Co byste neměli pěstovat na zahradě podle horoskopu?

Milovníci zahrádkaření pozor, možná se divíte, proč se nějaké plodině na vaší zahrádce nedaří, i když se o ní pečlivě staráte. Není to tím, že byste o ni nedostatečně pečovali, ale tahle plodina vám prostě není souzená. Nedělá dobře vašemu tělu a vy byste se jejímu pěstování měli vyvarovat.

Co Čech, to chatař, chalupář nebo zahradník. Jsou prostě koníčky a profese, které náš národ umí na jedničku. Není na škodu se však přiučit, jakým plodinám se na zahradě vyhnout. Existují i takové, které vašemu tělu vysloveně škodí. Co byste tedy měli podle horoskopu vynechat?

Beran (21. března - 19. dubna)

Berani jsou vášniví chalupáři a chataři, kteří milují, když je jejich zahrádka plná zeleniny. Pěstují okurky, rajčata i papriky, kterým se ale na jejich záhonech příliš nedaří. Je to proto, že jim papriky nedělají dobře a po jejich časté konzumaci mohou dokonce trpět zažívacími problémy. Měli by si tedy jejich pěstování raději odpustit.

Býk (20. dubna - 20. května)

Býci jsou nezdolní pěstitelé a pokud si něco zamanou, na zahradě to prostě vypěstují. Zkoušeli už snad vše a jediné, na čem si nakonec vylámali zuby, byly dýně. Ty jim totiž nechutnají a nevěnovali jim náležitou péči. Dýně by tedy klidně měli z jejich repertoáru vynechat a nahradit je jinou zeleninou.

Blíženci (21. května - 20. června)

Blíženci zase neumí vypěstovat květiny, prostě jim to nejde. Ovoce a zelenina jsou jejich doménou, tu umí dokonale. Stromy se jim na zahradě prohýbají pod nánosem jablek či meruněk, ale takový tulipán jim dělá velký problém. Nepomůže ani hnojení a pravidelné zalévání, není třeba to tedy ani zkoušet.

Rak (21. června - 22. července)

Raci by měli zůstat u bylinek, jejich pěstování jim totiž jde skvěle. Jsou mistři přes rozmarýn, tymián, bazalku i oregano, ale nic jiného na zahrádce mít nemohou. Neumí vypěstovat ovoce, zeleninu, ale bohužel ani květiny. A to se opravdu snaží. Kromě okurek a rajčat by nic jiného ani neměli jíst, jejich trávicí trakt ostatní zeleninu těžce zpracovává.

Lev (23. července - 22. srpna)

Lvi jsou milovníci tropického ovoce. Takový ananas nebo meloun je jejich nejoblíbenější. Mohli by se jimi živit celé léto. Neumí je ale vypěstovat, což jim samozřejmě vadí. Neradi totiž kupují ovoce v supermarketech a zrovna tyto druhy nejsou na farmářských trzích k sehnání. Kdyby si je vypěstovali sami, měli by vystaráno.

Panna (23. srpna - 22. září)

Panny milují červenou řepu, jejich tělu ale nedělá dobře a tak ji na zahradě nepěstují. Vlastně to ani neumí a nechtějí, aby je lákala. Začali ji jíst až v dospělosti, zprotivila jim jí totiž školní jídelna. Místo řepy by měli dát přednost ředkvičkám, které jejich žaludek doslova vyžaduje.

Váhy (23. září–22. října)

Váhy nesnáší citrusy, mívají z nich vyrážku po celém těle, proto je lepší se jim vyhnout. Nepěstují tedy na svých zahrádkách citróny, mandarinky ani pomeranče a nekupují si je ani v supermarketech. Velkou výhodou u nich je, že jejich organismu prospívá rakytník, který si do čaje mohou dát stejně dobře jako citrón.

Štír (23. října - 21. listopadu)

Štíři by si na zahradě měli odpustit pěstování okurek, nejen, že tato zelenina obsahuje jen vlákninu a vodu, ale navíc jim péče o ně ani nejde. Žádné vitamíny a jiné prospěšné látky pro organismus neobsahují, tudíž by si malou zahrádku měli nechat pro jiné plodiny. Co třeba raději taková rajčata nebo rybíz?

Střelec (22. listopadu - 21. prosince)

Střelci jsou závislí na švestkách, na jejich zahradách ale není vhodná půda, kde si tento druh ovoce vypěstovat. Střelci to zkouší každý rok a pokaždé bez úspěchu. Měli by to raději vzdát a přejít na blumy nebo angrešt. Těmto druhům ovoce se totiž bude pod jejich rukama dařit dobře a chuť bude také výborná.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)

Kozorozi jí na tuny zelený salát, jejich přátelé si o nich myslí, že jsou králíci. Není totiž jídlo, ke kterému by si Kozoroh nedal sálat. Mají na něj nejrůznější recepty, ale ač se může zdát opak, většina z nich není příliš zdravých. Možná by stálo za to vyzkoušet zelí na různé způsoby, s tím rozhodně poslouží tělu více.

Vodnář (20. ledna - 18. února)

Vodnář je takový neumětel. Zahrada ho nebere a nic na ní pořádně neumí. Daří se mu pouze při pěstování malin a jiných lesních plodů, které rostou tak nějak sami. Neumí se totiž o nic starat systematicky a pravidelně, tudíž jim na zahradě každá jiná rostlina chcípne. Není pro ně tedy nic snazšího, než si vitamíny ze zahrádky koupit na trhu.

Ryby (19. února - 20. března)

Ryby jsou jasným příkladem toho, jak udělat kozla zahradníkem. Co jim dáte vypěstovat, to zkazí. Práce na zahradě není zkrátka nic pro Rybu. Ryba je panelákový tvor, který si raději za pořádné ovoce a zeleninu zaplatí. O žádné pokusy se ani nesnaží a jediná jedlá plodina, která je na jejich zahradě k vidění, je pažitka.

Zdroj: astrotheme.com, living.iprima.cz