Horoskop zdraví: Jaké neduhy vás čekají v průběhu června?

Nic není na světě důležitějšího než zdraví, proto je nutné, abyste se o něj náležitě starali a snažili se o své tělo pečovat tak, aby bylo co nejdéle fit, svěží a plné sil. V dnešní nelehké době to chce hlídat ještě o fous víc. Bohužel však existují takové neduhy, kterým se zabránit ve vašem případě nedá, díky našemu horoskopu se na ně ale můžete alespoň připravit.

Zdroj: www.lifee.cz, www.idnes.cz, www.spektrumzdravi.cz

Dbejte o své zdraví, snažte se o svou fyzickou stránku pečovat, jak to jen jde. Zdraví máte přece pouze jedno. Dopřávejte svému tělu vyváženou stravu, vitamíny, otužujte se a posilujte imunitu. Když už na vás totiž i přesto nějaká ta nemoc přijde, vaše tělo si s ní lépe poradí.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Podle hvězd budete ve vynikající formě, a to jak fyzické, tak psychické. Budete vitální, proto vymyslíte všemožné aktivity, budete se umět rychle a správně rozhodovat. Vaše tělo prostě pojede na sto procent. Nepřetěžujte ho však příliš, později by vám to mohlo vrátit. I kdybyste vše nezvládli na první dobrou, rozhodně se nevzdávejte, čeká vás úspěch a štěstí.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Na vlastní kůži pocítíte, že ne každý den je procházkou růžovým sadem. Nejspíš vás postihne únava, nachlazení a smutek. Chtělo by to si najít někoho blízkého, kdo vám dodá trochu optimismu do žil, pak se vám bude vše lépe zvládat. Za pár týdnů u vás však bude vše v pohodě, není tedy nutné navštěvovat lékaře. Jde o klasickou jarní únavu, která s příchodem léta odezní.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Budete ve formě a bude se vám dařit vše, na co sáhnete. Překonáte každou překážku a okolí vám bude příliv energie závidět. Nenechte se ale zmást, není to navždy. Raději se objednejte na preventivní prohlídku, můžete tím předejít několika neduhům, které by vás mohly potkat v průběhu letních měsíců. Takže raději lékařskou péči nepodceňujte a své tělo nechte důkladně prohlédnout.

je důležité naordinovat svému tělu lepší životosprávu, očistnou kúru a dodat dostatek čerstvé zeleniny a ovoce Zdroj: Profimedia

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Zaskočí vás zvýšená úvaha a je to z toho, že své tělo neustále přepínáte. Takže, když budete mít pocit, že na vás něco leze, je jasné, že to tak je a vy byste měli vypnout. Zapomeňte na to, že pojedete stále na plný plyn. Také je důležité naordinovat svému tělu lepší životosprávu, očistnou kúru a dodat dostatek čerstvé zeleniny a ovoce. Vitamíny vaše tělo doslova potřebuje, takže to neignorujte a poslouchejte ho.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Pokud na sobě stále cítíte nějaké to kilo navíc, je nejvyšší čas s tím něco dělat, protože jinak byste mohli zle skončit. Obezita vašemu tělu vůbec neprospívá, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Nevěřte však, že vás zachrání drastické diety, ty vám jen přihorší, raději začněte zdravě jíst a sportovat. To je pro vás to pravé řešení. Rozhodně nepropadejte panice, vše se zlepší, uvidíte.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Hvězdy jsou vám příznivě nakloněny, tudíž by nemělo přijít žádné překvapení, co se vašeho zdravotního stavu týče. To však neznamená, že se vám vyhnou všechny nepříjemné a stresové situace. Snažte se je zvládat s úsměvem na rtech a chladnou hlavou. Do budoucna vám to ušetří spoustu zdravotních obtíží. To, že se nyní cítíte na jedničku, totiž neznamená, že to tak bude napořád.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Následujících pár týdnů pro vás bude dosti náročných, ale vy vše zvládnete. Čeká vás spousta vzrušení, dobrodružství a adrenalinu, který vaše tělo nabije na několik týdnů dopředu. A to se bude hodit. Toto období totiž vystřídá období únavy, smutku a nechutě. Naštěstí bude kolem vás milující a pečující rodina, která vám se vším poradí a pomůže. Vy se tak budete se svým zdravotním stavem lépe vyrovnávat.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Posilujte svou imunitu, budete to velmi potřebovat. Váš imunitní systém totiž dostane pěkný zápřah. Buďte tedy připraveni, ať si s viry vaše tělo poradí co nejlépe. Vyzkoušejte sílu luštěnin, kysaného zelí nebo paprik. Tohle všechno dělá vašemu tělu dobře. Nezapomínejte také na česnek, který je považován za přírodní antibiotikum. Pokud budete toto vše dodržovat, pak budete zase brzy fit.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Přechod mezi jarem a létem patří mezi vaše nejoblíbenější období roku, proto máte neustále dobrou náladu a vše se vám daří. Ani ve zdraví vás nečeká žádná tragédie. Vás životní optimismus a elán si poradí s každou rýmičkou. Nepijte ale alkohol a nekuřte, tato kombinace na vaše tělo působí velmi negativně a mohla by vás do budoucna stát pevné zdraví, což jistě nechcete.

Strava je klíčová nejen pro fyzické zdraví, ale také má významný vliv na jeho psychickou kondici Zdroj: Alliance Images / Shutterstock.com

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Rozhodli jste se změnit svůj životní styl a začít sportovat, což je pro vás jedině dobře. Je to v podstatě za pět dvanáct, protože vaše tělo potřebuje změnu jako sůl. Jděte na to však pozvolna, abyste se nepřetáhli, a pak to nevzdali. Vše dělejte postupně a s radostí, aby se pro vás sport stal zábavou a zdravý životní styl radostí. Pokud vás potká menší zranění, nic to nebude, tak se nebojte, brzy budete zpět ve formě.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Hvězdy říkají, že je před vámi příjemný měsíc, kdy se o své zdraví nemusíte nějak přehnaně starat. Prostě dělejte vše tak jako doteď. Neslevujte ze svých návyků, později by vás to mohlo mrzet. Také dodržujte pravidelný pohyb. Sportem ku zdraví není jen fráze a ve vašem případě to opravdu platí. Když vše dodržíte, nemusíte se bát respiračních onemocnění, která by vás jinak mohla trápit.