Začnete hubnout už na novoroční procházce. Kolik kroků musíte ujít?

Nic nestojí, můžete díky ní shodit přebytečná kila a věnovat se jí můžete kdykoli a kdekoli. Řeč není o žádné zázračné a převratné dietě, ale o obyčejné chůzi. Začít můžete už po vydatném novoročním obědě. A vykročte pravou!

Nejpřirozenější, nejlepší a nejlevnější pohyb. To je chůze. Pokud jste zvyklí denně chodit, jen tak dál, udržujte se nadále ve formě. Pokud se však rádi a denně vozíte v autě, ze kterého se hned přesunete do kanceláře, nejvíce toho nachodíte po obchodech jednou za měsíc, a navíc vás trápí nadváha, je na čase něco změnit. Pokud je pár kroků denně váš jediný pohyb a přidávají se zdravotní potíže, začněte hned.

Zdravé nohy i tělo

Obézním lidem chůzi lékaři doslova ordinují, je to pohyb, při kterém člověk nenese žádné závaží, jen váhu svého těla. A že se někdy pronese. Spálíte při ní kalorie, posílíte srdce, snížíte riziko vzniku onemocnění jako diabetes 2. typu, rakovina prsu či tlustého střeva. Starší lidé, kteří chodí minimálně 6 km denně mají menší pravděpodobnost vzniku demence. V neposlední řadě udržujete své nohy zdravé, protože podporujete oběh krve v dolních končetinách. A i když se to zdá neuvěřitelně, chůze vám dodá energii, protože zvyšuje přívod kyslíku do každé buňky v těle.

Chytrý telefon či fitness náramek vám pomůže s měřením kroků Zdroj: Shutterstock

Hranice 10 000 kroků

Už jste celí natěšení vykročili na procházku? Výborně. Jedním z ukazatelů je počet kroků, zvládne je spočítat každý chytrý telefon a ti, kteří chodí pravidelně, vědí, že po 10 000 krocích od svého elektronického přítele obdrží pochvalu. Skutečně však stačí pro aktivní hubnutí překročit tuto magickou hranici? Obézním lidem, kteří nikdy nesportovali, určitě zpočátku pravidelná chůze společně se změnou jídelníčku přinese o pár kilogramů méně. Podle odborníků je 10 000 kroků denně ideální pro to, abychom náš pohybový aparát udrželi v dobrém stavu. Pokud však chceme skutečně hubnout, je nutné k pravidelné chůzi přidat další pohybovou aktivitu nebo radikálně prodloužit procházky. Chytré sportovní hodinky vám také dokáží spočítat počet spálených kalorií.

Na procházky je lepší mít dobrého parťáka. Zdroj: Shutterstock

Nechoďte sami

Rozhodli jste se aktivně chodit? Určitě si pořiďte kvalitní obuv, vybírejte boty se silnou podrážkou, zpevněným kotníkem a s podporou klenby. Záleží i na způsobu chůze. Uvolněte ramena i krk, držte hlavu vzpřímeně, choďte plynule a moc se nezastavujte. Našlapujte přes patu ke špičce. Zapojte všechny svaly nohou a zatáhněte břišní i hýžďové svaly. Kromě elektronického přítele, který vám počítá kroky i kalorie, vezměte na procházku i přítele živého - kamaráda, partnera či kolegu z práce, a když se to nepodaří, pořiďte si psa, který vás rozhodně nenechá zahálet.

Zdroje:www.vitalia.cz,www.donnamoderna.com