Hovězí vývar je zázrak: Co se stane s tělem, když si ho budete dopřávat často

Poctivý hovězí vývar je nepostradatelnou superpotravinou, která by se na vašem stole měla objevovat co nejčastěji. Nejenže zahřeje a doslova poblázní vaše chuťové pohárky, ale významným způsobem posílí vaše celkové zdraví.

Už naše babičky věděly, že kvalitní vývar je prostě grunt a hotový zázrak. Jeho příznivé účinky potvrzují i mnozí odborníci. Zahřeje vás na těle i na duši a vašemu tělu dodá nepřeberné množství důležitých vitamínů a minerálů. Navíc má skvělé posilující a protizánětlivé účinky. A přestože má jen minimum kalorií, vždy vás dostatečně zasytí. Židé mu právem říkají „židovský penicilin“ protože vám pomůže postavit se na nohy, když jste nachlazeni a necítíte se ve své kůži. A určitě máte zkušenost i s tím, že je báječný po prohýřené noci.

Nepodceňte kvalitu a výběr masa

Abyste získali silný a poctivý hovězí vývar, měli byste ho dělat vždy z čerstvých a kvalitních ingrediencí. Nejlepší variantou je hovězí oháňka, maso z krku, plece, hrudi či žebra i s masem. A nezapomeňte na morkovou kost. Dodá vývaru ten správný říz.

Morek vtiskne vývaru punc léku

Kostní dřeň obsahuje vysoký podíl vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, síry, křemíku i fosforu. Navíc je morek bohatý na vitamín A, K a C, nechybí ani zinek, selen nebo mangan. Konzumace vývaru z morku a kostí vám dokonce zlepší mozkové funkce, podpoří imunitu a v případě hojení zlomenin může značně urychlit hojení.

Abyste získali silný a poctivý hovězí vývar, měli byste ho dělat vždy z čerstvých a kvalitních ingrediencí. Zdroj: shutterstock.com

Vaše klouby a kosti budou v bezpečí

Jednou z nejvzácnějších složek kostního vývaru je želatina, která je vlastně měkkou vložkou mezi kostmi, které se díky ní o sebe zbytečně netřou. Poskytuje nám stavební bloky, které přispívají k tomu, aby byly kosti stále dostatečně silné a pevné. Želatina nám také pomáhá zmírňovat tlak starých kloubů a podporuje tak zdravou hustotu kostního minerálu.

Vývar z kostí je báječným zdrojem přírodního kolagenu. Jedná se o bílkovinu, která se vyskytuje v kostech, kůži, chrupavce, vazech, šlachách a kostní dřeni u všech obratlovců. Postupným stárnutím se naše klouby opotřebovávají, jsou čím dál méně flexibilní a chrupavky ubývá. Dlouhým vařením se kolagen z kostí extrahuje do vývaru a stane se lehce vstřebatelným k obnově chrupavek.

Je postaráno i o střeva

Želatina je nesmírně důležitá i pro obnovení pevnosti střevní sliznice a hraje významnou roli proti potravinové intoleranci na pšenici a mléčné výrobky. Díky tomu se zvyšuje množství probiotik ve střevech, což podporuje celkové zdraví trávicího traktu. Vývar je oproti jiným jídlům lehce stravitelný a dokáže velice dobře uklidnit trávicí systém. Patříte k těm, kteří mívají časté zažívací potíže? Je to tím, že jsou sérové koncentrace kolagenu podstatně sníženy. Mohou za to aminokyseliny v kolagenu, které budují tkáň, jež lemuje nejen tlusté střevo, ale celý gastrointestinální trakt. A to je důvod proč doplnění kolagenu dokáže podpořit zdravé trávení.

Vývar je oproti jiným jídlům lehce stravitelný a dokáže velice dobře uklidnit trávicí systém. Zdroj: shutterstock.com

Vaše pleť bude zářit

Že kolagen pomáhá k tvorbě elastinu a jiných sloučenin v pleti, je známá věc. Dodává pokožce stále mladistvý vzhled a správnou texturu. Pomáhá také redukovat vrásky, zmírňuje otoky a úspěšně bojuje proti různým známkám předčasného stárnutí. Zároveň díky němu budete mít nejen pevné a zářivé vlasy, ale i kvalitní nehty. A ještě jeden potěšující bonus! Jestli vás trápí celulitida, vývar vás díky kolagenu od ní také zachrání!

