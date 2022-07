Víte, že vás ovládají hormony hladu? Takto je snadno obelstíte i po padesátce

Jídelníček, pohyb a hormony. Tyhle tři základní věci ovlivňují to, jak vlastně vypadáme. Možná se trochu podivujete nad těmi hormony, ale pojďme si přiblížit, jak to funguje!

Naše těla si zaslouží péči, i když je to u někoho dost nelehké. Chutě na sladké, brambůrky nebo sladké limonády se někdy nedají vydržet a jednoduše podlehnete. A vaše tělo se rozrůstá a rozrůstá… a vy si nadáváte a nadáváte.

Pro někoho je střídmost v jídle samozřejmostí po celý život a nikdy nepochopí lidi, kteří mají s chutěmi a jídlem problém. Tak je to samozřejmě i naopak. Pohyb je taktéž základním pilířem, ale začínáme být čím dál tím víc línější. Sedavé zaměstnání s mnoho přesčasy a po příchodu domů jsme zralí maximálně tak na padnutí do postele. Po nějakém čase vás tento styl života bude štvát a budete ho chtít změnit. Jen do toho! Držíme vám palce, ať vám to vyjde! Věděli jste, že obrovský vliv na hubnoucí procesy mají na svědomí hormony?

Vyvážená strava je základem. Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com

Hormony? Ano!

V následujících řádcích omrkneme základní hormony, které mají na váhu největší vliv.

Leptin – tento hormon je pro mozek takovým informátorem, zda jsme sytí nebo ne. Ale pozor! Pokud přijímáme větší množství tučné stravy, mozek v tom začne mít nepořádek a receptory přestanou na tento hormon – leptin, reagovat a tím vzniká tzv. leptinová rezistence. Tu mívají obézní lidé, ale čím více půjdete s váhou dolů, tím více se citlivost na leptin bude zvyšovat. Dopomůžete tomu vyváženou stravou, samozřejmostí je ovoce a zelenina a důležitý je i dostatek spánku!

Inzulin – hormon, který je pro tělo nesmírně důležitý, ovlivňuje hladinu cukru v krvi, regeneraci organismu po pohybu a ukládání tuků. Inzulin v těle stoupá při vyšším příjmu sacharidů. Jestliže člověk není unavený, ale přesto si dopřává tuky a sacharidy, tělo je nemá jak využít a uloží si je na horší časy. Co z toho plyne? Opět dodržování vyvážené stravy!

I na hormony se dá vyzrát! Zdroj: Shutterstock

Adrenalin – ten zná určitě každý a hlavně – každý zažil jeho nával do těla. Adrenalin se uvolňuje ve stresových situacích, to je asi všem jasné, ale on se uvolňuje i při cvičení, což se nám náramně hodí, neboť se adrenalin podílí na spalování tuků, dokonce potlačuje chuť k jídlu.

Ghrelin – informátor mozku, že má tělo hlad. K tomu dochází v momentě, kdy hladina ghrelinu stoupne. A víte co? Pokud máte hlad, dodržujete určitý hubnoucí režim a další jídlo máte mít až za hodinu, zacvičte si! Hladina ghrelinu opadne, hlad vás přejde a vy už bez stresu vyčkáte na další přísun energie v podobě jídla. I to je hlavním důvodem, proč kombinovat vyváženou zdravou stravu se cvičením.

Glukagon – hormon, který vyrábí slinivka břišní a podílí se na odbourávání tuků a cukrů. Hladina tohoto hormonu se dá zvýšit zvýšeným zdravým příjmem bílkovin a zdravými tuky.

Růstový hormon – čím je člověk starší, tím se ho uvolňuje méně. Podílí se na odbourávání tuků, dokáže tuky uvolnit jako zdroj energie s tím, aby se neukládaly. Produkci růstového hormonu můžete ovlivnit pravidelným spánkem a pohybem.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.idnes.cz, www.mirdo.cz