Spánek se stále velmi podceňuje. Kvalitní spánek je pro lidský organismus velmi důležitý a ovlivňuje důležité reakce a procesy v těle. Navíc je také jedním z klíčů k hubnutí. Jak tedy spát, abyste se zbavili přebytečného tuku?

Na hubnutí přebytečného tuku má vliv celá řada faktorů. Zdravá a pestrá strava je jen jedním z nich. Připočtěte k tomu ještě pohyb, psychohygienu a zvládání stresu, kvalitní spánek a celkový životní styl. Odborníci nyní radí, jak spát, abyste mohli hubnout i během spánku.

Není poloha jako poloha

Spánek je pořádná věda, podíváte-li se na něj pod drobnohledem. Aby tělo bylo schopno regenerovat co nejvíc, záleží na kvalitě spánku, prostředí, ve kterém spíte, důležité je i osvětlení v místnosti a v neposlední řadě má obrovský vliv na vaše zdraví i to, v jaké poloze nejraději spíte. Jaká je ta nejzdravější? To se dozvíte ve videu YouTube kanálu Goodful:

Zdroj: Youtube

Spaní na boku může například ovlivňovat reflux, jiné pozice zase mohou mít negativní vliv na pohybový aparát. Stejně jako je důležité, jak se v peřinách uvelebíte, zdraví, ale hlavně hubnutí, bývá ovlivněno délkou spánku.

Spánek rozhoduje o metabolismu

Počet hodin strávených v posteli má na hubnutí velký vliv. Nemáme však na mysli lenošení. Narážíme na skutečně kvalitní spánek. Je velký rozdíl, jestli svému organismu dopřejete pouhých pět hodin povrchního spánku, nebo delší a kvalitní odpočinek.

V případě spánkové deprivace dojde podle vědců k vyplavení stresového hormonu, budete hladovější a častěji vás bude honit mlsná. Dostatečně dlouhý spánek má naopak velmi pozitivní vliv na metabolismus, navíc udržuje hladinu hormonů v potřebné rovnováze. Dostatečným spánkem tak zamezíte nekontrolovaným nájezdům na ledničku a chutím na příliš energeticky náročná jídla.

close info Shutterstock.com / Subbotina Anna zoom_in Nedostatek kvalitního spánku probouzí chutě nejen na sladké.

Malinko jiné cvičení

Cvičení je doporučováno horem dolem, ale my máme na mysli malinko jiné cvičení. Dopřejte si drobné protažení těsně před spánkem. Nejenže se vám bude lépe usínat, ale také tím zmírníte svalové napětí, zrychlíte metabolismus a tukové zásoby budou ubývat.

Zkuste dodržovat spánkovou rutinu, choďte do postele ve stejnou večerní dobu a raději si vezměte před spaním do ruky knihu než mobil. Probuzení je také důležité. Neberte ihned telefon do ruky, ale zkuste se v klidu probrat a zase se jemně protáhnout. Ruce, nohy, dopřejte si malou rozcvičku, klidně ještě v posteli. Nastartujete tak metabolismus a rozproudíte energii. Opět tak podpoříte hubnutí a budete se cítit mnohem lépe.

Zdroje: www.vimcojim.cz, institutmodernivyzivy.cz, ncbi.nlm.nih.gov