Břicho patří mezi nejproblémovější partie. Shodit přebytečný tuk v této oblasti je náročné a s přibývajícím věkem se tento úkol může zdát takřka nadlidský. Dobrá zpráva je, že i s tukem na břiše se dá zatočit. Chce to jen zvolit správné prostředky. Inspirujte se metodou babiček!

Hubnutí je nevyčerpatelné téma. Na světě neexistuje snad nikdo, kdo by neřešil váhu. Spousta lidí chce přebytečná kila shodit, někteří naopak zase chybějící kila nabrat. Samotné shazování kil je náročné a trvá nějaký čas. Pak je tu ale ještě hubnutí problémových partií, které dá zabrat nejvíce. Jak na takové hubnutí? Vsaďte na bylinky.

Vyvarujte se chyb

Být lehčí o pár kilo, nebo se zbavit nevzhledných tukových zásob v oblasti břicha bez efektivního hubnutí nepůjde. Návodů, jak redukovat hmotnost je spousta, ovšem ne všechny jsou správné. Podívejte se na video na YouTube kanálu Aleše Lamky Fitness a vyvarujte se těch největších chyb při hubnutí:



Babičky věděly

Základem efektivního hubnutí je samozřejmě změna stravovacích návyků a přidání pravidelného pohybu. Nemusíte se nutně potit v tělocvičně, ale zařadit nějakou aktivitu, která vás bude bavit, se rozhodně vyplatí. Pak je také dobré vsadit na bylinkové pomocníky, jako to dělaly naše babičky.

close info Profimedia zoom_in Zhubněte pomocí toho správného čaje.

Dopřejte si šálek čaje

Postup na výrobu hubnoucího lektvaru je velmi jednoduchý. Potřebujete k němu jen ty správné bylinky a vroucí vodu. Vezměte si k ruce pár lístků čerstvé bazalky a pár lístků čerstvé máty. Pokrájejte je najemno a zalijte vroucí vodou. Nechte alespoň 15 minut louhovat a čaj vypijte. Pro větší účinek můžete ke dvěma zmíněným bylinkám přidat ještě hladkolistou petržel. Postup výroby hubnoucího čaje zůstane stejný.

Zrychlení metabolismu

A proč právě tyto bylinky? Bazalka dokáže rozproudit metabolismus, čímž podporuje efektivnější hubnutí. Petržel zase působí jako antioxidant. Má močopudné účinky, takže odvádí z těla ven přebytečnou vodu spolu s toxiny a zabraňuje tvorbě otoků. Máta pak podporuje trávení, ulevuje od pocitu nafouklého břicha a uplatní se také při hubnutí takzvaného viscerálního tuku.

close info shutterstock zoom_in Skořice dokáže zahřát organismus a rozproudit metabolismus.

Tip na závěr

A co ještě můžete zkusit? Tuku na břiše vám může pomoci se zbavit i čaj z bobkového listu nebo ze skořice. Hubnoucí efekt má i zázvor. Buď si jej dopřávejte v pokrmech, nebo si z něj také dělejte čaj. Pokud máte rádi ostré, zkuste zařadit do jídelníčku chilli, to podporuje tvorbu žaludečních šťáv, zahání chuť na sladké a zlepšuje trávení tučnějších pokrmů.

