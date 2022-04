Jak se zbavit tuku na stehnech: K hubnutí vám pomůže trik se skořicí a chilli.

Věděli jste, že i takové obyčejné koření, jako je skořice, pomáhá při hubnutí? Třeba při hubnutí přebytečného tuku na stehnech, kterého se především dámy nezbavují právě snadno. Když ke skořici přidáte i chilli, uděláte pro sebe to nejlepší.

Právě nejrůznější pokrmy či nápoje se skořicí a chilli jsou vhodným doplňkem ke cvičení či jakémukoli jinému pohybu, který je při hubnutí nejdůležitější. Skořice není jen báječným vánočním kořením, které se přidává do štrůdlu, cukroví nebo do svařeného vína. Skořici pro její pozitivní účinky na lidské zdraví využívali už před stovkami let v Asii a užívá se dodnes, především pro zahřátí těla. Patří mezi nezanedbatelné antioxidanty, pomůže všem, kteří bojují se zvýšenou hladinou cukru v krvi, protože ji dokáže regulovat. Skořice také pomáhá při spalování kalorií. Pokud se tedy snažíte zhubnout, to znamená, že pravidelně cvičíte, dodržujete pitný režim a správně se stravujete, určitě skořici zařaďte do svého jídelníčku. Mělo by to být 3 g skořice denně a pokud tápete v tom, jak skořici konzumovat, máme pro vás pár tipů.

Vůně skořice připomíná sladké moučníky. Toto koření se dá využít i jinak. Zdroj: Profimedia

Skořicový med

Zejména v jarním období je důležité pečovat i o svou imunitu. Med je jedním ze zázraků, které bychom měli konzumovat pravidelně. Smíchejte ho se skořicí a připravíte si lahůdku plnou zdraví. Lžičku skořice přelijte hrnkem vroucí vody a nechte 15 minut marinovat. Do vlažné tekutiny vmíchejte lžíci kvalitního medu, zamíchejte a pijte půl hrnku ráno na lačno a půl hrnku před spaním.

Skořici přidejte do svého oblíbeného pokrmu. Zdroj: Profimedia

Smoothie se skořicí

Rádi si připravujete nejrůznější smoothie? Nikdy nezapomeňte přidat skořici. Lahodné je například proteinové smoothie, které oceníte po cvičení. Rozmixujte hrnek mléka, dávku vanilkového proteinu, banán, dvě lžíce chia semínek, lžičku mleté skořice a hrnek ledu.

Látky obsažené v chilli pozitivně ovlivňují energetický metabolismus, takže urychlují spalování. Zdroj: Shutterstock

Chilli spálí tuky

Pokud máte rádi chilli, určitě vám stejně jako skořice pomůže ve vaší cestě za vysněnou postavou. Za pálivou chuť, na kterou si pravidelnou konzumací chilli zakrátko zvyknete, může alkaloid kapsaicin. Pozitivně ovlivňuje energetický metabolismus, takže urychlují spalování. Ovšem pozor, neznamená to, že pokud budete jíst chilli ve velkém množství, dočkáte se stehen bez jediného gramu tuku. Stejně jako u skořice, je chilli pouze vhodným doplňkem při redukční dietě a cvičení. Díky chilli vám bude dobře fungovat trávení a chilli snižuje navíc i chuť k jídlu. Kombinace skořice s chilli je oblíbená i v teplé kuchyni, můžete jimi ozvláštnit spoustu pokrmů, báječné jsou pečené batáty se skořicí a chilli, obě koření se přidávají do různých ovocných omáček a podávají se s masem, zkuste je přidat i do dýňového krému.

Pokožka jako samet

A jeden trik na závěr. Obě ingredience přisypejte do svého tělového krému, bambuckého másla nebo kokosového oleje. Přidejte lžičku medu a pravidelně potírejte pokožku, zejména tam, kde vás trápí celulitida. Účinek zvýšíte, když místa zabalíte na půl hodiny do potravinové fólie. Pak směs opatrně smyjte. Pokud se obáváte kožní reakce, vyzkoušejte olejovou či krémovou směs nejprve na kousku pokožky.



