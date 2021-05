Výlety podle horoskopu: Jak plánovat volný čas dle znamení? Co sedí právě Vám?

Jaro je obdobím, kdy se nikomu z nás nechce být doma. Po dlouhé zimě plné lockdownů a jiných omezení se není čemu divit. Připravte tedy pro svou rodinu výlet na míru, inspirujte se, co jednotlivá znamení zajímá a dle toho se řiďte při plánování aktivit.

Jaro je tu v plné síle a vy konečně můžete opět začít objevovat krásy naší vlasti. Vydejte se na výlet s rodinou a zažijte něco nového. Jen si dejte pozor, abyste uspokojili touhy vašich spolucestujících. Někdo má totiž rád adrenalin a pořádný výšlap do hor, jiný za ideální výlet považuje návštěvu hradu nebo zámku a kafíčko v cukrárně na nádvoří. Jak to máte vy a vaše rodina se dozvíte z následujícího horoskopu!

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani jsou velcí sportovní nadšenci, proto je důležité, abyste pro ně vymysleli aktivní program. Nadchne je návštěva lanového či adrenalinového parku, čtyřkolky nebo třeba paintball. Beran je akční a miluje zábavu, takže výlet v duchu návštěvy knihovny či galerie na něj vůbec nezkoušejte.

Když už si býci udělají čas na rodinu, očekávají, že vše na výlet bude pečlivě naplánované Zdroj: SeventyFour / Shutterstock.com

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci nemají skoro žádný volný čas, jsou to totiž velcí workoholici, kteří tráví i víkendy v práci. Když už si ale čas na rodinu udělají, očekávají, že vše na výlet bude pečlivě naplánované a váš itinerář bude přesný na minuty. Mají pocit, že toho musí stihnout co nejvíce, proto pro ně plánujte nenáročné trasy a určitě dejte více aktivit za sebou, ať se Býci nenudí.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci jsou lenoši a užívat si budou tak maximálně relax a wellness. Žádný sport, shon ani přehnané túry, ale jen válení se a odpočinek. Také mají rádi pěkné výhledy. Vyberte tedy hotel na horách s krásným výhledem a také samozřejmě kvalitní a dobrou restaurací.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Rakům je úplně jedno, kam jedou a kde tráví svůj volný čas. Jde jim hlavně o to, s kým budou. Rodina, kamarádi nebo partner, to je jedno, hlavně ať si s dotyčnými rozumí. Můžete s nimi tedy improvizovat. Zvládnou horskou túru, výstavu, posezení ve sklípku nebo třeba bowling.

Lvi nemají rádi nudu, chtějí zažívat dobrodružství Zdroj: Shutterstock.com / Blazej Lyjak

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi nemají rádi nudu, chtějí zažívat dobrodružství. Nenuťte je ale balit, to neumí a všude vyrazí jen s malým batůžkem. Co takový sjezd řeky, túra po hřebenech hor nebo jízda na kolech v trail parku? To jsou aktivity, které udělají na jaře Lvům radost a zpříjemní jim čas strávený se svými blízkými.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny mají rády jídlo, pohodu a přírodu. Nadchnete je tedy piknikem v pěkném prostředí, kde nebudou davy lidí. Vyberte například nějaký rybník, kde najdete sluníčko i stín a kde dobré jídlo můžete spojit s lenošením u vody. Panny se rády opalují nahaté, tudíž by bylo naprosto ideální, kdy tam nikdo další nebyl.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Pro Váhy je přínosný takový výlet, který je plný luxusu. Rozhodně s vámi nebudou nikde šplhat po skalách nebo kydat hnůj, ale raději půjdou na nějakou degustaci do sklípku, navštíví wellness centrum v nějakém pětihvězdičkovém hotelu a večer zakončí v přepychové restauraci, kde podávají šneky či žabí stehýnka.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři milují památky. Hrady, zámky i pevnosti, to je to, co je bude bavit. Naplánujte jim trasu po zajímavostech z historie naší země a budou nadšeni. Akorát se připravte na to, že nevynechají žádnou prohlídku, věžičku ani sklepení a vše s vámi budou ještě několik dní poté rozebírat a stýskat si, co všechno nestihli.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci milují západy slunce a romantiku. Vyberte tedy takový výlet, který bude zakončený pěkným výhledem na zapadající slunce. K tomu si můžete roztáhnout deku, otevřít lahvinku a romantickému večeru už nebude nic stát v cestě. Jen mějte s sebou vždy dostatek jídla a pití, Střelec je velmi nepříjemné znamení, když má hlad.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi milují tajemství, magii a čáry. Najděte tedy takové památky, které jsou zastřeny rouškou tajemna. Kozorozi vám s plánem rádi pomohou, mají všechna tato místa v malíčku. Nemají rádi překvapení, takže je ideální se s nimi nad výletem dopředu poradit. Jde o lepší variantu, než aby se jim tam pak nelíbilo.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři milují zvířata, naplánujte jim tedy výlet do ZOO nebo do nějakého parku plného zvířátek. Nyní jsou v kurzu také nejrůznější farmy a agrostatky, s těmi také chybu neuděláte. Vodnář bude nadšený z každého zvířecího stvoření, které si budou moci pohladit. Navíc snídaně složená z čerstvých domácích vajíček, mléka či slaniny ho naprosto dostane.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby milují wellness a saunování, vezměte je tedy někam, kde bude dostatek vody a aktivit v ní. Také je baví aquaparky, proto můžete relax spojit s trochou adrenalinu a vyřádit se s nimi na tobogánech a nejrůznějších skluzavkách. Ryby jsou samotářské bytosti, rády si tedy berou na výlety maximálně dvě nejbližší osoby, tak to respektujte.

