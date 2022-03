Bezbolestné hubnutí: Jak spálit tuky chůzí a chutným jídlem

Plavková sezóna je pomalu za rohem, a tak se mnozí z nás pustili do hubnutí. Ke štíhlé linii vám pomůže správné jídlo, a ne žádná hladovka. Vsaďte i na pravidelný pohyb, nejlepší a nejpohodovější je chůze.

Nebaví vás běhání, nebo ho nemůžete ze zdravotních důvodů provozovat? Nelákají vás ani hodiny strávené ve fitness centru? Začněte chodit! Je to nejjednodušší a nejpřirozenější pohyb, díky kterému snadno setřesete nějaké to kilčo navíc. Chodit můžete naprosto kdykoliv a kdekoliv, bez poplatků a neriskujete nějaké závažné zranění nebo nadměrnou zátěž kloubů a páteře.

Dokonale si vytvarujte problémové partie a díky každodenní alespoň hodinové rychlé chůzi zapomenete na stresující záležitosti. Odpočine si i vaše mysl. Ke zdraví a štíhlé linii pomáhá už 6000 kroků denně, jen opravdu ve svižném tempu, na to nikdy nezapomeňte. Jinak vysněné váhy jen tak nedosáhnete.

Chůze zrychlí váš metabolismus

Myslete na podstatnou záležitost, že výdej energie by měl být stejný nebo v lepším případě větší než celkový kalorický příjem. Nemusíte se hned zbláznit a se sportem to přehánět. Ale každý aktivní pohyb se cení. Lidský organismus se prohřeje a následně se potí, což je zdravé. Posiluje se tím činnost a zdraví srdce a můžete si parádně zvýšit kapacitu plic. Tělo touto cestou nejvíce využívá hlavně cukry.

Těšte se na nádherná stehna a krásně pevný zadeček. Zdroj: shutterstock.com

Naopak tukové zásoby se spalují během pomalejší, ale časově delší pohybové aktivity. A výborná je právě rychlá chůze nebo pomalý běh. Hlavní je chodit pravidelně. Jestli se vám to podaří hned po ránu, uvidíte, jak vás to nastartuje na celý den. A nadbytečným tukům budete moci říct: „Adieu“.

Dejte si i rychlé schody

Chůze po schodech vám bude tvarovat problematické partie. Těšte se na nádherná stehna a krásně pevný zadeček. A jestli na to máte, berte je po dvou, protože jednotlivé svaly tak mnohem víc zatížíte. Chůze do schodů se považuje za intenzivní fyzickou aktivitu, při které můžete spálit více kalorií za minutu než při běhání. Navíc si zlepšíte kondici kardiovaskulárního systému.

Nikdy nepodceňujte pitný režim

Pijte především čistou vodu, nejlépe bez bublin, a také bylinkové čaje. Bubliny vytvářejí v těle kyselejší prostředí, což přispívá špatnému trávení a kazivosti zubů. Naprosto se vyhněte sladkým limonádám a přemíře alkoholu.

Jezte kvalitně a pravidelně

Počítejte s tím, že byste měly mít pravidelnou snídani, oběd i večeři. Lehké svačinky také nejsou od věci. Pravidelný příjem potravy totiž udržuje váš metabolismus v chodu a bezvadně tak prospívá ke spalování tuků. Pozor si dejte na zbytečně velké porce, spíš se naučte si je zmenšovat. Někdy si dovolte i nějakou tu špatnost, když je to jednou za čas, svět se nezboří. Ale nezvykejte si na ní. Ponechte si ji jen jako takovou občasnou výjimku.

Kofeinovou kávu si odpírat nemusíte

O přínosech kávy se toho ví už hodně a jsou i vědecky potvrzeny. Přesto platí pořekadlo, že nic se nemá přehánět. Pokud však nepijete kávu na hektolitry a na lačný žaludek, je to v pohodě. Můžete totiž skvěle využít potenciál kofeinu tak, aby vám pomohl při odbourávání tuku.

Pořádná káva ve vás vyvolá i jistý stimulační účinek, který můžete využít právě k pohybu. Zdroj: shutterstock.com

Jak to funguje

V případě, že si chcete dát opravdu pořádný kofeinový „nakopávák", zvolte místo malého espressa kávu, která se déle filtrovala, například lungo nebo za studena filtrovanou káva. A to z důvodu, že se kofein do kávy uvolňuje jako jedna z posledních látek. Protože kofein pomáhá udržovat metabolismus v chodu, neukládají se do těla lipidy, ale jsou odbourávány. Pořádná káva ve vás vyvolá i jistý stimulační účinek, který můžete využít právě k pohybu.

