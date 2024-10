Jak získat hubenější a krásně tvarovaná lýtka za 3 minuty? Poradíme vám, jak můžete krásných nohou snadno dosáhnout.

Patříte k jedincům s objemnějšími lýtky a chcete je mít štíhlejší a pevnější? Lýtka jsou pro mnohé z nás často problémovou partií těla a tuk z této oblasti se často spaluje obtížněji než například z břicha. Jejich hubnutí vyžaduje komplexní přístup.

Vždy je to samozřejmě o zdravém životním stylu, správném jídelníčku a dostatečné dávce aktivního pohybu. Máme pro vás hned několik tipů, jak lze i tuto tělesnou partii úspěšně vytvarovat.

Chcete znát 3minutové cvičení na štíhlá lýtka? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu Gloria Song:

Zásady pro úspěšné hubnutí lýtek

Pokud chcete úspěšně ztratit tuk v oblasti lýtek, musíte se pustit do hubnutí celého těla. Bez toho to prostě nejde. Prvním úspěšným krokem je kalorický deficit. Dbejte proto na vyvážený a pestrý jídelníček, který je bohatý na vitamíny, bílkoviny, zdravé tuky a komplexní sacharidy.

Do svého denního programu včleňte co nejvíce možného pohybu. Zkuste víc chodit pěšky nebo pracovat na zahradě, každá aktivní aktivita se počítá. Začněte se aktivně věnovat pravidelnému cvičení, a to alespoň 4krát týdně.

Dopřávejte si i dostatečné množství kvalitního spánku a nezapomínejte ani na řádnou regeneraci a odpočinek. A co vám pomůže konkrétně s lýtky?

Klasické dřepy

Jedním z nejúčinnějších cviků na posílení svalů dolních končetin, a tedy i lýtek jsou dřepy. Navíc fungují i na krásná stehna a hýždě. Vždy při jejich dělání myslete na rovná záda, abyste zbytečně nezatěžovali kolena a kotníky.

Postavte se rozkročmo s nohama v šířce ramen, ruce můžete mít v bok, nebo volně spuštěné podél těla. Pak se plynulým pohybem spouštějte dolů, jako byste se chtěli posadit. Kolena by vám neměla přesahovat přes špičky chodidel. Pak se opět plynule vraťte do výchozí polohy.

Jedním z nejúčinnějších cviků na posílení svalů dolních končetin, a tedy i lýtek, jsou dřepy.

Dřepy na špičkách

Jakmile získáte potřebnou kondici a výdrž, začněte dělat dřepy na špičkách. Opět držte rovná záda a všechny výše zmíněná doporučení. V tomto případě, dostanou lýtka mnohem více zabrat a budete trénovat i tolik potřebný balanc.

Dřepy s výpadem

Na tvarování lýtek perfektně fungují i dřepy s výpadem. Ze vzpřímeného postoje vykročte jednou nohou výpadem dopředu a spouštějte tělo směrem dolů, dokud se koleno zadní nohy téměř nedotkne podlahy. Následně se zvedejte do výchozí pozice a opakujte cvik na druhou nohu.

Výpony

Krásných lýtek dosáhnete i pravidelným cvičením výponů. Stačí stát v základním postoji, kdy máte chodidla od sebe na šířku pánve a zvedat se na špičky a vracet se zpět na celá chodidla. Výpony výborně aktivují svaly lýtek a značně přispívají k jejich tvarování.

Určitě si pořiďte švihadlo, dá se využít nejen doma, ale i venku.

Skákání přes švihadlo

Určitě si pořiďte švihadlo, dá se využít nejen doma, ale i venku. Pravidelné skákání přes švihadlo vám nejen zvýší kondici, ale značně přispívá k tukovým ztrátám. Na lýtka je velmi účinné a není od věci si později zvyknout na skákání na špičkách. Švihadlo vám za nějakou dobu vytvaruje nohy k naprosté dokonalosti.

