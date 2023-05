Nemůžete zhubnout, i když se strašně snažíte? Možná právě v tom je ten problém!

Víte, že hubnutí není nic snadného, a už dopředu se obáváte toho, že to nezvládnete? Nebo se ne a ne dostat na ta správná čísla na váze, přestože se snažíte správně jíst i hýbat. Hubnutí spočívá nejen v pochopení toho, jak docílit energetického deficitu, ale také v duševním rozpoložení. K hubnutí musíte přemluvit hlavně hlavu! Jak na to?

Zdroje: mineralfit.cz, www.developgoodhabits.com

Nehubnete, i když se snažíte?

Informací o hubnutí máme mnoho. Podstatné je však vždy dosáhnout energetického deficitu. Jak jej ale dosáhnout, to není všem úplně jasné.

Fitness kouč Jaroslav Pecka se zabývá tím, co a jak jíst, jak a kolikrát cvičit, ale také pojmenováním nejčastějších chyb, kterých se při dietě dopouštíme. Jaroslav pro vás připravil následující video, ale také mnohá další, která vás mohou nasměrovat, kudy se vydat k vytoužené postavě. Nicméně bez píle a správného jídelníčku to nepůjde. Podívejte se ve videu:

Jaroslav sice říká, že hubnutí je možné i bez úpěnlivého sledování energetického příjmu, ale poznání skutečného stavu vašich energetických příjmů i výdejů je určitě dobrým startem. Abychom však hubli a byli schopni dodržovat zásady nového režimu, který jsme si nastavili a rozhodli se pro něj, musíme být o hubnutí také vnitřně přesvědčeni. Aneb - hubnutí je také v hlavě.

Připravte i hlavu na hubnutí

Budete-li cvičit, může vás to bolet. Netrénované svalstvo se ozve, což není problém. Berte to jako další motivaci. Bolí vás nohy, ruce či mezižeberní svalstvo, o kterém jste nikdy nevěděli? Pak jste skutečně protrénovali ta místa, která to potřebují.

Nenechejte se pobolíváním odradit a hned druhý den toto svalstvo opět pořádně protáhněte, anebo alespoň trochu procvičte, okamžitě se vám uleví. Na druhou stranu i trénink musí být přiměřený a cílem rozhodně není vyčerpat se natolik, že se stěží následujícího dne vůbec pohnete. Všeho s mírou, ale nebojte se pokaždé o něco víc přitlačit na fyzičku.

Zdravé a udržitelné hubnutí je pozvolné a vyžaduje nejen pohyb, ale také úpravu jídelníčku, kvalitní odpočinek i minimum stresu. Zdroj: profimedia.cz

Nestanovujte si cíle příliš vysoké - dramatické snížení kalorického příjmu či extrémně náročný trénink. Cílem je udržitelnost. Nesázejte na krátké radikální diety, ale postupnou změnu životního stylu. Nestresujte se zbytečně, dejte věcem volný průchod.

Poslechněte si, co říká o hubnutí a mentálním nastavení Mgr. Zuzana Douchová, která se věnuje zdravému životnímu stylu a výživě. Vysvětluje, že duševní rozpoložení každého z nás hraje důležitou roli a musíme se naučit pracovat i s hlavou:

Hubnutí je běh na dlouhou trať

Říká se, že všechno nové, co děláte a chcete udržet, musíte k vybudování zvyku dodržovat alespoň tři týdny. Studie z roku 2009 vedená Phillippou Lallyovou z londýnské univerzity UCL sice tuto starou „pravdu“ vyvrací, ale závěrem je, že novým zvykům přivykneme někdy během 18 až 254 dnů, tedy průměrně po 66 dnech. Co to znamená?

Nečekejte, že si vaše tělo a hlava zvyknou na nový režim a radostně se zapojí do hubnutí po prvních pár dnech či týdnech. Dříve nebo později se ale do rytmu dostanete a už vám nebude dělat velké obtíže nový životní styl dodržovat. Naopak vám bude pohyb chybět a na jídelníček si zvyknete.

Výsledek studie by vás neměl odradit. Naopak! Říká, že všechno potřebuje čas, i pozitivním změnám musíme přivyknout a myslet v horizontu týdnů a měsíců, nevzdávat se po pár dnech. Nenechejte se odradit pauzami v dodržování jídelníčku i cvičení. S nesnázemi nejen při hubnutí se musí poprat každý. Nejste v tom sami!