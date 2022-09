Proč naše babičky každý den rozžvýkaly jeden hřebíček a proč byste měli taky

Věděli jste, že hřebíček patří mezi nejoblíbenější koření na světě? Nejen pro svou sladkou výraznou chuť, ale také proto, že má léčivé schopnosti. Vyzkoušejte ho tedy každý den rozžvýkat a uvidíte, co se bude dít.

Hřebíček patří mezi velmi oblíbené koření v kuchyni, bez kterého se neobejde žádná hospodyňka. Patří do omáček, ale i do moučníků. Vy se ale dnes dozvíte, co se stane, když budete každé ráno žvýkat dva hřebíčky.

Hřebíček se do povědomí lidí dostal už ve 3. století př. n. l., ale v Evropě se začal používat až v 18. století. Brzy se ale stal oblíbený i zde a dodnes se nic nezměnilo. Není divu, jeho nasládlo-hořká chuť je totiž skvělá na vaření i pečení. Dochutí maso, omáčky, moučníky, ale samozřejmě i svařené víno.

Hřebíček vám pomůže se zácpou Zdroj: Shutterstock

Hřebíček funguje jako koření do kuchyně i jako přírodní lék

Navíc se používá v lidovém léčitelství. Funguje totiž jako dezinfekce a bojuje s viry a bakteriemi. Hřebíček podle vědců obsahuje vitamín C, mangan, antioxidanty, vlákninu a vitamín K. Úspěšně bojuje i proti volným radikálům a je pětkrát účinnější než antioxidant vitamín E. Hřebíček chrání před vznikem rakoviny a má také antibakteriální účinky.

Hřebíček zlepšuje také trávení. Jelikož zvyšuje sekreci trávicích enzymů, předcházíte jeho konzumací zácpám a trávicím obtížím. Olej, který hřebíček obsahuje, pomáhá s nadýmáním a bojuje s bakteriemi nejrůznějšího původu.

Žvýkejte hřebíček, uleví od bolesti zubů Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Toto koření posiluje srdce, pomáhá při bolesti zubů i zácpách

Dále toto koření posiluje srdeční sval a udržuje optimální hladinu cukru v krvi. Pokud jste diabetici, zařaďte ho do svého denního jídelníčku.

Pravidelné užívání hřebíčku zlepšuje stav dásní a jeho anestetické vlastnosti pomáhají při nenadálé bolesti zubů. Zbavuje zuby i plaku a bakterií v ústech.

Hřebíček žvýkejte každé ráno poté, co si vyčistíte zuby. Ideální jsou dva kousky hřebíčku, které je nutné rozkousat. Buďte opatrní, jsou poměrně tvrdé. Pokud vám výrazná chuť tohoto koření nedělá dobře, rozdrťte si ho na prášek a ten chvíli poválejte v ústech. Následně zapijte vodou.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: newsbust.in, brightside.me, www.healthline.com