12 triků jak snadno zhubnout po 50: Jídelníček pro stoprocentně zdravý den

Chcete zhubnout, zkoušíte různé diety, ale nic nepomáhá? Nebo máte problém dietu dotáhnout až do konce? Přinášíme vám pár triků a rad, které vám pomůžou vydržet, shodit pár kilo a docílit tak větší spokojenosti při pohledu do zrcadla. Na co si dát pozor, čeho se vyvarovat? Pár jednoduchých tipů napoví, jak to půjde snadno i po padesátce.



Držet hladovku, nejíst žádné tuky ani sacharidy a mnoho podobných rad pro docílení vysněné postavy jsou už dávno vyvrácenými mýty. Co tedy skutečně pomáhá? Dýchání do břicha a dostatek vlákniny Jestli chcete zmírnit chuť k jídlu, zkuste pět minut dýchat tak zvaně do břicha. To spočívá především ve stlačování bránice a nádechem nejen do hrudi, ale zapojením i břišních svalů. Známé heslo tvrdí, že nejlepší je vždy prevence, proto se snažme hladu předejít. Jak? Třeba ovocem a zeleninou, které, kromě toho, že jsou potravinami bohatými na vitamíny a minerály, obsahují i spoustu vlákniny. Ta se v těle rozkládá pomaleji a dokonce nabobtná! To znamená jediné: dává vám pocit plného žaludku. Stop alkoholu a přemýšlet! Mnozí z nás si v létě určitě rádi dají míchané drinky. Tak tady pozor! Alkohol je sám o sobě plný „prázdných kalorií“ a jeho negativní vliv na trávení taky není nic, co byste potřebovali. Míchané drinky navíc obsahují velké množství tuků i cukrů.

K dobrému pití si dáme také něco malého na zakousnutí. Uvědomujme si ovšem, kolik toho sníme. Ve společnosti se najednou zdají porce menší, což platí i u televize, kde se váš mozek plně soustředí na obrazovku a už méně na to, kolik jídla jste snědli. Zkuste si tedy ke sledování televize připravit ovocný salát nebo nějakou podobnou zdravější svačinku, ať nemusíte mít výčitky svědomí. Tipy, jak vytrvat Všechny rady jsou dobré, většinou je znáte a připadají vám logické. Jenomže vytrvat, nevzdat to při prvním nepříjemném pocitu – to je často nad vaše síly, a tak stále setrváváte (řečeno terminologií studenta cizích jazyků) v kategorii "věčný začátečník"? V takovém případě bude dobré zopakovat si i pár pravidel, která pomohou našemu tělu zvyknout si bez větších problémů na nový režim. Opravdu pomáhají... Předsavte si každých 5 gramů cukru v jídle jako jednu kostku... Zdroj: Pixabay Jak na cukr? Vsaďte spíše na potraviny s nízkým glykemickým indexem, mezi něž patří třeba luštěniny, těstoviny nebo některé druhy zeleniny a ovoce. Tyto potraviny totiž nezpůsobí rychlé změny hladiny cukru v krvi, které poté vedou k větším chutím na sladké. Když už jsme u cukru, zkuste si jeho množství místo na gramy, jak je uvedeno na obalu potravin, představit v množství kostek (jedna běžná kostka cukru má obvykle 5 gramů). Řekne vám to mnohem víc. S dietami to ale nepřehánějte. Čím více omezení bude vaše dieta obsahovat, tím víc se vystavujete riziku anorexie, bulimie nebo jiných poruch příjmu potravy. Pravidelnost a dost času Dodržujte pevně stanovené časy jednotlivých jídel. Tím zamezíte nejen chutím na nějakou tu půlnoční svačinku, ale tělo navíc pak nemá potřebu ukládat větší množství tuku. Neméně důležitou radou je jídlo nevynechávat. I když můžete mít pocit, že vynecháním jídla pomůžete hubnutí, není to pravda. A hlavně: nezapomínejte si vyhradit na jídlo dostatek času a klidu a zkuste přitom eliminovat rušivé elementy, jako jsou třeba mobil nebo počítač. Zhubnout po 50 není problém, když víte, jak na to. Zdroj: Profimedia Přísnost ano, ale s mírou Najedli jste se málo při snídani a kručí vám v žaludku už hodinu před obědem? Netrapte se hladem, drobná a zdravá svačina rozhodně neuškodí. Celkově na sebe nebuďte až příliš přísní. Občas je těžké odolat kousku dortu nebo fastfoodu, ale když si je budete dopřávat jen příležitostně, nic se neděje. Řiďte se pravidlem, že 90 % jídla v týdnu bude tvořit zdravá strava a těch 10 % je prostor pro vaše odchylky od vyvážené stravy, kdy si můžete dopřát to, na co skutečně máte chuť. Hýbejte se tak, aby vám to vyhovovalo Nezapomínejte na fyzickou aktivitu. Jestliže nechcete přímo cvičit, zkuste třeba alespoň vyrazit na nákup pěšky místo autem. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, na hubnutí má vliv dokonce i dostatek spánku. Máme-li spánkový deficit, vyplavuje se více hormonu, který je zodpovědný za pocit hladu. Především se ale zajímejte sami o sebe a příčiny náhlých změn (jako například přibrání na váze) hledejte ve svém každodenním životě. Čtěte také: Paleo dieta: Proč je dobré stravovat se jako neandrtálec? Důvody vás překvapí Jídelníček pro stoprocentně zdravý den K snídani, s doporučeným časem konzumace mezi 7:00-8:00, si můžete dát kávu nebo čaj bez cukru. Nic nezkazíte jedním bílým jogurtem nebo miskou tvarohu, kouskem ovoce nebo 40 g cereálií bez cukru. Jestliže oceníte spíše slanou snídani, doporučuje se 70 g chleba s trochou másla. Mezi 12:00 a 13:00 je ideální čas na oběd. Ten by měl obsahovat maso nebo ryby a ve stejných dílech čerstvou zeleninu a brambory či jiné potraviny s vysokým podílem škrobu. Dopřát si můžete i kus ovoce, porci sýra nebo jiných mléčných výrobků. Večeře by měla být podávána nejpozději 3-4 hodiny před tím, než jdete spát. Jíst v pozdějších hodinách není pro vaši dietu nic dobrého, protože vaše tělo se připravuje na spánek, v důsledku čehož se snižuje i rychlost zpracování zkonzumovaného jídla. K večeři se opět doporučuje maso nebo ryby (případně i vejce), které jsou doplněny zeleninou a potravinami s vysokým podílem škrobu. Vhodný je také kus ovoce a nějaký mléčný výrobek, pokud jste si ho ovšem nedali už k obědu. Důležité je během celého dne dbát na pitný režim a pít především čistou vodu. Zkuste vypít sklenici vody i před každým jídlem. Docílíte tak pocitu plnějšího žaludku, proto toho sníte méně. Věděli jste všechno nebo vás něco přece jen překvapilo? I v případě, že se jedná o rady, které vám přijdou samozřejmé, je vždy dobré si je znovu připomenout a zopakovat. A hlavně: začít se jimi konečně opravdu řídit. Uvidíte, že brzy budete mít při pohledu na váhu zase dobrý pocit – a je přitom úplně jedno, jestli jste už oslavili padesátku, nebo třeba i víc. Čtěte také: Jak funguje Atkinsonova dieta: 4 snadné kroky a kila půjdou rychle dolů? Zdroje: itsmylife, prevention, topsante