Vánoční koření nejen krásně voní, ale hlavně léčí: Jak ho používaly naše babičky

Milujete vůni vánočního koření? Dělá nejen příjemnou atmosféru, ale dokonce je zdraví prospěšné a má léčivé účinky. Víte, jaké účinky na zdraví má takový hřebíček, skořice nebo třeba anýz?

Vánoční koření příjemně ovoní a dochutí mnohé vánoční pokrmy a cukroví. Je však i skvělým lékem na různé choroby a zdravotní neduhy. V současné době považujeme sice koření za něco samozřejmého a nechybí v žádné domácnosti, ale před mnoha staletími se kvůli němu vydávali mořeplavci na daleké a nebezpečné zaoceánské cesty. Koření se v tu dobu vyvažovalo doslova zlatem. Využijte proto jeho léčivou sílu i dnes.

Hřebíček (Syzygium aromaticum)

Jako koření se využívá nerozvinuté poupě hřebíčkovce kořenného a je typické svou nasládlou chutí, která přechází do hořkosti. Podle vědců je hřebíček velmi dobrým pomocníkem na vysoký cholesterol. Hřebíček má silné antibakteriální vlastnosti, posiluje imunitu, podporuje látkovou výměnu a prokrvuje sliznice.

Obsahuje vysoce účinnou látku eugenol, éterický olej, který působí přímo proti zánětům a bolesti. Často je výtažek z hřebíčku užíván ve stomatologii a doma slouží jako první pomoc při bolesti zubů. O Vánocích se přidává do svařeného vína a punče, ale i do perníčků nebo do sladkých salámů.

Hřebíček je velmi dobrým pomocníkem nejen na vysoký cholesterol. Zdroj: shutterstock.com

Hřebíčkem proti bolesti

Pokud vás trápí bolest zubu, žvýkejte hřebíček pár minut a brzy se dostaví značná úleva. Stejně tak si můžete na vatičku nakapat hřebíčkový esenciální olej a postiženou oblast jím potírat či na chvíli přitlačit k zubu. Jedná se také o výborný prostředek k dezinfekci celé dutiny ústní a hltanu. Vsypte si 2 kávové lžičky rozdrceného hřebíčku do 100 ml 70 % alkoholu a nechejte 10 dní odstát. Každý den výluhem potřepávejte a poté slijte přes plátýnko do sklenice. Tuto tinkturu před použitím vždy řeďte s vodou, do 1/2 hrnku stačí 5 až 10 kapek. Roztokem si vyplachujte ústa, anebo jej kloktejte.

Pijte hřebíčkový čaj

Rozdrťte 3 hřebíčky, přelijte je 1 šálkem vroucí vody a nechte nálev tak 20 minut louhovat. Nakonec sceďte a pijte dvakrát denně jednu sklenici nalačno.

Skořice (Cinnamomum zeylanicum)

Typicky voňavé koření se získává z vnitřní kůry skořicovníku. Skořice je vzácná pro svůj obsah látky cinnamaldehyd, která podle vědeckých studií pomáhá aktivovat látkovou výměnu, dobré trávení a také uvolňuje křeče. Zároveň toto koření přispívá ke správnému krevnímu oběhu a výborně snižuje hladinu nezdravého cholesterolu. Skořice podstatně zvyšuje mozkovou aktivitu a má dezinfekční a antibiotické účinky. Jedná se též o významný antioxidant. A navícc výborně podporuje hubnutí. Často se používá do svařáku, omáček, jogurtů a jako voňavá přísada do cukroví.

Dejte si skořicový čaj

Právě v zimním období oceníte sílu skořicového čaje, který hravě prohřeje celý organismus. Stačí zalít 1 kávovou lžičku skořice horkou vodou, nechat pár minut louhovat a pak už si jen čaj po doušcích vychutnávat. Přidejte si i lžičku medu, dokonale posílíte svou imunitu a vyhnou se vám zbytečná nachlazení.

Anýz je známý svou typickou nasládle lékořicovou chutí. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Anýz hýčká žaludek

Vánoční atmosféru také dotváří vůně anýzu a zpravidla se v domácnostech používají jeho sušená a drcená semena. Anýz je známý svou typickou nasládle lékořicovou chutí. Léčivý je podle vědců především díky éterickému oleji anetolu, který podporuje chuť k jídlu, zmírňuje nadýmání, uvolňuje hleny, tlumí kašel a také břišní křeče.

Stejně jako hřebíček má lehké analgetické účinky, takže tlumí i bolest. Uklidňuje trávicí soustavu, takže je skvělým pomocníkem při střevních potížích. Není tedy od věci mít na vánoční tabuli i tác s anýzovými sušenkami, které vám usnadní trávení po svátečním hodování.

Jak si připravit skvělý anýzový čaj?

Rozdrťte 1 kávovou lžičku anýzu, postupně se z něho bude uvolňovat zdravý olej. Zalijte jej v hrnku horkou vodou, na 10 minut zakryjte a nechte louhovat. Poté sceďte a pijte 3krát denně.

Zdroje: www.bilevanoce.cz, www.tantumfamily.cz, www.primanapady.cz