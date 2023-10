Chcete zhubnout, ale nemáte čas, chuť nebo energii na návštěvy posilovny? Hubnout se dá i obyčejným chozením. Kolik kroků byste měli denně ujít? Jak tím svému tělu prospějete? A skutečně k hubnutí stačí jen pravidelně chodit?

Již od doby vašich prvních krůčků vás chůze provází celým životem. Je to základ pohybu vašeho těla. Samozřejmě ideální počet kroků není objektivní číslo, liší se podle vašeho věku, zaměstnání, jídelníčku, pohlaví a výšky.

Na výhody hubnutí pomocí chůze se můžete podívat v tomto Youtube videu od Ivana Chapman:

Zdroj: Youtube

Na shození váhy neslouží pouze posilovna, dá se zhubnout i jinak. Ale kolik kroků byste denně měli ujít, aby to mělo na váhu efekt? Odpovědi byly ze začátků různé, ale nakonec se vědci shodli, že ideální je ujít 10 000 kroků. Je to sice u každého individuální, ale zatím se budeme držet tohoto čísla.

Jak začít

Samozřejmě nemůžete hned začít tím, že budete chodit na dlouhé procházky se psem a po dovršení 10 000 kroků se unavení vrátíte domů. To by neprospělo ani vašemu tělu, ani vaší psychice, i když čtyřnohý miláček by asi měl radost.

Na začátek je dobré vědět, kolik kroků zhruba ujdete během vašeho dne. S tím vám mohou pomoci chytré hodinky, nebo krokoměr, který si stáhnete do telefonu za předpokladu, že drtivou většinu dne máte mobilní telefon po ruce. Za hodinky nemusíte utrácet mnoho, postačí, když seženete základní jednoduchý model, který vám bude ukazovat čas, kroky a vzdálenost, jež jste během dne ušli.

První týden začněte tím, že budete jen sledovat, kolik kroků ujdete. Potom si z těchto údajů vytvořte pomyslnou hranici a od té se odpíchněte. Například, když denně ujdete cca 4500 kroků, v následujících dnech se snažte ujít o 300 až 500 kroků více. Je důležité začínat pomalu a takzvaně nepřepálit začátek.

close info Profimedia zoom_in Procházky si můžete užívat jak sami, tak se svým čtyřnohým zvířecím miláčkem.

Pravidelnost je klíčem k úspěchu

Pokud budete pravidelně týden po týdnu zvolna navyšovat vaše kroky, dosáhnete cíle 10 000 kroků levou zadní. Důležité je, aby vás chůze bavila a každý týden byste se měli těšit z dosažení nového cíle. Přijměte krokování jako výzvu, ne jako nutnost.

Pokud potřebujete motivaci, vzpomeňte si, že pravidelná chůze není pouze klíčem ke shození váhy, ale také prospívá vašemu zdraví a psychické pohodě. Udělejte si krásnou procházku po lese či louce, nasávejte energii přírody a bojujte proti nemocem. Navíc pravidelná chůze udržuje vaše tělo v kondici, což znamená, že stáří vás nedoběhne tak rychle.

close info Profimedia zoom_in Začínejte pomalu, klíčem úspěchu je nepřepálit začátek.

Více kroků, méně tuku

Brzy poté, co začnete s pravidelnou chůzí, uvidíte úbytek na váze. Po pár týdnech, i když nedosáhnete hned vytoužené hranice, budete moci pozorovat, že jste zhubli. To vše za předpokladu, že nezvýšíte počet kalorií, co se jídla týče. Naopak, když budete sedět celé odpoledne na pohovce, podle studie to jen navýší obvod pasu a možnost kardiovaskulárních onemocnění. Proto dbejte o své zdraví, choďte na procházky a prospějte tím nejen své váze, ale hlavně svému zdraví. Jak fyzickému, tak psychickému.

Nepočítejte kroky, změňte uvažování

Nepočítejte, kolik kroků denně ujdete. O tom, zda zhubnete, rozhoduje ještě něco úplně jiného. Pokud budete stále zahleděni do svých chytrých hodinek nebo aplikací, které pečlivě sledují váš denní počet kroků, ale realita je mnohem složitější.

Hubnutí závisí na mnoha faktorech, jako je strava, rychlost metabolismu, hormonální rovnováha a genetika. I když je pohyb důležitý pro naše zdraví, neměli bychom zapomínat, že kvalita stravy a celkový přístup k životnímu stylu jsou klíčovými pro úspěšné hubnutí.

Namísto toho, abyste se stresovali tím, kolik kroků jste za den udělali, měli byste se soustředit na to, co jíte, jak si dopřáváte odpočinek a jaké jsou vaše dlouhodobé cíle. Hubnutí není jen o pohybu, ale o komplexním přístupu ke zdravému životnímu stylu, který bude trvat déle než jen pár týdnů.

Zdroje: www.stobklub.cz, www.my-personaltrainer.it