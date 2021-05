Horoskop výchovy: Jaký jste otec či matka podle hvězd?

Být kvalitním rodičem je snem každého, kdo má děti. Všichni si přejeme, aby naše ratolesti byly zdravé, šťastné a úspěšné. Ne každému se to ale podaří. Obrovský vliv na život našich dětí má právě výchova. Jak k ní přistupujete vy? Jste přísný rodič nebo uznáváte spíše kamarádský styl?

Jaký jste rodič podle horoskopu? Tolerujete svému dítěti průšvihy nebo vládnete doma pevnou rukou? Podívejte se na to, co o vás jako o rodičích prozradí znamení zvěrokruhu!

Beran (21. března - 19. dubna)

Milujete volnost a dopřáváte ji i svým dětem. Nehrajete si na žádného bachaře, ale platí u vás kamarádský přístup. Nutno podotknout, že se vám to prozatím vyplácí. Ne každý ale musí vždy vaše přímočaré jednání ocenit, o to méně děti v pubertě. Takže pozor na to!

Býk (20. dubna - 20. května)

Jste úzkostlivý typ rodiče. Neustále se bojíte, zda vaše děti dobře jí, dodržují pitný režim a není jim venku zima. Několikrát denně jim telefonujete a chcete se přesvědčit, zda jsou v pořádku, čímž je zce upřímně dost otravujete. Jednou jim dojde trpělivost a vy se možná nebude stačit divit, co vám řeknou.

Blíženci (21. května - 20. června)

Milujete tradice a to především ty rodinné, které se u vás předávají z generace na generaci. Rádi se jako rodina scházíte na společný nedělní oběd, jezdíte stanovat, na vodu nebo hrajete všichni hromadně deskové hry.

Rak (21. června - 22. července)

Jednou to máte tak, jindy onak. Záleží na tom, jak jste se vyspali, jakou máte náladu, nebo s kým jste ten den o výchově mluvili. Na jednu stranu se snažíte být naprosto cool rodič, ale na tu druhou uznáváte starou školu. Vaše děti neví, co si o vás myslet a často díky tomu pochybují i sami o sobě.

Lev (23. července - 22. srpna)

Král zvířat se i doma chová nadřazeně, povýšeně a ukazuje svou sílu. Nikomu jinému než dětem, ji totiž nemůže dostatečně demonstrovat. Uvědomte si, že tohle není ten správný přístup rodiče, ale že byste si raději měli o všem v klidu povídat a hledat společné kompromisy.

Panna (23. srpna - 22. září)

Jelikož jste zakřiknutá bytost, jste takový i rodič. Neumíte dětem vynadat, zakřičet, natož jim dát na zadek. A je to špatně. Z vaší výchovy si do života nic pozitivního neodnesou a je to škoda. Přece z nich nechcete mít nevyrovnané a neprůbojné jedince, kteří se bojí říct svůj názor.

Váhy (23. září–22. října)

Jste zábavní, vtipní a kamarádští rodiče. Své děti motivujete a inspirujete. Rádi s nimi podnikáte výlety do divadel, muzeí, na hrady a zámky. Chcete, aby vaše děti byly vzdělané, ale i fyzicky zdatné.

Štír (23. října - 21. listopadu)

Děti káráte za každou prkotinu, což vůbec není třeba. Neustále jim vnucujete a podsouváte dvůj názor, protože ten jejich pro vás není důležitý. Myslíte si, že vše víte nejlíp a že vaše výchova je ta nejúčinnější a nejvhodnější. Bohužel tomu tak ale není a vaše děti trpí.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince)

Střelci jsou milující a pozorní rodiče, kteří své děti učí odpovědnosti, samostatnosti a pečlivosti. Především, když se jedná o domácí práce. Navíc jsou jako rodiče rozdavační, nesobečtí a veselí.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Rodiče Kozorozi jsou extrémně inteligentní a talentovaní lidé. Jedinou jejich nevýhodou je, že potřebují mít ve věcech jasný řád, který nesmí nikdo narušit. To učí i své děti. Improvizace u nich nemá šanci a překvapení přímo nesnáší.

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Vodnáři své děti rozmazlují a dovolují jim vše, co chtějí. Říkají, že jsou to malé osobnosti a že se jim nesmí v ničem bránit. To je strašná chyba, které budou jednou litovat. Jejich děti nemají vybudovaný vůbec žádný respekt.

Ryby (19. února - 20. března)

Děti jste nikdy nechtěly a vychovávat je neumíte. Sice se snažíte, ale prostě vám to nejde. Raději si přečtěte nějakou moudrou knihu a naučte se fungovat dle pravidel. I vaše děti to ocení, nyní moc spokojené nejsou. Nejste ani rodič, ani kamarád a ony jsou zmatené.