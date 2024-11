Lidé používají k hubnutí různé techniky. Někdo přejde na krabičkovou dietu, někdo se více hýbe... Tato žena však zhubla díky něčemu nečekanému, a to sardinkám. Výsledky ji šokovaly. Podívejte.

To, že někdo není spokojený se svou váhou, se děje často. A existují dva případy, jak se to vyvine. První je ten, že hubnutí vezmete jako motivaci. Ten druhý je poměrně extrémní, a to je, že vám hubnutí přeroste přes hlavu, a stane se z něj například porucha příjmu potravy.

Pokud chcete zhubnout, je nejdůležitější, abyste to dělali zdravě. To může být například, že budete více chodit ven, budete cvičit, budete jíst pravidelně, nebo přejdete třeba na krabičkovou dietu či jen omezíte velikost porcí jídla. Tato žena na to šla však úplně jinak. Zhubla díky sardinkám.

Hubnutí se sardinkami

“Ty jsi zhubla, jak to?” “Sardinky.” Zní to naprosto bizarně, ale je to tak. Žena z Kalifornie měla neuvěřitelných 130 kilo. Cítila se špatně, váha jí bránila ve vykonávání naprosto běžných činností, měla deprese a byla závislá na cukru a sacharidech. Místo toho, aby začala jíst více zeleniny, ovoce a jiných věcí, které se považují za zdraví prospěšné a ideální na hubnutí, udělala tato žena pravý opak. A tím je takzvaná lví dieta.

close info AlexeiLogvinovich / Shutterstock zoom_in Lví dieta je založena převážně na masu.

Lví dieta je založena převážně na konzumaci masa. Jakékoliv maso je tudíž vítáno, zejména hovězí, vepřové, telecí, ale například i ryby jako je losos nebo sardinky. Právě těmi to začalo.

Tato žena jedla 10 dní v kuse jen a pouze sardinky, aby tím zabránila touhám po cukru, a aby se naučila jíst pouze při pocitu hladu. Již po těchto 10 dnech se cítila mnohem lépe, zhubla a začala mít více energie. Do jejího života se pomalu, ale jistě, začínalo vracet štěstí.

Vše začíná u sardinek

Po sardinkové dietě si žena řekla, že si dá takzvanou masovou nebo-li lví dietu. A tento způsob stravování aplikuje ve svém životě již 2 roky. Nejen, že opravdu zhubla, ale do života se jí vrátila energie, kompletně se jí vyčistila pleť od akné, se kterým dlouho bojovala, mohla vysadit léky na úzkost a depresi, a zkrátka a dobře se cítí šťastná a je se sebou spokojená, jelikož jí jen to, co potřebuje. Takže maso. Je to neuvěřitelný příběh, který mnoho lidí pobouřil, jelikož je tak nějak společensky dané, že při hubnutí se jí zelenina a ovoce, a maso se naopak omezuje. Ale žena z Kalifornie je spokojená a lví dieta jí naprosto změnila život.

