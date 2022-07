Tinktura z hřebíčku je dokonalý repelent i zdravotní zázrak: Takto ji připravíte

Silně aromatický hřebíček nám poslouží jako skvělý repelentní přípravek. Rozhodně to ale není jeho jediné plus, neboť nám přináší i řadu zdravotních bonusů.

Velká část populace tíhne k síle lidového léčitelství a k tomuto účelu je hřebíček jako stvořený. Rozhodně ho využijete nejen na lidské neduhy, poslouží vám například i jako repelent a v neposlední řadě najde uplatnění i v kuchyni.

Hřebíček

Hřebíčkovec kořenný je strom, jehož název vám asi nic moc neřekne. Pokud ale zmíníme hřebíček, rázem je to jiná situace. Ale bez hřebíčkovce by nebyl hřebíček. Jedná se o stálezelený strom, který má svůj původ nejpravděpodobněji na Ambonu, který se nachází v severní části Indonésie. Ze stromu se sklízí nerozvinutá květní poupata, která se následně využívají jako koření, jež se ve světě využívá odnepaměti. Hřebíček se celosvětově vyžívá v kuchyni i v lidovém léčitelství.

Hřebíčkovec kořenný Zdroj: Shutterstock.com / Regina Nogova

Test kvality hřebíčku

Kvalita hřebíčku se pozná podle barvy, přičemž hlavička by měla být světle hnědá a zbytek těla barvy tmavě hnědé. Není to ale jediný ukazatel kvality, můžete zkusit také test ve vodě. Když kvalitní hřebíček hodíte do vody, buď bude plavat ve svislé poloze, anebo bude mírně pod hladinou. Takový hřebíček, který vám bude běhat vodorovně na hladině, ten už je vyčichlý a vyschlý.

Účinky hřebíčku

Silice hřebíčku obsahují zejména eugenol, který najdete třeba i v muškátovém oříšku nebo bobkovém listu. Eugenol je využíván k výrobě ochucovadel i parfémů a nachází uplatnění i v zubní medicíně jako lokální anestetikum a antiseptikum.

Hřebíček využívají lidé hlavně při zánětech sliznice v ústní dutině a hltanu (při aplikaci používejte zředěnou formu, jinak hrozí poleptání sliznice), v lidovém léčitelství pak i na kožní nemoci, po bodnutí hmyzem, na akné, ale i na žaludeční potíže či léčbě ledvinových kamenů.

Hřebíček se hodí zejména na bolavé zuby a záněty v ústní dutině. Zdroj: Profimedia

Tinktura z hřebíčku

Postup přípravy je naprosto jednoduchý! Budete potřebovat jen 20 gramů hřebíčku, který lehce podrťte (ideálně v hmoždíři, ale postačí i váleček na nudle), vsypte do půl litru alkoholu, promíchejte zatřepáním a ponechejte 3 týdny bez povšimnutí. Po uplynulé době sceďte a je hotovo. Není nutný jakýkoliv další zásah, ale ještě jedno doporučení bychom měli. Tinkturu si odlijte do menší lahvičky a nachystejte do koupelny, protože několik kapek do vody je balzámem pro vaši dutinu ústní. Po tinktuře sáhněte i v případě bolavého zubu, kdy si na vatovou tyčinku nakapejte neředěnou hřebíčkovou tinkturu a přiložte na postižené místo (to samé platí i v případě aft). Při kloktání při bolestech v krku nezapomeňte tinkturu zředit!

Repelent z hřebíčku

Příprava repelentu je také jednoduchá. Skvěle funguje na klíšťata a muchničky, na komáry o něco méně. Kupte si 200 ml Alpy, do ní naložte 20 gramů hřebíčku a nechte několik dnů vylouhovat. Buď se připraveným roztokem potírejte, anebo si ho přelijte do rozprašovače a stříkejte na oděv nebo přímo tělo.

Zdroje: www.vitalia.cz, primanapady.cz, living.iprima.cz