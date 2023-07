Abyste po 50 zhubli, nemusíte držet žádné diety. Stačí jíst vědomě, je to snadné

Nevíte, jak správně na hubnutí po 50? Máme pro vás osvědčený tip! Jídlo a stravování by pro vás mělo být vědomé. Jak na to?

Každý věk má to své a přináší s sebou i tělesné změny. Vzhledem k tomu, že po padesátce dochází ke zpomalení metabolismu, mnozí jedinci mohou zaznamenat nepříjemné přibývání na váze. Proto nikdy nezanedbávejte nejen zdravý pohyb, ale také to, co jíte, a především jak. Pokud do sebe totiž jídlo jen tak nevědomky „hážete“, můžete přibrat víc, než když jíte v klidu a vnímáte každé sousto.

Více o stravování a pohybu jedinců 50+ se dozvíte z následujícího videa:

Udělejte si na jídlo čas a klid

Pokud je pro vás obvyklé, že si nad talířem s jídlem vyřizujete různé telefonáty, sledujete televizi, nebo si čtete, rychle se to odnaučte a přestaňte s tím. Jídlo si totiž zaslouží pozornost, stejně jako vy a vaše stravovací návyky a následné trávení.

Co to je mindful eating?

V českém překladu znamená tento odborný termín „všímavé nebo vědomé jedení“ a vychází z principu mindfulness. Pojem pochází z anglického mind = mysl a fullness = plnost, tedy plná, soustředěná mysl. V češtině by se daly použít termíny uvědomění, bdělost, všímavost, pozornost, soustředění se na přítomný okamžik nebo meditace všímavosti.

Autorem je Jon Kabat Zinn, který jej představil již v 70. letech minulého století a definoval ho jako "záměrné cílení pozornosti v přítomném okamžiku a bez posuzování.“ Metoda měla vést lidi k úspěšnému zvládání stresových situací.

Ve chvíli, kdy usednete k jídlu, zanechte veškerý spěch stranou a nesledujte stále ubíhající čas. Zdroj: Shutterstock

Během posledních let začíná být opět světovým trendem. Pokud tedy chcete začít jíst vědomě, snadněji hubnout a zbavit se emočního jedení, dodržujte následující pravidla. V žádném případě nejde o nic složitého. Naopak. Postupem času zjistíte, jak si jídlo konečně vychutnáváte, a ve výsledku ho dokonce zkonzumujete méně, což se odrazí i na vaší hmotnosti a vyhnete se nepříjemnému přibírání.

Jezte pomalu

Ve chvíli, kdy usednete k jídlu, zanechte veškerý spěch stranou a nesledujte stále ubíhající čas. Výsledkem toho je akorát neřízené hltání jídla a nikdy se nedostanete k tomu vnímat signály, které vám během stravování váš organismus dává. Kvůli tomu pak ani nestihnete reagovat například na pokyn, že už máte dost a jste sytí. Výsledkem bude to, že budete po jídle bez energie a neskutečně unavení.

Pokud se takto nacpete během nedělního oběda, odvalíte se k televizi na gauč, kde upadnete do několikahodinové dřímoty. Jestliže se to stane ve všední den, produktivita práce rapidně klesá. Všechna energie se totiž koncentruje do trávicího traktu a na hlavu a mozek se nějakou dobu nedostane.

Mnohem lepší je věnovat tuto energii sobě a svému pokrmu, jíst v klidu a vlastně jen o pár minut déle. Nebudete unavení a budete se i po jídle cítit dostatečně „fresh". Jídlo vložte do úst, dlouze kousejte, vychutnávejte a teprve poté spolkněte. Soustřeďte se na všechny chutě a vůně, které vám daný pokrm nabízí.

Jídlo by měl být zážitek

Připravené jídlo by mělo lahodit nejen vašim chutím, ale mělo by být i designově lákavé. Dejte si tudíž záležet na jeho servírování, které by mělo být vždy na čistém a uspořádaném stole. Pokud používáte krabičky, pořiďte si takové, kde je jídlo řádně roztříděné a přehledné.

Jezte v klidu a bez vyrušování

Vyhněte se během stravování všemu, co by vás od správného stolování a konzumace pokrmu vyrušovalo. Jednoduše usedněte ke stolu a jediné co byste měli dělat, je pomalu jíst, vychutnávat a vše důkladně vnímat.

Máte večer hlad? Dejte si jablko! Zdroj: Profimedia

Jezte, když máte hlad

Vyhněte se situacím, kdy máte jen tak na něco chuť, anebo zajídáte nepříjemné emoce. Mnozí totiž jedí jen tak z nudy, anebo ve stresu, když jim to našeptává mysl. V tu chvíli totiž volá náš mozek po zvýšení hladiny dopaminu, hormonu dobré nálady, a jídlo je jedním z prostředků, který ji zvýší. Raději se naučte vnímat signály svého těla a jezte jenom, když máte opravdu hlad.

Jezte zdravé potraviny

Začněte také více přemýšlet o jídle, které jíte, a využívejte plně sezónní zeleniny a ovoce. Naprosto vyřaďte ze svého jídelníčku veškeré polotovary a nezdravá smažená jídla. Konzumované čerstvé potraviny by vám měly samozřejmě vždy chutnat.

