Nezdravý životní styl, stres a někdy i genetika. Pacientů s cukrovkou je každý rok víc, jsou čím dál mladší a lékaři bijí na poplach. Přitom prevence je v případě cukrovky základ i cesta ke zlepšení.

Odborníci odhadují, že cukrovkou trpí každý desátý Čech, nejčastěji tou 2. typu. Řada lidí o tom prý nemá ani tušení. To proto, že cukrovka stejně jako vysoký tlak nebo zvýšený cholesterol nebolí, a pokud nejste citliví ke změnám ve svém těle, nemusíte dlouho vůbec zaznamenat, že se něco děje.

Podstatou onemocnění je nedostatek hormonu inzulínu nebo jeho nedostatečné působení na cílovou buňku. Inzulín produkují takzvané beta buňky, které se nacházejí ve slinivce. Jeho úkolem je umožnit glukóze vstoupit do svalových a tukových buněk, které ji využijí pro svůj metabolismus. Pokud glukóza do buněk nepronikne, koluje její nadměrné množství v krvi a nastává takzvaná hyperglykemie, což je trvalá nebo opakovaně a často zvýšená hodnota glykemie (krevního cukru). Tento stav lékaři nazývají cukrovkou a obvykle ho odhalí až preventivní kontrola u praktického lékaře.

close info superbeststock / Shutterstock zoom_in Rozvoji samotné cukrovky 2. typu předchází fáze takzvaného prediabetu

Potíže totiž přicházejí až s výraznou hyperglykemií, kdy se objevuje pocit žízně, potřeba častého močení, hubnutí, slabost, pocit na zvracení nebo rozostřené vidění. Do té doby nemocného nic nenutí k tomu, aby svůj stav řešil. „Pacienty diagnóza cukrovky často velmi překvapí, protože žádný ze zmíněných stavů nezažívají. Většina z nich na sobě hodnotu glykemie kolem desítky po dlouhou dobu vůbec nepocítí. Právě proto je toto onemocnění zrádné, zvláště v počátcích. Můžete být diabetikem, aniž byste o tom věděli,“ vysvětluje internistka a diabetoložka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Hana Krejčí.

Neblahé dědictví

Cukrovka 2. typu se často pojí s nadváhou a obezitou. Jenže zdaleka ne každý člověk, který má problémy s váhou, tímto onemocněním trpí. Zásadní roli totiž hraje genetika. Nemáte-li genetické předpoklady, tímto typem cukrovky neonemocníte, a to ani tehdy, když trpíte nadváhou, nebo jste dokonce obézní. „To, co rozhoduje, je existence několika typů genů. Jestliže zdědíte pár genů od maminky a pár od tatínka, pak přestože jsou u každého z rodičů v malém množství, mohou v konečném součtu pro dítě znamenat významnou dispozici,“ vysvětluje lékařka s tím, že u typického onemocnění cukrovkou 2. typu můžeme genetické dispozice vypozorovat u svých předků.

close info Halfpoint / Shutterstock zoom_in Cukrovka postihuje bohužel i děti, je dědičná

Pokud mají oba rodiče cukrovku 2. typu, lze říci s téměř stoprocentní jistotou, že jejich potomek bude trpět stejným onemocněním. „Dosud se ale neví, jak velkou roli při tom hrají geny a jak velkou to, že dítě po rodičích ‚podědí‘ i nezdravý životní styl,“ upozorňuje odbornice. Obojí se ale na rozvoji onemocnění podílí. Pro toho, kdo má k cukrovce genetické předpoklady, je to však velká výhoda. Znamená to, že má onemocnění, respektive jeho rozvoj, z velké části ve svých rukou. Stačí, aby ozdravil životní styl, a cukrovka se mu může vyhnout úplně.

„Jestliže máte k diabetu genetické předpoklady, je často spouštěčem právě životní styl, kvůli kterému dospějete až do nadváhy či obezity. Ke vzniku cukrovky stačí v podstatě i nadváha, která spouští kaskádu metabolického syndromu, tedy zvýšený krevní tlak, vyšší cholesterol a zvýšenou glykemii. Metabolický syndrom pak vyústí v cukrovku 2. typu,“ dodává Krejčí. „Až 80 procent nemocných má nadváhu nebo obezitu.“

Sledujte centimetry v pase

Rozvoji samotné cukrovky 2. typu předchází fáze takzvaného prediabetu, kterou už doprovází inzulinová rezistence. To znamená, že inzulín v těle nefunguje tak, jak má, i když je zdánlivě všechno v pořádku. Nepřímým důkazem inzulinové rezistence většinou bývá zmíněná nadváha, zejména tuk usazující se v oblasti břicha. „Sledovat tento parametr je lepší než se zaměřit například na hmotnost nebo BMI. Změřte si nejširší obvod pasu a hned budete vědět, jak na tom jste. Zvýšené riziko pro ženy představuje obvod pasu nad 80 cm a výrazné, pokud si naměříte více než 88 cm. U mužů je to obvod pasu 94 a 102 cm,“ podotýká lékařka.

