Hořký hřib žlučník: Nezatracujte ho. Je to poklad. Jak ho zpracovat a jíst?

Věděli jste, že i houby jsou léčivé? Někteří z vás asi znají hlívy ústřičné, lesklokorky nebo choroš březovník. A co takhle hřib žlučník, dáte si? I hořčák totiž léčí!

Atypické léčivé houby

Ano, i houby léčí. Jejich použití je různé a skutečně nejsou obvyklými léčivy ve farmacii ani v přírodním léčitelství. Většinou se vyzdvihují vlastnosti hub pocházejících z Asie jako je shitake, maitake, reishi nebo již zmíněná lesklokorka. Houby s léčivými účinky jsou trochu rarita, ale čas od času se mohou hodit. Víte, nač vám bude hřib žlučník?

Lesklokorka vyrůstá na kmenech či pařezech listnatých dřevin Zdroj: Savelov Maksim / Shutterstock.com

Znáte hřib žlučník?

Tylopilus felleus neboli hřib žlučník je u nás dobře známý také jako hořčák, žlučák, štípák nebo hřib hořký. Bývá opravdu krásný a zdravý. Pokud je jeho klobouk tmavší než typicky béžový, jednoduše vás poplete. Když se ale podíváte na klobouk ze spodu, rourky budou narůžovělé, a to především po dotyku. Jde o druh nejedlý, ale ne jedovatý. Proto není nic snazšího než malinký ždibíček ochutnat. Hořká chuť žlučák bezpečně prozradí a vy si nezkazíte jídlo. Bohatě totiž postačí jen jeden a vámi připravený pokrm bude na vyhození.

Hřib žlučník (Tylopilus felleus) zvaný lidově hořčák. Zdroj: Tomasz Czadowski / Shutterstock.com

Hřib žlučník nechutná, ale pomáhá

To, že je hořký, ale neznamená, že se vůbec nehodí ke sběru. Naopak. Hořčák účinně pomáhá při silné nevolnosti a „přiotrávení se“ jídlem. Na co nestačí váš vlastní žlučník, to dokáže žlučák! Aby byl vhodný k použití, bude potřeba houbu očistit, nakrájet na plátky a dobře usušit. Jedině pak jej lze dobře rozemlít na jemný prášek. Protože je skutečně neobvykle hořký, i konzumace při potížích je neobyčejně nepříjemná. Pokud se vám zdá hřib žlučák jako vhodný adept na léčení žaludečních obtíží, vyzbrojte se prázdnými gelovými kapslemi. Jejich plnění i použití je jednoduché a agresivní hořčiny budou působit až žaludku a nikoli v ústech.

Jak upravit žlučák?

Odvážlivci dokonce experimentují s macerací hub, aby byly houby vhodné i k normální konzumaci. Na plátky nakrájené žlučáky je potřeba máčet v rostlinném mléce minimálně po dobu třiceti minut. Osušené houby se smaží nasolené na oleji s kmínem. Následně se dusí, protože je nutné odpařit maximum vody obsažené v houbách. Obvykle k tomu postačí zhruba 15 minut dušení. Z takto zpravovaných žlučáků by měla hořkost z 80 % vymizet. Je to ale dostatečné? Tím si nejsem zcela jistá.

