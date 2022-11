Nápoj na hubnutí břicha podle fitness specialistky: Ingredience máte doma

Zázračný nápoj na hubnutí zřejmě neexistuje. K hubnoucímu zázraku však má hodně blízko tenhle drink, který si můžete doma snadno připravit. Podpoří váš metabolismus, trávení i spalování. Je to nápoj připravený z toho, co je pro váše hubnutí nejlepší. A všechny potřebné ingredience máte nejspíš už doma.

Zdroje: https://www.healthline.com, www.ndtv.com, www.healthshots.com

Nápoj, který vám pomůže hubnout

Chcete-li podpořit vlastní snažení, tělu dopřát všechny možné prospěšné látky bez stravovacích doplňků, ale ze surovin přírodních a docela běžných, neváhejte.

Vyzkoušejte nápoj, který na svém YouTube kanálu doporučuje „Welcome Fitness CZ“. Podívejte se, jak zrychlit metabolismus, pročistit jej, zbavit se nadbytečné vody i nadýmání a také podpořit hubnutí. Tyhle ingredience jsou prostě nejlepší.

Proč do nápoje na hubnutí patří tyto ingredience?

V tomto nápoji jsou samé dobroty. Co do něj patří a proč?

Citron je podle vědců nejen bohatý na vitamin C. Je také plný antioxidantů a látek, které napomáhají pročištění organismu. S tím souvisí nejen imunitní systém, ale také spalování tuků.

Citron i petrželka do tohoto nápoje patří. Zdroj: Profimedia

Jablečný ocet je sice často nazýván zázračným spalovačem tuků, ale spíš než to funguje proti pocitu hladu a snižuje chuť na sladké. Má však další vědecky prokázané účinky, je antibakteriální a zlepšuje citlivost na inzulin, čímž prospívá nemocným s diabetem.

Aloe vera je podle vědců rostlinou s mnoha pozitivními účinky na lidský organismus. Kromě podpory metabolismu a imunity můžete čekat od aloe i harmonizaci trávení a podporu spalování.

Z listů aloe vera si můžete připravit drink nebo je použít jako lék na kožní úrazy či popáleniny. Zdroj: Profimedia

Petržel je potravina bohatá na nutriční látky, ale také obsahuje velké množství vlákniny. Petržel je velmi oblíbenou ingrediencí v nápojích na podporu hubnutí a podle vědců napomáhá také kvalitnímu zdravému odvodnění a pročištění, pro které používáme trendy výraz „detox".

Ananas je ovoce sladké a šťavnaté, ale s malým obsahem kalorií. Obsahuje enzym bromelain, který podle vědců napomáhá tělu trávit bílkoviny, má také přímo působit na tuky na břiše.

Ananas obsahuje enzym bromelain. Zdroj: MSPT / Shutterstock.com

Skořice podle vědeckých studií napomáhá nejen metabolismu, ale také prokrvení, zažívání a snižuje hladinu krevních cukrů. Působí antibakteriálně a protizánětlivě, dříve byla jedním z nejcennějších koření světa, právě pro své léčivé účinky.

Kurkuma je u nás známá především jako žluté koření a podle vědců právě její barvivo kurkumin je léčivý. Tato látka se stala v poslední době vyhledávaným všelékem. I když nejsou veškeré účinky vědecky potvrzeny, má se za to, že kurkumin má vliv na zdraví srdce a mozku, velké množství antioxidantů působí preventivně také proti nádorovým onemocněním.

Kurkuma (Curcuma longa) Zdroj: profimedia.cz

Zázvor s k nám dostal teprve před několika desítkami let. Dnes jej můžete běžně koupit čerstvý i sušený. Zázvorový nápoj vás nejen prohřeje, ale také podle vědců významně zlepší trávení i spalování. Je bohatý na antioxidanty, napomáhá hubnutí, zdraví mozku i srdce.

Chilli papričky, feferonky, kajenský pepř jsou vše názvy používané k označení plodů několika druhů pálivých papriček. Plody obsahují vitamin C i minerály, je to však pálivý kapsaicin, který je obsažen ve všech paprikách palčivé chuti. I když ji vyvolává, kapsaicin podle vědeckých studií také napomáhá tlumit bolest, a to především, pokud jde o chronické bolestivé stavy. Nemá sice přímo vliv na snížení váhy, ale podporuje metabolismus a trávení.

Drobné chilli papričky lze použít čerstvé i sušené. Zdroj: Marsan / Shutterstock.com

Nesedí vám kombinace?

Nemáte všechny suroviny, anebo vám prostě nesedne chuť, aroma a všechny tyhle věci dohromady? Vynechejte, co vám vadí nebo chybí. I bez některé z těchto potravin si připravíte nápoj zacílený na spalování, trávení i detox!