vázy si ho rozhodně nedají.

Štír (24. 10. – 22.11.)

Životním stromem Štírů je kaštan. Mírní strach a dopřává tělu relax. Stačí se zadívat na nádherné rozkvetlé kaštany a hned se vám rozzáří mysl. Zhluboka se nadechněte a zvládnete vše. Nikdy neseďte se Štírem pod hrušní, protože by vám určitě spadla hruška na hlavu.

Střelec (23. 11. – 21.12.)

Střelci jsou souzeni jasanům. Tento honosný strom symbolizuje sebejistotu a plodnost. Také dodává člověku pocit svobody a jedinečnosti. Energii ubírá Střelcům osika, která roste především u vody. Hned, co ji Střelec spatří, začne se nekontrolovaně klepat.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Osudovým stromem pro Kozorohy je jabloň. Nachází ztracenou rovnováhu, kterou jste v poslední době postrádali. Také vás dovede ke změnám, jak v soukromém životě, tak v pracovním. Chaos, zmatek a neklid do jejich života přináší borovice. Tu by si neměli pořizovat ani jako vánoční stromeček.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Pro melancholické Vodnáře jsou určeny vrby, které rostou většinou u vody. Jsou stromem, kterému se můžete svěřit i s tím nejtajnějším přáním a tajemstvím. Vrba pomůže Vodnářům s podrážděností. V jejich životě ale není místo pro ořech. Ten je pro ně přímo toxický a to včetně jeho plodů.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Osudovým stromem Ryb je bříza, která je považována za symbol štěstí a hojnosti. Pokud se tedy chcete mít dobře, obklopujte se břízami. Bříza navíc zklidňuje mysl přetíženou starostmi. Ryby by se měly vyhýbat kaštanům, pokud chtějí tento strom k něčemu využít, tak maximálně k výrobě zvířátek.