Hubnutí podle našich babiček: Zdravé a trvalé, co nestojí peníze ani čas

Fígly našich babiček na hubnutí byly docela prosté a patrně i fungovaly. Koneckonců základ je nepřejídat se. Víte, jaký režim naše báby dodržovaly, aby shodily několik přebytečných kil? Pomáhala jim k tomu obyčejná voda a lékaři potvrzují, že na tom něco bude.

Babičky hubly bez fitka či speciální diety

V podstatě lze říci, že dřív nebylo tolik informací ani o jídle, ani o tom, jaké prostředky s hubnutím pomáhaly. Přibírání i hubnutí bylo důsledkem životního stylu a o nějakém předplatném do fitness centra nebo permanentce pro vstup do plaveckého bazénu nemohla být řeč. Jen málokterá žena mohla a chtěla investovat čas do sportů či jiné pravidelné fyzické aktivity, která by mohla mít markantnější vliv na její kondici i hubnutí.

Babičky hubnuly pomocí obyčejné vody. Zdroj: Aila Images / Shutterstock

S hubnutím pomáhala babičkám sklenice vody

Aby mohly ženy hubnout, bylo nutné upravit jídelníček prostě tak, aby se zredukoval příjem, a to nejen kalorický, ale hlavně množství jídla. Toho docílily jednoduše tím, že před každým jídlem vypily sklenici vody. Tekutina se dostala do žaludku a ten vydal signál mozku, že vlastně není prázdný a že tolik jídla nepotřebuje. Sklenice vody přivodila dříve pocit sytosti, v čemž spočívalo celé kouzlo jednoduchého fíglu.

Sytosti ženy dosahovaly také konzumací jablka před jídlem. I tento způsob jistě přínášel nějaké výsledky, i když má ovoce docela dost cukrů. Vláknina i vitamíny byly jistě přínosné, ať už se ženám dařilo shodit nějaké to kilo, nebo ne.

Některé ženy naopak vodu při hubnutí nepily

Jiný trik spočíval v docela opačném postupu. Ženy po jídle i několik hodin nepily vodu ani jakékoli jiné nápoje. Tento způsob hubnutí měl zajistit kvalitní a rychlejší zažívání. Protože se žaludeční šťávy nenaředily, bylo zažívání urychleno, i bez použití jakýchkoli prostředků. Tato praktika se používala už před stovkami let a zmiňuje ji například i Guy de Maupassant ve své knize Silná jako smrt.

Pomalý metabolismus hubnutí nenahrává. Zdroj: Sirisab / Shutterstock.com

Jak vidí fígly na hubnutí našich babiček lékaři dnes?

Co si o takových fíglech myslí lékaři dnes? Konzumace vody před jídlem je považována za skutečně prospěšnou. Ukázalo se, že ti, kteří pijí vodu před jídlem, mají lepší výsledky hubnutí, než skupina se stejným režimem, ale bez vody před jídlem.

Druhá varianta, která doporučovala oddálení konzumace vody i tekutin, se nezdá být učinnou. I když se o konzumaci vody během jídla a po něm stále ještě diskutuje, lékaři se přiklánějí více k názoru, že voda rozhodně nijak zažívání nezpomaluje ani nezhoršuje, ale zcela naopak. Medicína hubnutí pomocí absence nápojů během a po jídle nepodpořila, nicméně stále tento způsob hubnutí někteří praktikují a tvrdí, že na redukci váhy má pozitivní účinky.

Sklenka vody před jídlem skutečně hubnutí pomáhá. Zdroj: Profimedia