Prediabetes samozřejmě odhalí i laboratorní vyšetření – charakteristická hodnota glykemie nalačno je 5,6–6,9 mmol/l. „Jestliže vám lékař na základě laboratorních výsledků zjistí hladinu krevního cukru v tomto rozmezí, berte to jako varování. Zatím sice nedosahujete pásma cukrovky, ale už se nacházíte v ‚šedé‘ zóně,“ varuje lékařka. V této fázi se zpravidla ještě nenasazují léky, ale pokud svůj stav nebudete řešit správnou životosprávou, časem se z vás stane diabetik druhého typu.

close info Chinnapong / Shutterstock zoom_in Cukrovka 2. typu se často pojí s nadváhou a obezitou

Metabolických komplikací je však s prediabetem a inzulinovou rezistencí spojeno více. Že jste na inzulín méně citliví, se odrazí na hladině krevních tuků, zvýšené hladině ‚špatného‘ LDL cholesterolu a naopak snížené hladině ‚dobrého‘ HDL cholesterolu. To už představuje vážné riziko pro naše tepny v podobě aterosklerózy, která může vést k infarktu nebo mrtvici. Další komplikací je vysoký krevní tlak, přispívající k nemocem srdce a cév.

Výživa, prevence i součást léčby

Podle diabetoložky je v léčbě i prevenci cukrovky zcela zásadní to, co jíte. „Výživa je základem, který když nefunguje, jsou veškeré moderní dostupné léky v léčbě cukrovky prakticky ztracenou investicí,“ vysvětluje. „Každý jsme metabolicky nastavený jinak. Někomu může vyhovovat strava s vyšším podílem tuků a jinému zase s větším podílem sacharidů. Člověk se podle svých preferencí a aktuálního zdravotního stavu může v různých životních etapách stravovat různě. Neexistuje univerzálně zdravá strava pro všechny. Každý by si měl i v rámci onemocnění cukrovkou vyzkoušet, co mu vyhovuje a na čem zvládne dlouhodobě fungovat. Základ je ale pro všechny stejný – jíst kvalitní, skutečné potraviny,“ dodává.

close info Prathankarnpap / Shutterstock zoom_in Úprava stravy má smysl v kterékoli fázi onemocnění

K léčbě cukrovky 2. typu se obvykle doporučuje klasická přísná redukční dieta, která pozvolna přechází v její mírnější formu. Dobré výsledky mají ale i studie s nízkosacharidovým stravováním. „U obou typů stravování jakožto součástí léčby cukrovky 2. typu může pacient dojít až k remisi, tedy stavu, kdy nemusí užívat léky. Dieta je vždy pouze dočasná. Pak musí pacient přejít na režim, který bude dodržovat dlouhodobě. Pokud není schopen ve zdravém životním stylu pokračovat, samotný problém cukrovky se vrátí velmi rychle,“ upozorňuje Krejčí.

Výsledky dalších studií však podle ní ukazují, že i když se pacientům nepodaří stav remise udržet a glykemie se začnou třeba po letech opět zhoršovat, mají tito lidé i tak větší šanci odolat dlouhodobým komplikacím spojeným s diabetem, jako jsou například onemocnění ledvin, sítnice či neuropatie. „Říkáme tomu metabolická paměť. To jen potvrzuje, že úprava stravy má z hlediska kompenzace cukrovky smysl v kterékoli fázi onemocnění. I když se nepodaří vyřadit všechny léky, znamená každé zlepšení stavu ohromný úspěch,“ podotýká lékařka.

Jak se vyhnout cukrovce?

Předejděte obezitě správnou životosprávou, zejména kombinací vhodného jídelníčku a pohybu.

Snižte příjem transtuků (chipsy, hranolky, smažená jídla, koláče a buchty z tukového těsta, margaríny, směsi na dorty a muffiny, burgery a hotdogy, sušenky, hotová zmrazená jídla).

Omezte saturované tuky (palmový olej, živočišné tuky, masné zpracované potraviny, průmyslově zpracované potraviny).

Přidejte do jídelníčku polynasycené mastné kyseliny ve vhodném poměru (omega-3: EPA, DHA, omega-6).

Jezte potraviny s nižším glykemickým indexem. Dejte přednost komplexním sacharidům (obiloviny, celozrnné pečivo a těstoviny, luštěniny, brambory).

Jezte více zeleniny a ovoce.

Vyhněte se grilování, smažení, pečení a pražení. Při těchto úpravách pokrmů vznikají bioaktivní látky, které poškozují lidské zdraví.

close info Drazen Zigic / Shutterstock zoom_in Předcházet onemocnění cukrovkou lze vhodnou kombinací zdravého jídelníčku a pravidelného pohybu

Co vám řekne hladina cukru v krvi

NALAČNO (měření po celonočním hladovění nebo minimálně po 8 hodinách bez příjmu potravy):

do 5,5 mmol/l – v normě

5,6–6,9 mmol/l – prediabetes, zvýšené riziko cukrovky

7,0 a více – diabetes

Nejčastější typy cukrovky

Existuje několik typů cukrovky, z nichž některé jsou vzácnější. Jejich společným jmenovatelem je stav hyperglykemie. Jednotlivé typy cukrovky se od sebe liší příčinou vzniku.

Zatímco cukrovka 1. typu je autoimunitní onemocnění, při kterém dojde ke zničení buněk produkujících inzulín vlastním imunitním systémem, cukrovka 2. typu vzniká vlivem kombinace poruchy sekrece inzulínu a jeho sníženého účinku – inzulinové rezistence. Třetím nejrozšířenějším typem cukrovky je gestační neboli těhotenská cukrovka, která se zpravidla objevuje v druhé polovině těhotenství a většinou končí porodem. Může se však časem znovu objevit už ve formě klasické cukrovky, nejčastěji 2. typu.

Pro vznik všech uvedených typů diabetu musíte mít genetické předpoklady. Zatímco propuknutí těhotenské cukrovky a vznik diabetu 1. typu příliš ovlivnit nemůžete, na to, zda se u vás projeví cukrovka 2. typu, máte vliv zásadní.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v zářijovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář