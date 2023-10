Není snad všechno ovoce zdravé a také příšerně kalorické? Není. Vyberte si takové, které nabízí to, co vaše tělo potřebuje. Například hroznové víno je vyloženě ideální pro ženy po 50. Chcete vědět proč?

Přemýšlíte hodně nad tím, co zařadit do jídelníčku a zvažujete každé sousto? Ač je jistě dobré vědět, z čeho se vaše dieta skládá, určitě je nutné také nepanikařit a snažit se zbytečně nestresovat. Výběr potravin je určitě dobré zvážit a hledáte-li ovoce, pak lze určitě říci, že i v této skupině potravin existují lepší a horší možnosti po čem sáhnout. Jak je na tom hroznové víno? Nejspíš vás překvapí. Není totiž jen plné cukru, jak by se mohlo na první pohled zdát.



Než se dostaneme k tomu, proč je hroznové víno skvělé a navíc opravdu přínosné pro ženy nad 50, podívejte se na YouTube video na kanálu Il Rifugio Perfetto na to, jak jej zavařit. I když jsou hrozny k dostání v supermarketech téměř po celý rok, můžete se postarat o zásoby, dokud jsou ceny příznivé, nebo v případě, že máte vlastní úrodu, kterou nejste schopni hned spotřebovat.

Zdroj: Youtube

Kolik cukru

Jaký zázrak se schovává v hroznech? Jako všechno ovoce i hroznové víno obsahuje cukry a tím pádem je kalorické. Na druhou stranu je jeho glykemický index nižší než například banány, mango, datle nebo ananas, obecně patří hrozny mezi ovoce s průměrným glykemickým indexem, hladinu krevních cukrů zvedají, ale ne nijak dramaticky.

Zrádné kalorie

I když je ovoce sladké a obsahuje cukry a někdy významné množství, přesto jste si o konkrétních druzích mohli přečíst, že jsou vhodné při dietách či do vyváženého jídelníčku. Je to tím, že všechno ovoce nabízí i další látky, které pozitivně ovlivňují organismus. Co se týče kalorií, důležitá je také takzvaná kalorická denzita nebo hustota. V hrnku hroznů je jen zhruba 70 kalorií. Tento údaj se může mírně lišit vlivem druhu i zralosti ovoce.

close info Profimedia zoom_in Hroznové víno je překvapivě bohaté na zdraví prospěšné látky.

Kuličky plné zdraví

U hroznového vína najdeme celou řadu těchto látek a vesměs poskytují ženám nad 50 přesně to, co jim může chybět. Jak známo, hroznové víno, a především tmavé odrůdy, obsahují resveratrol. Tato látka je silným antioxidantem, který je významný nejen pro zdraví srdce a celého kardiovaskulárního systému, ale také pokožky. Resveratrol zpomaluje stárnutí a společně s dalšími oxidanty, především vitaminem C, který je také v hroznech obsažen, napomáhá boji proti volným radikálům i tvorbě kolagenu v kůži.



Zobejte i večer

Lutein a zeaxantin podporují zdraví očí, přítomnost vápníku, fosforu, manganu, draslíku, vitaminu C a K je důležitá pro kosti a melatonin má vliv na kvalitu spánku. Problémy s očima, kostmi i spánkem jsou s přibývajícími roky běžné, stejně jako zpomalování metabolismu a zhoršení trávení. I s tím může hroznové víno pomoci, protože působí mírně projímavě. Pokud vás trápí zácpy a nepravidelné vyměšování, dejte se hrst hroznů ve večerních hodinách.

Zdroje: zdravizone.cz, healthline.com