Vyrobte si zázrak na hubnutí z křenu a medu. Lžíce po ránu rozproudí vše v těle

Získat a udržet si vysněnou postavu někdy není snadné. Bez vyvážené stravy a fyzické aktivity se většinou neobejdeme, navíc je možné naši snahu podpořit různými doplňky stravy, které nám pomohou spálit tuk. Ale takový veskrze zdravý sirup urychlující látkovou výměnu si můžete vyrobit i doma. Je snadný na výrobu a silný svým účinkem.

Kdo by nechtěl mít na léto dokonalou postavu. Jen málokomu je ale dáno od přírody, a jak postupuje náš věk, tím větší nasazení si touha po štíhlé postavě žádá. Zabojovat je často nutné hned na několika frontách, a to minimálně zdravou stravou a cvičením zaměřeným na problémové partie. Pomoct nám mohou i různé doplňky stravy, jako odvodňovací a detoxikační čaje či bylinné kapsle. Ale sirup, který povzbudí naše tělo a pomůže nám spálit nežádoucí tuk, si můžete vyrobit i sami.

Křen působí na naše tělo povzbudivě Zdroj: PIXbank CZ / Shutterstock.com

Sirup složený z těch nejosvědčenějších surovin

Jeho složkami jsou křen, med, zázvor, citrony a skořice, tedy suroviny samy o sobě nabité cennými a zdraví prospěšnými látkami. „Křen obsahuje mnoho minerálů, enzymů a velké množství vitaminu C, vlastně větší, než obsahují citrony,“ nedá na kořen křenu selského dopustit bylinkářka Simona Tancerová-Berková. „Působí na naše tělo povzbudivě, dá se říct až rekonvalescenčně, jeho dalším důležitým účinkem je, že je antibakteriální, je to vlastně takové přírodní antibiotikum,“ pochvaluje si účinky křene bylinářka Simona, známá i ze seriálu České televize Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli. Kromě těchto vlastností křen také příznivě ovlivňuje zažívání a podporuje látkovou výměnu neboli metabolismus, upravuje střevní mikroflóru a má močopudný účinek. A to se právě může při hubnutí hodit.

Med obsahuje velké množství antioxidantů a působí antibakteriálně Zdroj: Shutterstock.com

Další složky za křenem nikterak nezaostávají. Med obsahuje velké množství antioxidantů a působí antibakteriálně, tradičně ho používáme na bolesti v krku a při nachlazeních, a to často právě v kombinaci s křenem. Skořice je doslova zásobárnou užitečných látek – obsahuje zdraví prospěšné silice, bílkoviny, vlákninu, minerály včetně hořčíku, draslíku, selenu, ale i vitaminy C, E, K, kyselinu listovou či pantotenovou. Její složení působí blahodárně na zažívání, má antibakteriální a protiplísňové účinky, vhodná je v kombinaci s medem. A co je v tomto případě zvlášť důležité, zrychluje metabolismus, má zahřívací účinek, navíc snižuje chuť na sladké. Její detoxikační schopnosti se využívají i v kosmetice, například v krémech a zábalech proti nenáviděné celulitidě.

Zázvor je také osvědčeným prostředkem tradiční medicíny Zdroj: asharkyu / Shutterstock.com

Zázvor je také osvědčeným prostředkem tradiční medicíny. Jeho oddenky mají silné antioxidační účinky, působí protizánětlivě a posilují imunitu. Zázvor reguluje hladiny krevního cukru a tím snižuje chuť k jídlu, ale zároveň působí příznivě na trávicí systém a má detoxikační účinky. Citrony jsou prakticky synonymem pro vitamin C, ale obsahují i prospěšné flavonoidy a minerály. Díky svému složení působí antisepticky a detoxikačně, ale také zvyšují pružnost cév a podporují metabolismus.

Silný svými účinky, snadný na přípravu

Z těchto ingrediencí, z nichž každá je zdravá sama o sobě, nemůžete získat nic jiného než produkt s vynikajícími účinky. Ostatně, přesvědčte se sami.

Na výrobu sirupu budete potřebovat:

125 g čerstvého křenu, 4 citrony, 3 lžíce medu, 2 lžičky skořice, kousek zázvoru o délce zhruba 2 cm

Křen a zázvor oloupejte a pro usnadnění mixování je nakrájejte na drobnější kousky. Ty vložte do mixéru, přidejte šťávu z citronů a umixujte do hladké konzistence. Poté přidejte skořici a med. Vznikne hustší sirup, který můžete uchovávat v lednici. Nejvhodnější dávkování je dvě polévkové lžíce denně, nejlépe před jídlem nebo fyzickou aktivitou, například cvičením. Sirup berte tři týdny, pak je potřeba udělat týden pauzu.

Sirup podpoří váš metabolismus a hubnutí půjde snadněji a rychleji. Navíc do těla vpravíte spoustu cenných látek, které posílí vaše zdraví celkově. Vzhledem k tomu, že příprava sirupu je snadná, ingredience dostupné a finančně nenáročné, nestojí jeho vyzkoušení nic v cestě. A výsledek vás jistě mile překvapí.