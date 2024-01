Nemůžete po svátcích dopnout kalhoty a je vám protivné těsné oblečení? Pusťte se do hubnutí, které je nejen příjemné, ale i zdravé. Metoda 80/20 vám jistě umožní změnit celkový životní styl.

Rozhodli jste se zkultivovat svou postavu a shodit nadbytečně přibraná kila? Pokud nepatříte mezi příznivce krátkodobých a nesmyslných diet, zkuste metodu 80/20. Dosáhnete nejen úbytku na váze bez nezdravého hladovění, ale díky řízenému stravování si i nízkou váhu jistě udržíte. A navíc se nemusíte navždy zříct občasných prohřešků.

Co jíst při hubnutí? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanále Jaroslav Pecka:

Zdroj: Youtube

Proč nefungují „přísné“ diety

Mnoho lidí se domnívá, že když si na nějaký čas odepře jídlo, tak zhubne. Udržitelný úbytek na váze je však úplná změna životního stylu, nikoliv jen několikatýdenní plán mnohdy nesmyslného stravování. Takové diety vedou zpravidla k selhání, poškození organismu a jojo efektu.

close info Profimedia zoom_in U metody 80/20 si můžete občas zahřešit.

Metoda 80/20

Raději se zkuste držet osvědčeného pravidla metody 80/20. A co to ve skutečnosti znamená? Zhruba 80 % vašeho energetického příjmu by se mělo skládat z nutričně bohatých potravin, díky kterým doplníte do těla většinu živin pro zdravý život. Zbylých 20 % energetického příjmu můžete občas využít na „hříšné“ potraviny a dopřát si například zmrzlinu, brambůrky, popcorn či příležitostně sklenku vína nebo piva. Jídlo by mělo být vždy čerstvé, co nejméně průmyslově zpracované a v pestrých kombinacích.

Důležitý je kalorický deficit

Pokud však chcete úspěšně snižovat svou váhu, měli byste vždy být v kalorickém deficitu. To znamená, že byste měli vydávat více energie, než přijmete. Proto myslete i na pravidelnou dávku aktivního pohybu a množství zkonzumovaných potravin. Pro úspěšné hubnutí a vysněnou figuru jsou v jídelníčku důležité obsažené živiny a měl by být bohatý na bílkoviny s vyváženým poměrem sacharidů a zdravých tuků. Díky tomu časem minimalizujete i chutě na sladké.

Jídelníček šitý na míru

close info Profimedia zoom_in Pokud však chcete úspěšně snižovat svou váhu, měli byste vždy být v kalorickém deficitu.

Výhodou této stravovací metody je jistý druh svobody, kdy si občas můžete dát jídlo, které je „nezdravé“, ale budete pak pokračovat ve zdravých stravovacích návycích. Navíc pravidlo 80/20 není nijak drastické a stále můžete jídelníček obměňovat. Je tudíž vysoká šance, že u něj vydržíte dlouhodobě, anebo dokonce napořád. Tento druh diety tedy nijak stresující a nezatěžuje psychiku. Nemusíte jíst ani nic, co nemáte v oblibě. Snažte se připravovat si jídlo ze sezónní zeleniny a ovoce, jezte jen kvalitní maso a zařaďte do jídelníčku pravidelně i semínka a ořechy.

Zdroje: www.bestlifeonline.com, wwwmujjogurt.cz,www.ladylab.cz