Rada, jak zhubnout 10 kilo, nemá nic společného s dietou nebo cvičením, ale stojí za to

close info Franz26 / Pixabay

Kateřina Jelínková 5. 10. 2024 clock 4 minuty video

Potřebuji zhubnout, řeknete si a už vidíte dny a týdny hladovění, cvičení a odříkání. Ale co když nic z toho nebude potřeba a stejně to půjde, jako když másla ukrajuje? Zkuste se na chvíli zastavit a ponořit se do vlastní mysli.

Ať už v životě děláme cokoliv, je třeba, abychom tomu věřili. V tu chvíli půjde všechno rázem o něco lépe. Stejné je to i s hubnutím, ačkoliv si to možná umíme jen těžko představit. Věřte ale, že je to tak, jakmile nastavíte svoji mysl k úspěchu, kterým je pár kilo dole, budete mít hned mnohem jednodušší startovní pozici. Vždyť psychika hraje zásadní roli ve všech oblastech našeho života. Zkuste začít hubnout v hlavě podle videa na youtube v kanálu Mgr. Zuzana Douchová - Zdravě žít, jíst, milovat: Zdroj: Youtube Nepodléhejte odporu Budeme-li k hubnutí přistupovat již od počátku s jistým odporem jako k něčemu, co nás má jen omezovat, brát nám naše radosti a naopak obtěžovat pohybem, který bychom raději vynechali, je jakákoliv snaha od prvního dne odsouzena k nezdaru. Optimismus je dobrá cesta Naopak přesvědčení, že po překonání všech problémů, které nás na cestě za vytouženým tělem čekají, uvidíme v zrcadle přesně to, co bychom chtěli, přináší vůli, která se brzy změní v radost z prvních postupných viditelných úspěchů. A radost přinese další odhodlání. Po malých krůčcích Dalším malým pomocníkem na cestě k hubnutí doslova “silou vůle” jsou malé postupné cíle, za jejichž dosažení se budete odměňovat. Ne dortíky, ale třeba novým kusem oblečení, do kterého byste se ještě před měsícem těžko nasoukali nebo drobnou dekorací do bytu. Takový dárek posílí vaše další odhodlání pokročit o kus dál. Nedávejte si velké cíle, jeden nebo dva kilogramy pro začátek budou stačit, po jejich shození přijdou na řadu další - a další úspěch. close info PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock zoom_in Hubněte s radostí a hned to půjde rychleji Síla pozitivní myšlenky Mnozí tomu nevěří, ale pozitivní myšlenky mají mnohem větší účinek, než bychom se mohli domnívat. Budeme-li si donekonečna opakovat, že to stejně nezvládneme, pak se naše obavy stanou skutečností. Při prvním malém škobrtnutí o kalorickou bombu se jen ujistíme, že jsme to vlastně dopředu věděli, a bude po odhodlání. Naopak pevná víra, že se vám podaří tělo vytvarovat i tehdy, když si občas dopřejete něco “mimo dietní režim”, odhodlání vytrvat a jasná vize, co všechno se změní, jakmile se změníte vy sami, vás s velkou pravděpodobností dovede až do cíle. Sledujte pokroky Chcete-li vytrvat v hubnutí, sledujte také svoje každodenní maličké pokroky. Možná vás jednoho dne překvapí, že jste vyšli do schodů bez zadýchání. Uvědomujte si takové drobnosti a zapamatujte si je. Jindy se ohnete pro tužku, která upadla na zem a záda budou bolet o něco méně než před měsícem. Doběhnete autobus, se psem vyrazíte na mnohem delší procházku a vrátíte se odpočinutí a plní energie. I to je součást změny, kterou přináší velká změna životního stylu a snižování hmotnosti. Víte, co chcete Přes veškeré pozitivní myšlenky se ale ve vašem okolí mohou vyskytovat sabotéři, kteří vám příliš nepomohou. Ty se musíte naučit odmítat. Ne, opravdu nechcete dortík, i když ho upekla tchýně a určitě je výborný. Opravdu nechcete zbytečně tučné vepřové, i když jste ho vždycky jedli a nyní budete muset odpovídat na otázky, co se s vámi děje. A pokud to jen trochu půjde, bude dobré říct ne na dotaz, jestli si dáte skleničku. Každá zbytečná kalorie je zkrátka zbytečná a vaše mysl to dobře ví. Související články close Zdraví Hubněte jako to dělají vojáci: Skvělý způsob, jak shodit několik kilogramů během několika dní video close Zahrada Tajná zbraň na spalování tuků roste na podzim na vaší zahrádce video Chybovat je lidské A pak je tady ještě jedna rada odborníků: Nebuďte na sebe příliš přísní, snažte se k sobě přistupovat jako k prvňáčkovi, který se teprve vžívá do velké životní změny. Když někdy “zapomenete úkol”, tedy vezmete si něco, co jste neměli, když si jindy “spletete písmenka” (koupíte něco kaloričtějšího), pamatujte si, že jste na začátku dlouhé cesty a každý měsíc budete ve svém snažení dokonalejší a také štíhlejší. Síla myšlenky Je tedy jasné, že mysl, která je schopná vnímat postupné malé úspěchy a je stoprocentně odhodlaná uspět, pomůže vašemu tělu s hubnutím mnohem lépe, než drahé pilulky z lékárny a všelijaké podpůrné prostředky, které draze seženete na internetu. Navíc je tato metoda zcela zadarmo. Zdroje: www.gbnews.com, www.medicalnewstoday.com, eocinstitute.org

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články