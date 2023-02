Proč po 50 nehubneme, i když poctivě počítáme kalorie? Chyba je úplně jinde

Pokud chcete mít do plavek pevnou a záviděníhodnou figuru, dbejte o sebe. K hubnutí vám pomůže správná životospráva s dostatečnou dávkou pohybu a dobrou náladou. V případě, že si u toho budete počítat kalorie, vyhněte se zbytečným chybám, které by mohly celý proces značně zpomalit.

V případě, že patříte mezi jedince, kteří si chtějí vylepšit postavu, je nutné mít pod dohledem svůj energetický příjem a výdej. A to se týká i počítání kalorií. Jinak se kýženého výsledku jen tak nedočkáte. Jedině tak se bude nadbytečný tuk spalovat. Kterých přešlapů byste se tedy měli vyvarovat?

Proč nehubnete, přestože počítáte kalorie? To se dozvíte ve videu:

Zapisujete vše a pravidelně?

Nejprve si nastavte svůj kalorický deficit, při kterém byste dle svých možností měli postupně hubnout. Ve chvíli, kdy kila nejdou dolů, zpozorněte a hledejte příčinu. Pište si pokaždé vše, co sníte, abyste měli později dokonalý přehled. Velice snadno člověk ztratí přehled o tom, co během dne zkonzumoval, proto si zápisky dělejte opravdu poctivě.

Nastavte si svůj kalorický deficit, při kterém byste dle svých možností měli postupně hubnout. Zdroj: Shutterstock

U každého jídla by měla být samozřejmě uvedena kalorická hodnota, abyste získali celodenní příjem. Pokud si snědené jídlo zapíšete až večer, můžete zjistit, že jste denní limit pěkně přepískli. Nejlepší je připravovat si dopředu jídelníček dle kalorií a jídlo si plánovat.

Nezapomínejte ani na nápoje!

Do svých zápisků samozřejmě patří i poznámky o všem, co vypijete a v jakém množství, s náležitým údajem o kaloriích. Takže se v každém ohledu vyhněte sladkým nápojům, které by vás zbytečně připravily o notnou dávku zdravých potravin. Stejně tak se vyhněte raději alkoholu, který obsahuje poměrně vysoké kalorické hodnoty. Dopřejte si v dostatečných dávkách čistou vodu a neslazené čaje.

Nepřesné dávky jídla

Pokud chcete opravdu dodržet kalorické hodnoty, je potřeba myslet i na velikost porce, kterou si chcete dopřát. Velkým pomocníkem vám v tomto případě bude kuchyňská váha. A to alespoň v začátcích.

Každý plátek či velikost jídla má jinou gramáž, než s jakou je v denním plánu stravy počítáno. Často se pak stává, že velice snadno správnou dávku kalorií nadhodnotíte, ale podhodnotíte. Važte si v začátcích raději každou použitou ingredienci, časem je budete velice snadno odhadovat už od oka.

Naprosto vyřaďte ze svých stravovacích návyků všechny pochutiny, které by vás lákaly k ochutnávání. Zdroj: shutterstock.com

Zapomeňte na uzobávání

Naprosto vyřaďte ze svých stravovacích návyků všechny pochutiny, které by vás lákaly k ochutnávání. Možná by se vám mohlo zdát, že o nic nejde, ale s hodnotami v předepsaných kaloriích by to mohlo pěkně zamíchat. A utrpěla by především vaše figura.

Zdroje: www.nutrim.cz, www.prozeny.cz, www.gymbeam.cz