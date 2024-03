I když je hřebíček typicky “zimním” kořením, které si vybavíme třeba v souvislosti s perníčky nebo svařeným vínem, jeho pomoci můžeme využívat po celý rok. Stačí jeden malý trik a účinků, které bude mít na pokožku našich rukou, se už nebudeme chtít vzdát.

Co je to vlastně hřebíček – je to plod, větévka nebo něco jiného? Možná někoho překvapí, že jde o květní kalichy hřebíčkovce kořenného, které se sbírají a suší i s poupaty, což je horní část koření. Kromě jeho nádherné charakteristické vůně je tento přírodní zázrak známý také svými protizánětlivými, antibakteriálními a desinfekčním účinkům. V kuchyni jej jistě máte, teď přichází řada na jeho přidání do přírodní lékárny.

Znáte účinky hřebíčku? Video na youtube od Zdraví z přírody vám mnohé prozradí:

Zdroj: Youtube

Nejen na bolavé zuby

Mnozí z nás jistě léčivé účinky hřebíčku využívají například k výplachům úst při bolesti zubů a podobně. Jeho velkou výhodou je také účinný boj proti takzvaným volným radikálům, které jsou z velké části odpovědné za viditelné stárnutí pokožky našeho těla, zvláště v těch částech, která jsou stále vystaveny působení vnějších vlivů.

Vyrobte si hřebíčkový olej

Jak nejlépe využít hřebíček na ruce a co se s nimi po jeho působení stane? Kromě desinfekčních účinků, které se nejen v dnešní době jistě hodí, se můžeme těšit také na omlazení rukou, které se projeví rozjasněním pokožky, lepší hydratací a pružností díky většímu poměru kolagenu. To vše nám může zajistit hřebíčkový olej, který si snadno vyrobíme sami doma. Budeme k tomu potřebovat jen hřebíček a olivový nebo sezamový olej. Na 100 ml oleje nám bude stačit pět hřebíčků, ale můžeme si vyrobit i více účinného přípravku najednou zvýšením obou dávek.

close info Profimedia zoom_in Skvělou variantou na péči o pokožku je i hřebíčkový olej.

Zvládne to každý

Postup bude jednoduchý – olej si jen ohřejeme na sporáku, a jakmile začne vřít, vsypeme do něj roztlučené hřebíčky. Ty by se měly v oleji přibližně dvě minuty povařit a pak bude následovat půldenní louhování (můžeme nechat ideálně přes noc). To je doba, po kterou se budou do oleje uvolňovat účinné látky. Po uvedeném čase olej přefiltrujeme a slijeme do skleničky, ideálně z tmavého materiálu. Takto jej můžeme uchovávat v lednici i několik měsíců, aniž by ztratil na účinnosti.

Padají vám vlasy?

Kromě blahodárných účinků na pokožku rukou poslouží hřebíček také při mnoha dalších příležitostech a problémech. Padají vám nadměrně vlasy? Pak před mytím hlavy vmasírujte pár kapek hřebíčkové oleje do pokožky hlavy a nechte půl hodiny působit. Nejen, že vlasy budou vypadávat v menším množství, ale podpoříte tím dokonce i jejich růst.

Poradí si i s akné

Potřebujete-li se zbavit akné v obličeji, znovu může přijít na řadu právě hřebíček. Tentokrát můžeme použít kokosový olej, do kterého přimícháme pár kapek oleje hřebíčkového připraveného podle výše uvedeného návodu, můžete použít vyšší koncentraci. Na dobře umytý obličej pak tuto směs naneste a nechte půl hodiny působit, než ji smyjete. Pokožka se uklidní, záněty zmizí a po akné nezůstane ani památky. Stejně tak postupně vymizí i starší jizvičky po nevítaných pupíncích.

Hřebíček koupíme v každých potravinách, a tak není žádný problém dopřát pokožce to nejlepší, co můžeme: tedy přírodní preparát, který ji omladí, ošetří a uzdraví. Co víc chtít?

Zdroje: www.anveya.com, jakzdrave.cz, www.bylinkyprovsechny.cz