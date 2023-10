Co platí na nafouklé břicho? Nápoje z kurkumy. Naučte se toto úžasně zdravé koření používat a vytřískejte z něj maximum. Jak na to?

Někteří z nás na nafouklé břicho prostě trpí, pak by snad stálo za to zjistit, které potraviny jsou problematické. Všichni však víme jak to vypadá, když jsme nafouklí. Často nejde jen o to, že nás tlačí kalhoty. Nafouknutí provází i spousta dalších nepříjemností jako plynatost, zhoršení zažívání, někdy i bolest žaludku nebo oblasti střev. Na nafouklé břicho si ale nemusíte zvykat, můžete se mu směle postavit.

Víte, čím si pomoci? Vyzkoušejte kurkumu podle návodu v tomto krátkém videopříspěvku z YouTube. Úskalí užívání kurkumy vám prozradí na kanále Little List Project:

Zdroj: Youtube

Zlaté koření

Pokud vás nafouklé břicho trápí, můžete sáhnout například po koření. Většina druhů bylinek i koření pozitivně působí na žaludek, tvorbu žluči i funkčnost střev. Mezi takové koření patří také kurkuma, která je dnes považovaná nejen za skvělý prostředek napomáhající trávení, ale také působící proti zánětům, obsahující velké množství antioxidantů a snad i protirakovinných látek, jejichž výzkum probíhá už několik let.

Žlutý kurkumin

Kurkuma je jednoduše velmi zajímavá, perspektivní je především v ní obsažené žluté barvivo nazývané kurkumin. To je a bylo zkoumáno také vědecky, a proto rozhodně nelze říct, že jsou to všechno jen babské řeči. Mnohé zdravotní dopady kurkuminu jsou již podložené.

close info Profimedia zoom_in Nejlepší kombinací je kurkuma, černý pepř a kvalitní tuk.

Jak ji kombinovat?

Vědci se také například soustředili na to, jak to zařídit, abychom zdraví prospěšné látky z kurkumy dokázali lépe vstřebat. Ukázalo se, že organismus si s ní dokáže významně lépe pomoci, pokud je kombinovaná s černým pepřem, ale také s tuky. Studie z roku 1998 s výmluvným názvem „Vliv piperinu na farmakokinetiku kurkuminu u zvířat a lidských dobrovolníků“ prokázala lepší vstřebávání látek díky pepři nejen u krys, ale také u lidských dobrovolníků.

Kvalitní tuky

V případě konzumace s tuky je vhodné použít tuky co nejkvalitnější, především pokud se rozhodnete užívat kurkumu pravidelně. Malé množství ořechů se proto zdá být ideální. Oblíbený je také kokosový olej, ale o jeho vnitřním užívání a skutečných dopadech na zdraví se spekuluje.

Zdroje: healthline.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov