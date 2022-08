10 zásadních chyb při hubnutí, které dělá většina žen nad padesát

Snažíte se zhubnout, ale po padesátce už kila nejdou dolů jako dříve? Věk má jistě vliv na úspěch v hubnutí, nicméně na vině budou spíš chyby, které nevědomky děláte. Které to mohou být?

Málo tekutin

Bez vody se naše tělo prostě neobejde, při hubnutí obzvlášť. Vždy před jídlem vypijte sklenici čisté vody, žaludek se naplní a budete se cítit dříve sytí. Tekutiny doplňujte pravidelně v průběhu celého dne, vypít byste měli minimálně 2 litry denně, z toho asi 60 % ráno.

Stravujete se nepravidelně

Chcete-li zhubnout, musíte jíst častěji, a především pravidelně. Pokud nejste zvyklí jíst během dne více jídel, jednoduše se to musíte naučit, a pokud jste zvyklí na velké porce, zmenšete je. Ideální počet je 5 až 6 jídel denně nebo zhruba každé 3 hodiny, ale opravdu malé porce. Metabolismus tak zůstává aktivní a tělo nepřestává spalovat.

Odpoledne nahraďte ovoce zeleninou. Zdroj: shutterstock.com

Jíte hodně ovoce

Dejte pozor na sladké ovoce, které v sobě skrývá mnoho kalorií. Je správné, že ho zařazujete do jídelníčku, ale jezte ho spíše ráno nebo k dopolední svačině. Po obědě už se ovoci vyhýbejte a nahraďte ho raději čerstvou zeleninou.

Stresují vás zákazy

Pokud jste neustále pod tlakem, protože se řídíte zákazy a pravidly, co jíst a co vůbec nejíst, dostanete se do kolotoče, ze kterého nebudete moci sesednout a váha dolů stejně nepůjde. Důležité je zůstat v psychické pohodě a nic nepřehánět. Neodpírejte si nic, co máte rádi, jen u toho přemýšlejte a všeho s mírou. Sklenku piva či vína a kvalitní čokoládu si rozhodně dát můžete i při hubnutí.

Cvičíte špatně

Bez pohybu nezhubnete, ale tušíte, jak se hýbat a cvičit a jak často? Někdo to přehání, někdo zase cvičí málo. Rozhodně je dobré poradit se s odborníkem, který dokáže změřit i ideální tepovou frekvenci, při které budete spalovat tuky.

Nejíte tuky

Pokud vám někdo nakukal, že všechno tučné je pro vás špatné, nevěřte mu. Tuk jako takový potřebujete k životu a kupodivu i k hubnutí. Musí to však být tuk zdravý a opět to s ním nepřehánějte. Používejte kvalitní extrapanenský olivový olej a beze strachu si dejte i plnotučný jogurt.

Vážíte se každý den

Opět chyba, na váhu na chvíli zapomeňte. Navíc svaly váží více než tuk, takže je lepší problematické partie spíš měřit. To však také dělejte s dostatečným časovým odstupem, třeba jednou za měsíc.

Spíše než váhu používejte při hubnutí metr. Zdroj: profimedia.cz

Hltáte

Rychle do sebe naházet oběd a rychle do práce. Pokud se stravujete rychle, hltáte a jídlo si nevychutnáte, kila dolů rozhodně nepůjdou. Navíc si tak můžete způsobit žaludeční vředy. Jezte pomalu a dejte mozku čas, aby vyslal do žaludku signál, že je plný. Dříve tak budete mít pocit sytosti.

Hladovíte

Pokud často držíte hladovku, je to ten nejhorší způsob, jak zhubnout. Kila sice půjdou dolů, ale za chvíli je máte zpátky. Jojo efekt je hrozná věc. Místo toho jezte často a v malých porcích. Jídlo vybírejte pečlivě a nenechte se během dne přepadnout hladem.

Jste netrpěliví

Trpělivost růže přináší a stejně tak přináší i úspěch. Jen si na něj musíte počkat. Někdo hubne rychleji, někdo pomaleji, každý to má jinak. Pokud hubnete postupně a pomalu, kila, která jste shodili, se jen tak zpátky nevrátí.

Zdroje: aktualne.cz, healthline.com