Důležité maličkosti, které když budete dodržovat, zhubnete bez hladu a natrvalo

Stačí změnit pár zaběhlých návyků a kila spadnou dolů, ani nebude vědět jak. Věnujte pozornost detailům, které pomohou otočit ručičku na váze směrem dolů. Nebude vás to stát mnoho úsilí, ale výsledky překvapí.

Pravidla pro hubnutí jsou stále stejná. Snížený příjem kalorií, dostatečný pohyb a kvalitní potraviny plné hodnotných živin. Zázračné diety slibující úbytek váhy bez práce nefungují. Navíc po počátečním úspěchu většina lidí nezvládne dodržovat nastavená přísná pravidla, redukční jídelníček poruší a kila se rychle vrátí zpět. Pro štíhlou postavu a zdravé tělo je nejlepší vybrat si způsob, který je pro vás dlouhodobě udržitelný. V cestě za štíhlou postavou pomohou drobnosti, které dokáží jen tak mimochodem stlačit váhu zase o něco níž. A to by byla škoda nevyužít.

Večerní mlsání

Sušením zelenina zesládne a poslouží i jako zdravé mlsání Zdroj: Rimma Bondarenko / Shutterstock.com Chvilka klidu večer u televize je krizovým okamžikem. Po celodenním shonu člověk padne na gauč, dá si oddech a k tomu přece patří něco dobrého. Talíř s nakrájenými sýry nebo mísa popcornu však představují ohromnou nálož kalorií. Večer si před sebe položte misku s nakrájenou zeleninou, doplněnou o předem přesně odvážená semínka či oříšky. Chutnou a přitom zdravou mlskou jsou zeleninové chipsy, ovšem připravené v troubě s minimem tuku a soli. Každý mimoděk z nachystané misky neustále ujídá, je proto dobré podstrčit si zdravou a lehkou alternativu večerního mlsání. Pozor dejte i na večerní skleničku, alkohol je velmi energeticky vydatný a dokáže denní porci kalorií pěkně zvýšit.

Věnujte pozornost jídlu

Svoji porci jídla si náležitě užijte. Neobědvejte nad klávesnicí počítače, ani si jedním očkem nečtěte zprávy na mobilu. Soustřeďte svou pozornost plně na jídlo a vychutnejte si ho. Není také od věci si pokrm naservírovat na menší talíř, porce se pak zdá větší. A v neposlední řadě nezapomeňte na dostatečný příjem tekutin. Jejich množství byste neměli zanedbávat. Zvlášť důležité je dostatečně se napít před jídlem. Pořádná sklenice vody před jídlem trochu zaplní žaludek a pocit sytosti se dostaví dříve. Na začátek dne si dopřejte nápoj, který pořádně rozproudí tělo a nastartuje trávení. Může to být voda s citrónem, jablečný ocet nebo zázvorový čaj.

Nezdravě zdravě

Müsli tyčinky z obchodu jsou často plné cukru, udělejte si vlastní domácí alternativu Zdroj: Shutterstock.com / Slava_Kovtun Pokud toužíte po zdravém životním stylu a menší velikosti oblečení, musíte nutně řešit, co jíte. Bohužel, mnoho výrobků, které se tváří naoko zdravě, mohou být jen dobře zabalené marketingové triky. Studujte etikety u všeho, co kupujete. Například i zdravý hummus může být prodáván ve verzi, která obsahuje spousty nekvalitního oleje, rostlinné nebo ořechové mléko zase často obsahuje dost cukrů a škrobů a kvalitní suroviny jen v omezené míře. Stejně tak jakékoli výrobky označená „fit“, „light“, „zdravé“ apod. uvnitř mohou obsahovat zcela nevhodné suroviny. Vyhýbejte se průmyslově zpracovaným potravinám (oplatky, tyčinky, křupavé chlebíčky, paštiky apod.) a studujte složení kupovaných výrobků. Dlouhý seznam použitých surovin uvedených drobným písmem na obalu by vás měl okamžitě varovat. Dávejte přednost jednoduchým potravinám připraveným ze základních surovin.

Pohyb navíc

Stačí nastolit několik drobných změn ve vaše denním režimu a hned své tělo donutíte k daleko větší dávce pohybu. Všechny pochůzky v dosažitelné vzdálenosti absolvujte pěšky. Pokud zrovna netáhnete obří tašku s nákupem, nechte výtah prázdný a vydejte se do schodů pěšky. Z večerní hodinky u televize si ukrojte alespoň 15 minut, které místo ležení na gauči strávíte lehkým posilováním, nebo aspoň chůzí na místě.

Rozjeďte metabolismus

Čím více je jíte, tím více hubnete! Zdroj: Milleflore Images / shutterstock.com Věnujte pozornost skladbě svého jídelníčku. Striktně stáhnout energetický příjem a nahradit přílohy zeleninou, to je obvyklá strategie většiny hubnoucích. Při tomto postupu se však tělo zasekne a metabolismus se zpomalí. Jídlo musí být pestré, s dostatečným zastoupením kvalitních sacharidů, bílkovin a zdravých tuků. Jen tak se tělo necítí ošizené a začne odbourávat tukové zásoby. Navíc je takový jídelníček dlouhodobě udržitelný a nepodlehnete tak za několik dnů či týdnů chuti na sladké, která se velmi rychle vymstí. Pak už stačí jakékoli vybočení z přísného režimu a váha se zastaví, nebo začnete přibírat. Tohle je slepá ulička, ve které se ocitl snad každý, kdo někdy zkoušel zhubnout.

Dostatečně spěte

Pro zdravý spánek je důležitý i relaxace a pohyb přes den Zdroj: Kichigin / Shutterstock.com Regenerace organismu je velmi důležitá. Dopřejte si dostatečně dlouhý spánek v klidném prostředí. Odstraňte ze své ložnice zdroje hluku a snažte se ji odstínit před světelným smogem. Odpočaté tělo bude daleko příznivěji reagovat, uchráníte se před výkyvy nálad a depresivními stavy. Nevyčítejte si drobný hřích proti zdravému životnímu stylu ani to, že jste zrovna dnes nestačili zařadit cvičení. Psychická pohoda je pro hubnutí velmi důležitá.

