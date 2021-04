Hubnutí chůzí: Kolik kroků denně potřebujete ujít, abyste zhubli a byli zdraví?

O první krůčky se snažíme od nejranějšího věku. Proto je chůze považována za nejpřirozenější a nejdostupnější pohyb. V době dopravních prostředků, fitness center a online programů jsme však na ni trochu zapomněli. Přitom mnoho studií dokázalo, že je jedním z nejefektivnějších pohybů, pokud chceme zhubnout a udržet si zdraví.

Průměrný člověk nachodí kolem 2 000 kroků denně. To však ke snížení hmotnosti nestačí. Možná jste slyšeli, že nejlepší je ujít 10 000 kroků denně. To však pro mnoho lidí může být absolutně nereálné. Proto lékař a přednosta II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aleš Linhart snížil doporučený počet kroků na 6 tisíc. „Šest tisíc kroků vám dovolí se pomalu vracet do slušné formy, ztratit nějaké to kilo a hlavně – začít se hýbat! Právě začátek je velice důležitý,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. (Zdroj: radiozurnal.rozhlas.cz)

Chůze je lepší než běh

Proč ale chůze a ne běh, který je intenzivnější a logicky tak spálí více kalorií? „Tuky spalujeme jen za určité tepové frekvence. Příliš intenzivní zátěž nelze dlouhodobě udržet. Saháme při ní do energetických zásob, které pak organismus chce doplnit. To s sebou chůze nese minimálně,“ vysvětluje Linhart. To však neznamená, že byste měli chodit „co noha nohu mine".

Pokud budete chodit v průměru 5 dnů v týdnu, pak za rok můžete shodit 12 kg tuku Zdroj: Maridav / shutterstock.com

Pokud chcete chůzí hubnout a rozproudit krev, měli byste se mírně zadýchávat tak, že můžete mluvit plynule, ale nedaří se vám zpívat. Tepová frekvence je tak ve střední intenzitě na 60 až 70 procentech vaší maximální srdeční frekvence. Chytrý telefon nebo hodinky budou ukazovat tempo kolem 6 km/h. „Pokud se vám ovšem podaří si z chůze udělat pravidelný rituál - alespoň oněch 6000 kroků souvislé chůze denně - pak máte vyhráno. Pokud budete chodit v průměru 5 dnů v týdnu, pak za rok můžete shodit 12 kg tuku," píše server 6000kroků.cz (Zdroj: 6000kroku.cz)

Jak najít motivaci

Je možné, že nemáte čas vyjít na 30-45 minut ven. Nevadí, protože každá minuta se počítá. Vědci ze Stanfordské univerzity potvrdili, že pokud budete cvičit 30 minut v kuse nebo si půlhodinku rozkouskujete na třetiny během dne, kondiční ukazatelé se navýší ve stejné míře a stejně rychle.

Stačí tedy vystoupit o zastávku dříve a zbytek dojít pěšky. Zajít na nákup, prodloužit si venčení čtyřnohého parťáka nebo si domů pořídit stepper a každou volnou chvíli si „pošlapat". (Zdroj: 6000kroku.cz)

Motivací mohou být vědecky podložené přínosy chůze: Snížení váhy, prevence obezity, snížení kardiovaskulárních onemocnění a výskytu rakoviny prsu, snížení výskytu depresí i demence. (Zdroj: is.muni.cz)

Nyní už stačí jen nasadit pohodlné boty a vyjít vstříc novému Já. Avšak nezapomeňte, že štíhlé tělo se vyrábí především v kuchyni. Přemýšlejte o tom, co jíte. Zařaďte do jídelníčku více ovoce a zeleniny, omezte konzumaci polotovarů a červeného masa.