Křenová dieta: Skvělá obzvláště pro starší lidi, zlepší funkci mozku

Vyrobte si zázrak na hubnutí a zbavte se přebytečných kil. Místo počítání kalorií a drastických diet zařaďte do svého jídelníčku křen. Nejenže budete o pár kil lehčí, ale posílíte navíc imunitu svého těla a bude vám to i rychleji „pálit“.

Už jste vyzkoušeli všechny možné „zázračné“ diety, které jsou častokrát předražené a neefektivní? Vsaďte na jednoduchost a vyzkoušejte zaručenou a ověřenou metodu. Jedním z přírodních prostředků, které vám pomohou účinně zhubnout, je obyčejný, avšak velmi zdravý křen. Jestliže chcete pomocí křenu opravdu snížit hmotnost, měli byste vědět, jak ho správně použít. Pak už stačí jen jeho pravidelná konzumace, zdravý pohyb a vyvážená strava.

Původ rostliny

Křen je nenáročná zelenina, která pochází původem ze západní Asie a jihovýchodní Evropy. Byl a je pěstován jako pochutina a rozšířil se i do dalších netropických oblastí Eurasie, severní Afriky, Severní Ameriky i na vzdálený Nový Zéland. Do střední Evropy se dostal zásluhou Slovanů a dosud je hojně využíván mnoha způsoby. Velmi často roste planě i ve volné přírodě, a to převážně podél řek a potoků.

Křen se množí samovolně

Křen je vytrvalá rostlina z čeledi brukvovitých s mohutným dužnatým kořenem válcovitého tvaru, z jehož hlavy vyrůstá více lysých lodyh, které mnohdy dosahují až do výše 50 až 120 cm. Jsou přímé, na průřezu oblé, uvnitř duté a podélně rýhované. Rostlina má dlouhé řapíkaté listy, které dorůstají obvykle do délky 20 až 50 cm a do šířky 7 až 20 cm. Ve vyšších částech lodyh vyrůstají na tenkých stopkách drobné bílé květy, které vytvářejí bohatá hroznovitá květenství. Rostliny se množí samovolně semeny a rozrůstáním kořenových výběžků.

Křen neboli český ženšen

Už naši předci považovali kořen této rostliny nejen za skvělý doplněk některých pokrmů, ale zároveň i za léčebný zázrak plný vitaminů. Nejvíce je v křenu zastoupen vitamín C a ve 100 g čerstvě nastrouhaného kořene se ho nachází celých 100 mg! Kromě toho je v křenu také velké množství draslíku, vápníku, železa i hořčíku. Obsahuje i hořčičné silice a fytincidy, které v lidském těle omezují množení nežádoucích bakterií. Pokud to s jeho konzumací nepřeženete, je velice prospěšný pro správné trávení. Proto se bezvadně hodí i k hubnutí. Trpíte na otoky různého původu? Sáhněte po křenovém obkladu, uleví se vám. Pomůže i během chřipky a nachlazení. Když ho budete v malých dávkách čichat, podpoří to vaše lepší dýchání. Ve směsi s medem je doporučován také proti zákeřné dně a revmatismu.

Křen na hubnutí

Křen velice dobře pomáhá trávit těžká a tučná jídla a celkově urychluje metabolismus lidského těla, čímž dochází k rychlejšímu spalování tuků. Právě proto budete ztrácet nadbytečná kila mnohem snáze. Výsledky uvidíte především v partiích břicha, protože směs z křenu umí dokonale odstraňovat přebytečný tuk a vodu. A bonus navíc? Nápoj nakopne vaši mozkovou kůru a vylepší vám paměť, sluch a vidění.

Elixír pro krásné tělo a veselou mysl

Příprava křenového nápoje je absolutně nenáročná a skládá se z další zdraví prospěšných ingrediencí. Hlavními složkami v tomto receptu je čerstvý křen a zázvor, med, citrón a skořice. Obsažený vitamín C je velmi důležitou složkou během spalování tuků, protože podporuje tvorbu kolagenu a zlepšuje imunitu. Skořice dokáže odbourávat břišní tukové buňky, zvyšuje pocit sytosti a reguluje hladinu inzulínu v těle. Křen zlepšuje trávení a je plný vitamínů C a B. A zázvor? Kromě pomoci v odbourávání tuku na problémových partiích, vám posílí celkové zdraví a nebude vám hrozit zbytečné nepříjemné nachlazení.

Příprava nápoje je „jedna dvě“

Co budete potřebovat:

130 g čerstvého kořene křenu

4 lžičky medu

3 citrony

2 lžičky skořice

2 cm čerstvého zázvoru

Oloupejte kořen zázvoru i křenu a vymačkejte si šťávu ze všech citronů do připravené nádoby. Křen i zázvor nakrájejte na malé kousky a všechny ingredience společně umixujte. Vzniklý hubnoucí koktejl nalijte do skleněné nádoby s víčkem a uložte do lednice.

Užívejte pravidelně

Jediné, co je třeba dodržet, je pití nápoje každý den. Každé ráno snězte na lačný žaludek 1 čajovou lžičku této směsi. Druhou lžičku si dejte před spaním. Směs si můžete namíchat i jako drink a stačí ji rozpustit ve sklenici plné vody. Poděkuje vám nejen vaše štíhlejší tělo, ale i imunita a mozek.

