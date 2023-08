Když si hořčák spletete s hřibem, nevadí. Nasušte si ho. Má fantastické účinky

Vypadá jako hřib, ale na rozdíl od něj nemá tak lahodnou chuť. Přesto však hořčák ze svého houbařského košíku nevyhazujte! Proč?

Lidově se mu říká hřib – žlučník, žlučák nebo hořčák. Má krásný hnědý klobouček a nápadně se podobá hřibu dubovému. Když k němu přivoníte, nádherně houbově voní. Hmmmm... nádhera! Ovšem jakmile tuhle houbu dáte do pusy, přichází okamžité prozření. Hořčák je totiž opravdu hořký! Jeho chuť je tak nepříjemná, že vám zkazí i tu nejlepší smaženici. Proto od něj nečekejte žádný gurmánský zážitek. Ale můžete ho použít jako léčivku. Jak?

Na videu můžete vidět hořák zblízka:

Hořčák jako lidový lék

Hořčák dokáže zmást i zkušené houbaře. Nicméně víte, jak ho odlišíte od hříbku? Větší hořčák má pod kloboukem narůžovělé rourky, zatímco klasický hříbek je v téhle části olivově žlutý. Menší hořčáky se rozlišují hůř, nicméně není nad to je ochutnat. Jejich řízná hořká chuť vám dá hned najevo, s kým máte tu čest. Naši předkové hořčáky hojně sbírali. Tradovalo se, že v domácnostech, kde se tahle houba jedla, nikdo neznal nemoci. A tohle pořekadlo prý platí dodnes.

Hořčák alias hřib žlučník má své odpůrce i obdivovatele. Zdroj: Profimedia

Hořčák jako lék na zažívací obtíže

Spousta houbařů proto bere hořčáky na milost. Třeba jako pan Václav Vejvoda z Pardubicka, který si prý každý rok pár hořčáků nasuší: „Používám je jako lék na žaludeční potíže a nevolnosti. Výborně zabírají!“ doporučuje. Pokud by vám chuť houby nějak výrazně nesedla, můžete ji rozemlít na prášek a zamíchat třeba do sladu nebo do medu, který hořkou chuť trochu utlumí.

Nepotvrzený lék proti rakovině

Před čtyřiceti lety farmaceutické firmy v tehdejším západním Německu masově vykupovaly hořčáky, protože se spekulovalo, že hořčák je přírodním lékem na rakovinu. Současné výzkumy tenhle názor nevyvrátily. Říká se, že tato houba obsahuje látky, které zpomalují růst rakovinných buněk a některých typů nádorů. Nicméně výzkum stále běží a objevuje nové houby proti rakovině, jako je třeba leskokorka lesklá nebo čaga.

Hořčák pomáhá jako první pomoc při kocovině. Zdroj: Profimedia

První pomoc při kocovině

Umletý prášek z hořčáku se dá použít i jako první pomoc při překyselení žaludeku, pálení žáhy nebo coby přírodní lék proti kocovině. Ale nic se nesmí přehánět. Dávkování by mělo být jen velmi nepatrné, stačí jen na špičku nože prášku a účinky se dostaví.

Pozor na dávkování!

Hřib hořčák obsahuje různé toxiny, včetně muskarinu a ibotenové kyseliny, které mohou způsobit otravu. Příznaky otravy mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, halucinace a další vážné zdravotní problémy. Proto rozhodně nedoporučujeme jíst hřib hořčák ve velkém, byť třeba v mléce se dá jeho hořkost snížit na minimum.

