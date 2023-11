Hubnutí je náročné samo o sobě, a když se k němu přidají svátky, pak je to pořádně těžké. Zpříjemněte si i vy advent drobnými pamlsky, ale vybírejte si! Pomohou vám nejen ořechy.

Hrst ořechů vám může pomoci zhubnout

Je to vůbec možné, aby tučné ořechy přispěly vašemu hubnutí? Možné to rozhodně je, a nejen ořechy mají tuto zázračnou moc.

Podívejte se na tento příspěvek z YouTube kanálu The New York Times, který stručně a jasně vysvětluje, jak je to možné, že konzumace na tuky bohatých ořechů přispívá hubnutí.

Zdroj: Youtube

Proč jsou ořechy skvělou volbou?

Ořechy jsou velmi prospěšné především proto, že obsahují důležité tuky omega-3 a omega-6, které se významně podílejí na regulaci hladiny cholesterolu. Obsahují i protein čili bílkovinu, která je zase důležitá pro svalstvo a mnohé tělesné procesy. Zanedbatelná není ani vláknina, vitamin E či hořčík, fosfor, draslík, zinek či selen, které se v mnohých oříšcích nachází. Ořechy a semínka působí také pozitivně na mozkové funkce a regulují krevní cukry.

Nicméně i v případě zdravých ořechů, tak jako u jiných kvalitních a přínosných potravin, je nutná střídmost. Denní množství jakéhokoli druhu by nemělo překročit jednu hrst. Je to jen zdánlivě malé množství. Ořechy jsou totiž velmi syté a v redukčním jídelníčku mohou nahradit i jedno jídlo. Kromě přiměřeného množství je také důležité, aby nebyly ořechy dochucované solí, cukrem nebo čokoládou a dalšími pochutinami a zároveň by neměly být ani pražené, aby neobsahovaly případné tuky navíc.

Co se týče prospěšnosti konkrétních druhů, za tu nejlepší volbu během hubnutí jsou považovány tyto:

Mandle

Vlašské ořechy

Pistácie

Para ořechy

Kešu

Pekanové ořechy

close info Gulsina / Shutterstock zoom_in Klidně si dejte i kousek hořké čokolády.

Mlsání během Vánoc, které neohrozí hubnutí

Vánoce jsou svátky, kdy se peče, vaří a smaží. Navíc ještě vždy musí být dost velkého množství pečlivě a s láskou připravovaných sladkostí. Pečení množství různých druhů cukroví je tradicí nejen u nás a určitě bude těžké úplně se sladkého vzdát. V malém množství můžete ale mlsat nejen ořechy.

Také sušené ovoce je vhodnou alternativou, i když obsahuje hodně cukru, takže na porce si dejte veliký pozor i v tomto případě. Na druhou stranu obecně podporuje sušené ovoce vyprazdňování a má i mnohé další účinky. Stále tedy jde o lepší variantu, než je mouka a cukr.

V zimě oslníte celou rodinu také pečenými jablky se skořicí. Přirozeně sladké jablko, pár ořechů a sladce vonící skořice jsou ideálním dezertem, který stojí za to vyzkoušet. V neposlední řadě si můžete dát také hořkou čokoládu. Čím vyšší podíl kakaa, tím lépe! V případě, že chcete i nějaký protein, dejte si třeba řecký jogurt s pár semínky či ovocem.

