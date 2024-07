Zázvor jsme zvyklí běžně používat v kuchyni, kde je oblíbenou přísadou do mnoha pokrmů. Navíc ale obsahuje mnoho aktivních látek, které mohou pomoci jak při nejrůznějších zdravotních problémech, tak i při snaze o snížení hmotnosti. Jak na to a v jakých formách můžeme zázvor užívat?

Chcete-li shodit nějaké to kilo, pak byste měli vědět, jak vám v takové snaze může pomoci obyčejný zázvor, který máte pravděpodobně doma. Jeho účinky na tělo a hlavně metabolismus jsou tak výrazné, že by byla škoda jej nevyužít.

Několik výhod najednou

Tento štiplavě pálivý kořen totiž dokáže zrychlovat metabolismus a zároveň také snižovat chuť k jídlu, což je při hubnutí velmi výhodné. Dále má také pozitivní vliv na udržování stabilní hladiny cukru v krvi, čímž zabraňuje přejídání.

Když si uvědomíme, jak jsou výraznější změny hmotnosti pro tělo v některých případech problematické, bude se nám jistě hodit i jeho vliv na posilování kardiovaskulárního systému nebo protizánětlivé působení.

V jaké formě?

Nyní tedy již víme, proč zázvor zařadit do redukčního jídelníčku, pojďme si také připomenout, v jakých formách a jak jej můžeme využívat. Možností je opravdu hodně, stačí si vybrat tu, která vám bude nejlépe vyhovovat, nebo je v ideálním případě vhodně zkombinovat.

Přidejte ho do jídla

Jak dobře víme, zázvor je koření, a tak jej také můžeme používat. Do jídla jej lze přidávat buď sušený a rozemletý na prášek, nebo také čerstvý, nakrájený, nebo nastrouhaný. Ve všech případech bude chutnat skvěle, jídlu dodá další dimenzi a tělu sílu k vytouženému hubnutí. A shazovat kila tím, že se dobře najíme, je jistě víc než příjemné.

Připravte si zázvorový čaj

Další možností, jak využít účinky čerstvého zázvoru, je příprava výluhu, nebo, chcete-li, čaje. Bude stačit, když část kořene nakrájíte na tenké plátky, zajijete horkou vodou a necháte několik minut stát. Pak už jen stačí tekutinu přecedit a podle chuti doplnit cukrem nebo třeba citronem. Právě citron účinky zázvorového čaje ještě zvýší. Takový nápoj dokáže s tělem divy, a to i díky vlivu na regulaci tělesné teploty.

Další možností, jak využít účinky čerstvého zázvoru, je příprava výluhu, nebo, chcete-li, čaje.

Šťáva snadno a rychle

Pro studené nápoje, třeba v letním parnu, se výborně hodí zázvorová šťáva a není vlastně ani nic jednoduššího, než její příprava. Bude nám stačit obyčejné struhadlo, na němž kořen najemno nastrouháme, následně vymačkáme třeba přes sítko nebo v plátně co nejvíce šťávy a tu už můžeme bez další úpravy používat třeba jako přídavek do osvěžující citronády.

Jen je třeba dávat si pozor na její sílu, proto bude stačit opravdu jen pár kapek. Opatrnost je ale na místě i u dalších forem zázvoru, protože je dráždivý a velké dávky by mohly mít vliv na sliznice zažívacího ústrojí.

Syrový? Proč ne!

Jednou z nejúčinnějších možností, jak konzumovat zázvor, je jeho syrová varianta. Je sice pravdou, že v této podobě bude mít také nejvíce své specifické, a pro mnohé i příliš silné chuti, ale jak se říká - účel světí prostředky. Nastrouhejte jednoduše zázvor a přidejte jej na talíř do polévky, do dipu, salátu nebo ho rozmixujte do smoothie.

Kupte si ho v lékárně

Pro ty z nás, kteří nechtějí ztrácet čas přípravou domácích preparátů, nebo si ještě nezvykli používat zázvor k běžnému vaření, jsou tady také “průmyslové” možnosti. Nejde přitom vůbec o nic špatného a je jen na výběru každého z nás, jakou formu zvolí. Kapsle či tablety, jež dostanete jako doplňky stravy také v lékárnách, případně v některých drogeriích.

Mlsejte a hubněte

Možná jste už slyšeli o zázvorových bonbonech. I když je možné vyrobit si je doma, není vyloučeno je koupit v běžných, případně ve specializovaných obchodech. Tímto velmi příjemným způsobem se můžeme (mimo jiné) pokusit ovlivnit svůj metabolismus a přispět tak k rychlejšímu dosažení své vysněné postavy.

Vyzkoušejte to, nebudete litovat

Rozhodli jste se, že se znovu vejdete do šatů, které už nějakou dobu visí na ramínku a jen vám připomínají lepší roky? Pak neváhejte a pořiďte si kouzelný zázvor, jistě vám s vaším problémem rád a účinně pomůže.

